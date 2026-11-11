Mặc đẹp, phối dễ, diện lâu: 5 món thời trang đến từ TMALL trên Lazada đáng săn dịp 11.11

Ngày hội mua sắm 11.11 là dịp lý tưởng để làm mới tủ đồ với những món thời trang vừa đẹp mắt, vừa có tính ứng dụng cao mà không cần chi quá nhiều tiền. Thay vì chạy theo những xu hướng chỉ nổi bật trong một mùa, chị em có thể ưu tiên các thiết kế dễ phối, không kén hoàn cảnh và đủ bền dáng để sử dụng lâu dài. Từ chiếc túi xách nhỏ xinh, áo khoác giữ ấm đến giày ballet, váy midi nữ tính hay giày chạy bộ năng động, 5 gợi ý đến từ TMALL trên Lazada dưới đây đều đáng để cân nhắc trong dịp sale lớn cuối năm.

1. Túi xách CHIO'2ND: Điểm nhấn nhỏ xinh cho mọi set đồ

Một chiếc túi xách có thiết kế đẹp có thể giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu và có điểm nhấn hơn, ngay cả khi chị em chỉ diện những món đồ cơ bản. Mẫu túi CHIO'2ND dáng hộp nhỏ gây chú ý nhờ phom dáng gọn gàng, chi tiết đính ngọc trai và dây xích phối hợp, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa có nét sang trọng. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, điệu đà nhưng không muốn phụ kiện quá cầu kỳ. Chị em có thể kết hợp túi cùng váy liền, chân váy và áo kiểu để tạo diện mạo nhẹ nhàng khi đi chơi, hẹn hò. Khi phối với quần jeans, áo sơ mi hoặc blazer, chiếc túi lại trở thành điểm nhấn giúp set đồ thường ngày thêm cuốn hút. Kích thước nhỏ gọn cũng là lựa chọn phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê hoặc sự kiện không cần mang theo quá nhiều vật dụng. Trong dịp 11.11, sản phẩm có giá ưu đãi 520.000 đồng, giảm 87% so với giá gốc 4.026.000 đồng. Đây là gợi ý đáng tham khảo nếu chị em đang tìm một món phụ kiện có khả năng làm mới nhiều kiểu trang phục.

2. Áo khoác pusumede: Giữ ấm mà vẫn trẻ trung, thời thượng

Khi thời tiết chuyển lạnh, áo khoác là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo. Đặc biệt, thiết kế vừa có khả năng giữ ấm vừa tạo được vẻ ngoài thời trang sẽ giúp chị em dễ dàng ghi điểm phong cách. Mẫu áo khoác ngắn của pusumede sở hữu phần đệm phồng, gợi cảm giác năng động và có chút hơi hướng retro. Ưu điểm của áo khoác dáng ngắn là khả năng tạo tỷ lệ trang phục cân đối. Khi kết hợp với quần jeans cạp cao, quần ống rộng hoặc chân váy, thiết kế giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài. Chị em cũng có thể mặc áo cùng áo len mỏng, áo thun hoặc áo cổ lọ bên trong để linh hoạt thay đổi theo nhiệt độ. Với những người yêu thích phong cách tối giản, nên ưu tiên phối áo khoác cùng các món đồ trơn màu và phụ kiện vừa phải. Ngược lại, nếu muốn diện mạo cá tính hơn, một đôi boots hoặc sneakers sẽ là lựa chọn phù hợp. Sản phẩm hiện có giá chiến dịch 888.250 đồng, giảm 45% từ mức giá gốc 1.615.000 đồng.

Nơi mua: pusumede

3. Giày ballet Agsdon: Nét nữ tính trở lại trong mùa thu đông

Giày ballet tiếp tục là món phụ kiện được yêu thích nhờ vẻ ngoài mềm mại, thanh lịch và khả năng kết hợp với nhiều phong cách. Mẫu giày ballet slip-on Agsdon với tông trắng nhẹ nhàng, phù hợp cho những ai muốn bổ sung nét nữ tính vào tủ đồ thu đông. Không cần thiết kế quá nổi bật, một đôi giày ballet màu trắng vẫn có thể tạo nên sự khác biệt cho tổng thể trang phục. Chị em có thể phối giày với chân váy midi, váy liền hoặc quần jeans ống đứng để tạo vẻ ngoài nhẹ nhàng, trẻ trung. Khi diện cùng quần âu và áo len mỏng, đôi giày cũng giúp bộ trang phục công sở bớt cứng nhắc mà vẫn giữ được sự chỉn chu. Đặc biệt, kiểu dáng slip-on thuận tiện cho việc mang và tháo giày, phù hợp với nhịp sống thường ngày. Nếu đang tìm một thiết kế dễ phối, không quá phụ thuộc vào xu hướng, đây là món đồ đáng cân nhắc. Trong đợt sale 11.11, giày có giá 372.000 đồng, giảm 70% so với giá gốc 1.240.000 đồng.

Nơi mua: Agsdon

4. Đầm midi EGGKA: Thanh lịch, cổ điển mà không cần phối đồ cầu kỳ

Với những ngày không muốn mất nhiều thời gian lựa chọn trang phục, một chiếc váy liền có thiết kế đẹp luôn là giải pháp hữu ích. Mẫu đầm midi EGGKA gây ấn tượng với chất liệu voan, họa tiết hoa và phom dáng suông mang hơi hướng cổ điển. Thiết kế phù hợp với những cô gái yêu thích vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn giữ nét thanh lịch. Độ dài midi tạo cảm giác kín đáo và duyên dáng, trong khi họa tiết hoa giúp trang phục thêm mềm mại. Chị em có thể diện váy cùng giày ballet để hoàn thiện phong cách tiểu thư, hoặc kết hợp với boots và áo khoác dáng ngắn khi trời lạnh. Một chiếc túi xách nhỏ cùng trang sức thanh mảnh cũng đủ tạo nên tổng thể hài hòa mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Đầm midi còn có ưu điểm là phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ những buổi gặp gỡ bạn bè, dạo phố đến các dịp cần ăn mặc chỉn chu. Sản phẩm đang được ưu đãi còn 310.500 đồng, tương đương mức giảm 70% từ giá gốc 1.035.000 đồng.

Nơi mua: EGGKA

5. Giày chạy bộ Li-Ning Chitu 9: Lựa chọn năng động cho ngày dài

Không chỉ quần áo và phụ kiện thời trang, những món đồ phục vụ vận động cũng xứng đáng có mặt trong danh sách mua sắm 11.11. Giày chạy bộ nam Li-Ning Chitu 9 là gợi ý dành cho những ai thường xuyên đi bộ, chạy bộ hoặc cần một đôi giày thể thao để sử dụng hằng ngày. Thiết kế cổ thấp, hướng đến cảm giác thoáng khí và nhẹ nhàng khi mang. GIày còn có khả năng chống mài mòn, chống trơn trượt cùng phần mũi tròn tiện dụng để sử dụng hàng ngày. Kiểu dáng giày thể thao dễ kết hợp với quần jogger, quần short hoặc trang phục casual, phù hợp cho những buổi tập luyện lẫn các hoạt động ngoài trời. Trong dịp 11.11, Li-Ning Chitu 9 có giá chỉ 1.480.800 đồng, giảm 40% so với giá gốc 2.468.000 đồng. Đây là lựa chọn đáng tham khảo nếu bạn đang cần bổ sung một đôi giày thể thao có tính ứng dụng cao.

Từ phụ kiện nữ tính đến trang phục giữ ấm và giày thể thao, 5 món đồ trên cho thấy mua sắm dịp 11.11 không nhất thiết phải ưu tiên những thiết kế quá nổi bật hay chỉ hợp mốt trong thời gian ngắn. Những sản phẩm có kiểu dáng dễ phối, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế mới là khoản đầu tư đáng giá cho tủ đồ. Chị em có thể tranh thủ các chương trình voucher đến 50% cùng mức giá chiến dịch được niêm yết trên Lazada để lựa chọn món đồ phù hợp. Đừng quên kiểm tra giá cuối cùng, điều kiện áp dụng mã giảm giá, phí vận chuyển và thông tin sản phẩm trước khi đặt hàng để tận dụng ưu đãi hiệu quả nhất.

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