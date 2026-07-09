Lưu ngay loạt công thức phối đồ giúp cả nhà "cân" mọi lịch trình hè này

Mẹ lên đồ "nhẹ tênh" cho mọi khung hình

Với những chuyến đi biển mùa hè, công thức được nhiều chị em ưu ái chính là combo áo thun cùng quần shorts - vừa mang lại diện mạo thời trang, năng động, vừa giúp người mặc dễ dàng di chuyển và không bao giờ lỗi mốt.

Để áp dụng công thức "kinh điển" này, combo áo thun Mini và Quần Easy Shorts Vải Pha Linen từ UNIQLO chính là gợi ý mà chị em chắc chắn không nên bỏ qua khi xếp vali du lịch.

Áo thun Mini từ UNIQLO với phom dáng ôm tôn dáng và bảng màu đa dạng là item khiến mọi bản phối mùa hè trở nên cuốn hút

Thiết kế áo thun với phom dáng ôm sát cùng đường viền cổ tinh tế khi kết hợp với chiếc quần shorts linen mát thoáng sẽ tạo nên một tổng thể vô cùng đậm chất hè. Để tăng thêm phần sành điệu và tạo điểm nhấn layer bắt mắt cho outfit, chị em hoàn toàn có thể quấn ngang eo một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ.

Chân váy maxi xếp tầng với độ xòe vừa phải, tung bay theo từng bước chân là item "10 điểm không có nhưng" cho buổi dạo biển dưới nắng vàng, cát trắng.

Tìm hiểu thêm về dòng áo Thun tại đây

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm UNIQLO Bra Top tích hợp sẵn đệm ngực nâng đỡ êm ái cũng là lựa chọn lý tưởng giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác bí bách của nội y truyền thống dưới thời tiết oi bức, mang lại sự nhẹ nhàng tối đa khi di chuyển.

Sự kết hợp giữa áo Bra Top và quần Culottes ống rộng từ UNIQLO cũng sẽ là một gợi ý lý tưởng mang lại sự thoáng mát cùng cảm giác thoải mái tối đa khi di chuyển.

Chị em có thể tha hồ ứng dụng công thức này từ đi biển, đi cà phê cho đến xuống phố cuối tuần nhờ tính đa năng và thời thượng. Vừa dễ phối đồ vừa dễ biến tấu linh hoạt theo nhiều phong cách mà không sợ lạc tông, bản phối này khéo léo tôn lên diện mạo năng động, trẻ trung cho các mẹ trong mỗi chuyến đi.

Tìm hiểu thêm về Bra Top tại đây

Bố năng động, thoải mái suốt cả ngày

Với các "anh chồng", trang phục du lịch mùa hè hướng đến sự thoải mái nhưng vẫn cần chỉn chu khi du lịch với gia đình. Dòng sản phẩm công nghệ DRY-EX từ UNIQLO chính là sự lựa chọn phù hợp cho thời tiết nắng nóng nhờ khả năng thoáng khí và độ co giãn tối ưu, giúp phái nam luôn tự tin vận động suốt ngày dài

Mẫu áo này diện cùng một chiếc quần shorts khỏe khoắn giúp các anh trai thoải mái tham gia hoạt động ngoài trời ban ngày

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm DRY-EX tại đây

Hoặc các anh chồng có thể lựa chọn áo sơ mi cổ mở kết hợp với quần dài chất liệu linen sẽ tạo nên những bản phối vô cùng tươm tất, đậm chất mùa hè.

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, áo thun AIRism từ UNIQLO được yêu thích nhờ cảm giác thoáng mát khi mặc.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm AIRism tại đây

Bé tự do khám phá

Lựa chọn trang phục du lịch hè cho con, bố mẹ nên ưu tiên sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối. Hãy chọn những món đồ có chất vải mỏng nhẹ, co giãn tốt và thấm hút mồ hôi nhanh để các bé hiếu động tha hồ chạy nhảy mà không lo bí bách.

Các dòng áo thun trẻ em từ UNIQLO ghi điểm nhờ chất vải thoáng mát cùng bảng màu sắc đa dạng và loạt họa tiết vô cùng đáng yêu. Lựa chọn này không chỉ giúp các bé luôn thoải mái trong những chuyến du lịch mùa hè mà còn cực kỳ phù hợp cho những buổi đi chơi cuối tuần cùng bố mẹ.

Để con thoải mái chạy nhảy suốt ngày dài, ba mẹ có thể kết hợp combo áo thun AIRism và quần shorts co giãn.

Khám phá dòng sản phẩm trẻ em của UNIQLO tại đây

Thêm lớp "bảo vệ" cho cả nhà dưới ánh nắng

Nắng hè luôn là thử thách lớn trong mỗi chuyến đi, biến những chiếc áo chống nắng thành món đồ bắt buộc phải có trong vali du lịch của mọi thành viên. Những chiếc áo khoác chống tia UV mỏng nhẹ từ UNIQLO là lựa chọn đa năng dành cho cả gia đình - nhờ phom dáng khỏe khoắn, giúp che chắn hiệu quả khi dạo chơi ngoài trời mà vẫn giữ nguyên vẻ năng động. Đặc biệt, dòng sản phẩm này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cả nhà nhờ khả năng ngăn chặn hơn 90%* tia UV theo chứng nhận JIS L 1925:2019.

Dòng sản phẩm áo chống tia UV của UNIQLO sở hữu đa dạng màu sắc và lựa chọn cho cả gia đình.

Với các chị em, nếu muốn tìm kiếm một lựa chọn điệu đà và thời trang hơn, một chiếc cardigan có khả năng chống tia UV sẽ là câu trả lời hoàn hảo, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và làn da, vừa là điểm nhấn layer thanh lịch cho outfit.