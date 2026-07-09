Ma nữ đẹp nhất Thái Lan nổi hơn Phạm Băng Băng nhờ khoe thân hình như tượng tạc

Mới đây, mỹ nhân xứ Chùa Vàng tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại show Robert Wun Haute Couture Thu Đông 2026-2027 trong thiết kế ôm sát, khéo léo tôn lên body đẹp gần như hoàn hảo. Thân hình mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, tỷ lệ cơ thể cân đối với đường cong mềm mại khiến từng khung hình của nữ diễn viên đều đẹp như một bức tượng được điêu khắc. Kết hợp cùng thần thái lạnh lùng, đường nét sắc sảo, mỹ nhân sinh năm 1992 dễ dàng lấn át mọi ánh nhìn, khẳng định đẳng cấp của một fashion icon hàng đầu Thái Lan. Thậm chí, khi ngồi cạnh 1 ngôi sao đình đám như Phạm Băng Băng, tạo hình của Mai Davika vẫn có phần "lấn lướt" minh tinh Cbiz.

Mai Davika với tạo hình đầy ấn tượng tại show diễn Robert Wun.

Đúng với tinh thần Robert Wun, Mai Davika mang đến show diễn một tuyên ngôn thời trang đậm chất nghệ thuật. Thiết kế gây ấn tượng với cấu trúc điêu khắc đặc trưng của nhà mốt khi kết hợp phần bra top trắng tạo hình như vỏ sò cùng chân váy đen kẻ sọc dựng phom bất đối xứng. Chi tiết cut-out táo bạo ở phần eo và hông tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến tổng thể vừa mang hơi hướng vị lai, vừa gợi nhớ đến kỹ thuật couture thủ công. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở chiếc mũ oversized với phom dáng hình học, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa tính trình diễn và tính thời trang, giúp diện mạo của nữ diễn viên chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật sống.

Làn da trắng phát sáng giúp "ma nữ" đẹp nhất Thái Lan nổi bật tại show diễn.

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc búi gọn, layout makeup sắc sảo nhấn vào đôi mắt và lông mày.

Nếu không sở hữu tỷ lệ cơ thể lý tưởng, rất khó để chinh phục thiết kế "khó nhằn" này. Mai Davika gây ấn tượng với khung xương vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ đến mức gần như chỉ bằng một gang tay cùng phần bụng phẳng lì để lộ những đường cơ săn chắc. Đôi chân dài miên man càng được kéo dài nhờ phom váy ôm sát từ hông xuống gấu, tạo hiệu ứng cao ráo như người mẫu trình diễn chuyên nghiệp. Thân hình mảnh mai đặc trưng của nữ diễn viên lần này đã có phần cân đối hơn, không quá gầy guộc, ngược lại vẫn giữ được sự khỏe khoắn nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối và những đường cong mềm mại. Vóc dáng đẹp cùng thần thái lạnh lùng, quyền lực đã giúp Mai Davika hoàn toàn làm chủ thiết kế avant-garde cầu kỳ, biến từng khung hình thành một bức ảnh thời trang đẳng cấp haute couture.

Body cùng khí chất high fashion của Mai Davika.

Trong những khung hình ngồi cạnh Phạm Băng Băng ở front-row, Mai Davika còn có phần hút mắt hơn đàn chị nhờ tạo hình đầy tính nghệ thuật và sắc vóc ấn tượng. Trong khi Phạm Băng Băng lựa chọn 1 tạo hình sặc sỡ nhưng chưa đủ "wow", Mai Davika lại ghi điểm tuyệt đối nhờ diện mạo hiện đại, thời trang và ấn tượng.

Mai Davika nổi bật tại hàng ghế đầu show diễn với tạo hình cực cháy và ấn tượng.

Ảnh: Instagram.