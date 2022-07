Mách 4 chiêu sơ vin “hack” dáng, "ăn gian" chiều cao

Vào những ngày mùa hè oi ả, việc sơ vin áo với quần hoặc chân váy dễ khiến các quý cô cảm thấy bí bách, nóng nực. Để thoải mái nhất có thể, các nàng hãy áp dụng 4 bí quyết "hack" dáng vừa mát mẻ lại hiệu qua ra trò dưới đây nhé!

Diện đồ kẻ sọc

Với các kiểu váy vóc, áo quần có họa tiết kẻ sọc, các cô gái hoàn toàn có thể trông vừa cao ráo lại mảnh mai hơn vài phần. Những đường kẻ thẳng tắp trên trang phục được đánh giá là hợp mốt và rất hiện đại. Khi diện những item có kiểu họa tiết này, các nàng yên tâm là sẽ ghi điểm sang xịn trong mắt những người xung quanh. Vì thế mà các thiết kế kẻ sọc vẫn luôn được hội sành mặc săn đón từ năm này qua năm khác. Một vài món đồ mà chị em có thể cân nhắc tới là áo blazer, quần ống rộng, đầm sơ mi... kẻ sọc.

Đầm sơ mi kẻ sọc vừa giúp các nàng tôn dáng lại thanh lịch hết mức.

Chị em cũng có thể mặc một bộ jumpsuit kẻ sọc cũng hoàn toàn hợp lý.

Kết thân với áo croptop quần/chân váy cạp cao

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để phái đẹp xúng xính những chiếc áo croptop quyến rũ và nóng bỏng. Ngoài sự nữ tính, kiểu áo này còn có tác dụng "hack" dáng vi diệu. Các quý cô chẳng cần thao tác sơ vin mà vẫn "ăn gian" được vài centimet chiều cao. Và để tăng hiệu quả tôn dáng, các cô gái hãy mix áo croptop với những mẫu quần hoặc chân váy cạp cao. Đảm bảo là đôi chân của các nàng sẽ trông như dài ra miên man. Đây cũng là gợi ý phối đồ phù hợp với những chị em thích có một style mùa hè trẻ trung và tươi mới.

Combo áo croptop quần jeans cạp cao có tác dụng "hack" dáng cực đỉnh.

Nếu muốn vẻ ngoài trông nữ tính hơn, các quý cô có thể phối áo croptop tay bồng với chân váy cạp cao.

Chọn váy/áo nhấn eo

Các thiết kế váy áo nhấn eo có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "hack" dáng tương tự như động tác sơ vin. Chúng giúp tỷ lệ cơ thể của người diện trở nên cân đối và hợp lý hơn. Do vậy mà mà khi mặc váy áo nhấn eo, các quý cô sẽ thêm phần "mi nhon" và chiều cao cũng được cải thiện đáng kể. Đối với những cô gái có vòng 2 thon gọn thì kiểu trang phục này sẽ tôn lên triệt để lợi thế vóc dáng. Còn trong trường hợp sở hữu "eo bánh mì", các nàng cũng hoàn toàn có thể diện váy áo nhấn eo để giấu đi nhược điểm. Với sự toàn năng như vậy, chúng xứng đáng có chỗ đứng trong tủ đồ của phái đẹp.

Đầm hoa nhấn eo sẽ giúp các cô gái trẻ trung và xinh xẻo trong mùa hè.

Mix đồ kiểu gì với áo nhấn eo thì các nàng vẫn sẽ trông cao ráo và mảnh mai hơn bội phần.

Ưu tiên trang phục dáng ngắn

Quần short, chân váy mini, đầm ngắn... luôn là những item mà chị em có chiều cao khiêm tốn nên kết thân. Lý do đầu tiên là chúng có nét đẹp năng động, khỏe khoắn nên giúp các quý cô "hack" tuổi triệt để. Thêm nữa, những món đồ dáng ngắn khiến các cô gái trông cao hơn so với thực tế. Vậy nên chẳng có lý do gì mà các nàng không sắm ngay kiểu trang phục này để trưng diện trong mùa hè cả.

Váy hai dây dáng ngắn mát mẻ xứng đáng có mặt trong tủ đồ hè của phái đẹp.

Quần short là item khó có thể thiếu đối với những chị em thích sự trẻ trung và năng động.