Cùng với sức nóng của Đầu Xuân Tươi Sáng, nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên liên tục là tâm điểm bàn tán của truyền thông. Kéo theo đó, bạn gái ngoài đời thực của anh - siêu mẫu quốc tế Lưu Văn cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Lưu Văn là một trong những biểu tượng thời trang mang tính đại diện của Trung Quốc. Nhờ hình tượng Đại tỷ gần gũi cùng những bước catwalk vững chắc, cô không chỉ là chân dài Đông Á đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret mà còn là Đại sứ toàn cầu gốc Á đầu tiên của Estée Lauder. Kỷ lục trình diễn 74 show trong một mùa và lọt top người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes bình chọn đã củng cố vững chắc danh xưng "Đệ nhất siêu mẫu Trung Quốc".

Với đặc thù công việc luôn phải xuất hiện hoàn hảo trên các trang bìa tạp chí và sàn runway, quản lý vóc dáng và chế độ ăn uống là một phần tất yếu trong cuộc sống của Lưu Văn. Cô từng chia sẻ bản thân sẽ điều chỉnh thực đơn tùy theo nhu cầu của từng giai đoạn (như duy trì hàng ngày hay ép dáng trước show diễn). Trong đó, thói quen ăn uống giúp "tiêu sưng, giảm phù nề" từng được siêu mẫu tiết lộ lại khiến nhiều người bất ngờ: Đó chính là ăn bí đỏ mini (bí hạt dẻ) sống vào bữa tối.

Bí quyết của Lưu Văn: Thêm bí đỏ sống vào salad bữa tối

Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, Lưu Văn cho biết cô luôn ưu tiên nạp nhiều thịt và protein chất lượng cao mỗi ngày, nhưng sẽ dồn trọng tâm vào bữa trưa. Bữa sáng và bữa tối sẽ được cắt giảm, chủ yếu là các món ăn nhẹ. Theo siêu mẫu, những món ăn quá nhiều dầu mỡ hay đậm vị sẽ khiến cơ thể cảm thấy nặng nề, do đó salad thanh mát luôn là lựa chọn hàng đầu cho bữa tối.

Điểm nhấn trong món salad của "Đại tỷ" chính là sự xuất hiện của bí đỏ mini ăn sống. Lưu Văn quan niệm, ngoại trừ thịt, hầu hết các loại rau củ quả đều có thể ăn sống bởi đó là trạng thái giữ được "nhiều năng lượng nguyên bản nhất". Việc thêm bí đỏ sống vào salad bữa tối giúp cơ thể cô ít bị tích nước và sưng phù vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, Lưu Văn thường trộn salad cùng xốt dầu giấm thay vì các loại xốt béo ngậy. Cô cũng rắc thêm một chút hạt dinh dưỡng để tăng cảm giác ngon miệng mà không làm tăng gánh nặng calo cho cơ thể.

Vì sao bí đỏ giúp tiêu sưng, giảm phù?

Bí đỏ thuộc nhóm thực phẩm giàu kali, ít natri. Kali đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy cơ thể đào thải lượng natri dư thừa, từ đó giảm thiểu tình trạng tích nước trong mô tế bào do thói quen ăn mặn gây ra. Việc ăn sống hoặc hạn chế luộc quá lâu sẽ giúp giữ lại tối đa lượng kali, tránh bị hòa tan và thất thoát vào nước nấu.

Nếu bạn lỡ dung nạp đồ ăn đậm vị, hoặc phải ngồi/đứng quá lâu khiến cơ thể sưng phù, hãy thử cắt lát mỏng bí đỏ mini để ăn sống, ép lấy nước (không đường) hoặc hấp sơ. Không luộc kỹ bằng nhiều nước rồi bỏ phần nước luộc đi vì kali sẽ bị trôi mất. Lưu ý, chỉ nên ăn một lượng nhỏ mỗi lần và kết hợp cắt giảm gia vị mặn trong các bữa ăn khác để đạt hiệu quả siết dáng tốt nhất.

Nguyên tắc làm đẹp cốt lõi: Uống nhiều nước, ngủ sớm và vận động

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng mang tính kỷ luật, bí quyết dưỡng nhan hàng đầu của Lưu Văn được gói gọn trong ba gạch đầu dòng: "Uống nhiều nước, nghỉ ngơi sớm và chắc chắn phải đến phòng gym khi có thời gian rảnh". Chân dài sinh năm 1988 khẳng định, duy trì tốt những thói quen cơ bản này không chỉ giúp siết chặt đường nét cơ thể mà còn là chìa khóa mang lại một làn da rạng rỡ, khỏe khoắn từ sâu bên trong.

Theo TVBS; Ảnh: IGNV