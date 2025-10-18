Luxury White Gel EX bí quyết dưỡng da Nhật chinh phục phái đẹp Việt

22 năm nghiên cứu, một công thức nuôi dưỡng da dựa trên khoa học lâm sàng

Khác với các dòng kem dưỡng thông thường, Luxury White Emulsion Gel EX được phát triển và hoàn thiện qua hơn 22 năm nghiên cứu thực nghiệm tại các phòng khám da liễu chuyên sâu ở Nhật Bản. Mỗi thành phần, mỗi tỷ lệ hoạt chất đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo quy chuẩn y học lâm sàng.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm làm đẹp, Luxury White Emulsion Gel EX được ví như "chu trình chăm sóc, cấp ẩm toàn diện trong một bước". Triết lý cốt lõi của Ampleur là: "Làn da chỉ có thể đẹp khi nền tảng độ ẩm được phục hồi vững chắc." Vì vậy, trong mọi nghiên cứu và công thức của Gel EX, độ ẩm được đặt ở vị trí trung tâm, là yếu tố khởi nguồn cho một làn da khỏe mạnh, sáng trong và đàn hồi.

Công nghệ dưỡng ẩm 3 tầng, chìa khóa mở ra làn da căng mướt và tràn đầy sức sống

Luxury White Emulsion Gel EX là kết quả của khoa học dưỡng ẩm đa tầng, khi mỗi hoạt chất được thiết kế để hoạt động ở những độ sâu khác nhau của cấu trúc da:

- Hyaluronic Acid dạng viên nang Ceramide ứng dụng công nghệ phân tử tiên tiến giúp các hạt dưỡng chất len sâu tới lớp hạ bì, cấp ẩm tức thì và duy trì trạng thái "ngậm nước" bền vững suốt nhiều giờ liền.

- Rich Moist Veil lớp màng khóa ẩm thông minh, giúp giữ lại lượng nước quý giá trong da, đồng thời tạo cảm giác mềm mượt, đàn hồi tự nhiên.

- Bơ hạt sữa và Cocktail Vitamin tổ hợp chống oxy hóa mạnh mẽ, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, nuôi dưỡng làn da khỏe từ gốc và ngăn ngừa tình trạng khô sạm, bong tróc.

Theo kết quả thử nghiệm nội bộ tại Nhật Bản, độ ẩm bề mặt da tăng 31% chỉ sau 4 tuần sử dụng đều đặn, cho thấy khả năng cải thiện độ ẩm và tình trạng mất nước rõ rệt.

Từ cấp ẩm đến dưỡng sáng, công nghệ độc quyền tạo nên khác biệt

Điểm khiến Luxury White Emulsion Gel EX được đánh giá cao trong giới chuyên môn chính là sự kết hợp giữa chăm sóc ẩm và dưỡng sáng da.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ HQ độc quyền của Ampleur với dẫn xuất Hydroquinone (Arbutin) ổn định, hoạt động sâu trong lớp biểu bì giúp làm sáng da và giảm xỉn màu.

Đồng thời, chiết xuất Sesalift từ rễ cây ngưu bàng giúp cải thiện độ săn chắc và đàn hồi. Cùng với đó, tế bào gốc thực vật quý hiếm từ táo Thụy Sĩ giúp làn da trông tươi mới, rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Đột phá trong kết cấu: ba tầng dưỡng chất trong một bước chăm sóc

Ampleur không chỉ chinh phục người dùng bằng thành phần, mà còn bởi công nghệ kết cấu độc quyền. Luxury White Emulsion Gel EX sở hữu cấu trúc "3-in-1 Emulsion System" sự giao thoa giữa tinh chất – gel – nhũ tương trong cùng một sản phẩm:

- Tinh chất: hoạt động sâu, phục hồi và kích hoạt tái tạo da.

- Gel: cấp nước tức thì cho làn da mất ẩm.

- Nhũ tương: khóa ẩm và dưỡng sáng, tạo lớp màng bảo vệ nhẹ nhàng, thoáng khí.

Nhờ đó, chỉ với một bước duy nhất, làn da được chăm sóc toàn diện: cấp nước, khóa ẩm, phục hồi và sáng mịn. Kết cấu dịu nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da, điều đặc biệt quan trọng với khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam.

Sức hút từ triết lý: Vì sao Gel EX chinh phục phụ nữ Việt?

Giữa thị trường mỹ phẩm đa dạng, Luxury White Emulsion Gel EX không tạo tiếng vang bằng lời hứa, mà bằng triết lý khoa học và sự tôn trọng làn da. Phụ nữ Việt ngày càng hiểu rõ rằng, một sản phẩm tốt không chỉ làm đẹp nhất thời, mà phải an toàn, bền vững và mang lại cảm giác cân bằng mỗi ngày. Chính điều đó khiến Gel EX trở thành lựa chọn yêu thích của những người phụ nữ hiện đại những người coi dưỡng da là hành trình an nhiên, chứ không phải cuộc đua "làm đẹp cấp tốc".

Tại các phòng khám da liễu ở Nhật Bản, Gel EX được ưa chuộng như sản phẩm chăm sóc sau các quy trình làm đẹp, giúp da tái thiết lập hàng rào ẩm và tăng khả năng tự bảo vệ. Khi được giới thiệu tại Việt Nam, sản phẩm nhanh chóng được đón nhận bởi hiệu quả rõ rệt và cảm giác chăm sóc "chuẩn Nhật" – nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mạnh mẽ.

Hành trình của niềm tin từ chuẩn Nhật đến trái tim người Việt

Sau 3 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Ampleur và Luxury White Emulsion Gel EX đã vượt xa vai trò của một thương hiệu mỹ phẩm: đó là câu chuyện về khoa học, sự kiên định và lòng tin. Trong thế giới làm đẹp nhiều biến động, Ampleur vẫn giữ vững triết lý: "Nuôi dưỡng vẻ đẹp bền vững". Và chính điều ấy đã khiến Gel EX không chỉ là "kem dưỡng ẩm", mà là người bạn đồng hành giúp phụ nữ Việt tìm lại vẻ đẹp sáng trong, căng đầy và tự nhiên nhất của chính mình.

Hiện nay, Ampleur đã có kênh bán hàng chính hãng tại Việt Nam trên các nền tảng. Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng chính hãng:

Công ty TNHH Thương mại Mỹ phẩm Bảo Châu

Địa chỉ: Tầng 8, 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Shopee: https://shopee.vn/ampleur_official