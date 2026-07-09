Lưu ngay loạt công thức phối đồ giúp cả nhà "cân" mọi lịch trình hè này
Mùa hè oi bức, mặc gì để cả gia đình vừa đẹp vừa thoải mái. Bỏ túi ngay những gợi ý phối đồ dưới đây để cả nhà tự tin xuống phố hay đi chơi hè này.
Mẹ lên đồ "nhẹ tênh" cho mọi khung hình
Với những chuyến đi biển mùa hè, công thức được nhiều chị em ưu ái chính là combo áo thun cùng quần shorts - vừa mang lại diện mạo thời trang, năng động, vừa giúp người mặc dễ dàng di chuyển và không bao giờ lỗi mốt.
Để áp dụng công thức "kinh điển" này, combo áo thun Mini và Quần Easy Shorts Vải Pha Linen từ UNIQLO chính là gợi ý mà chị em chắc chắn không nên bỏ qua khi xếp vali du lịch.
Thiết kế áo thun với phom dáng ôm sát cùng đường viền cổ tinh tế khi kết hợp với chiếc quần shorts linen mát thoáng sẽ tạo nên một tổng thể vô cùng đậm chất hè. Để tăng thêm phần sành điệu và tạo điểm nhấn layer bắt mắt cho outfit, chị em hoàn toàn có thể quấn ngang eo một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ.
Tìm hiểu thêm về dòng áo Thun tại đây
Bên cạnh đó, dòng sản phẩm UNIQLO Bra Top tích hợp sẵn đệm ngực nâng đỡ êm ái cũng là lựa chọn lý tưởng giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác bí bách của nội y truyền thống dưới thời tiết oi bức, mang lại sự nhẹ nhàng tối đa khi di chuyển.
Chị em có thể tha hồ ứng dụng công thức này từ đi biển, đi cà phê cho đến xuống phố cuối tuần nhờ tính đa năng và thời thượng. Vừa dễ phối đồ vừa dễ biến tấu linh hoạt theo nhiều phong cách mà không sợ lạc tông, bản phối này khéo léo tôn lên diện mạo năng động, trẻ trung cho các mẹ trong mỗi chuyến đi.
Tìm hiểu thêm về Bra Top tại đây
Bố năng động, thoải mái suốt cả ngày
Với các "anh chồng", trang phục du lịch mùa hè hướng đến sự thoải mái nhưng vẫn cần chỉn chu khi du lịch với gia đình. Dòng sản phẩm công nghệ DRY-EX từ UNIQLO chính là sự lựa chọn phù hợp cho thời tiết nắng nóng nhờ khả năng thoáng khí và độ co giãn tối ưu, giúp phái nam luôn tự tin vận động suốt ngày dài
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm DRY-EX tại đây
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm AIRism tại đây
Bé tự do khám phá
Lựa chọn trang phục du lịch hè cho con, bố mẹ nên ưu tiên sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối. Hãy chọn những món đồ có chất vải mỏng nhẹ, co giãn tốt và thấm hút mồ hôi nhanh để các bé hiếu động tha hồ chạy nhảy mà không lo bí bách.
Khám phá dòng sản phẩm trẻ em của UNIQLO tại đây
Thêm lớp "bảo vệ" cho cả nhà dưới ánh nắng
Nắng hè luôn là thử thách lớn trong mỗi chuyến đi, biến những chiếc áo chống nắng thành món đồ bắt buộc phải có trong vali du lịch của mọi thành viên. Những chiếc áo khoác chống tia UV mỏng nhẹ từ UNIQLO là lựa chọn đa năng dành cho cả gia đình - nhờ phom dáng khỏe khoắn, giúp che chắn hiệu quả khi dạo chơi ngoài trời mà vẫn giữ nguyên vẻ năng động. Đặc biệt, dòng sản phẩm này mang lại sự an tâm tuyệt đối cho cả nhà nhờ khả năng ngăn chặn hơn 90%* tia UV theo chứng nhận JIS L 1925:2019.
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm chống tia UV tại đây