Không phải tự nhiên Lưu Diệc Phi được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” suốt nhiều năm qua. Nhan sắc của nữ diễn viên đã không ít lần được kiểm chứng qua màn ảnh, sự kiện lẫn những khoảnh khắc đời thường mà còn bởi loạt ảnh từ thời còn rất trẻ. Mới đây, hai bức hình ghi lại góc nghiêng của Lưu Diệc Phi khi mới 16 tuổi đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với đường nét gương mặt vô cùng sắc nét. Từ sống mũi cao, đường trán thanh thoát đến phần cằm và đường hàm mềm mại, tất cả tạo nên một góc nghiêng gần như hoàn hảo. Khung xương mặt hài hòa, thanh tú đến mức nhiều người ví von như tỷ lệ bước ra từ tranh vẽ.

Bức hình góc nghiêng năm 16 tuổi đẹp khuynh nước khuynh thành của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với đường nét gương mặt thanh tú và hài hòa. Phần trán cao, rộng vừa phải, kết hợp với mái tóc đen dài rẽ lệch khiến vẻ đẹp thêm phần tự nhiên, nữ tính. Đôi mắt có dáng hạnh nhân, mí rõ, lông mày thanh, hàng mi cong đúng tuổi mới lớn tạo nên visual long lanh, trong trẻo. Đặc biệt, mỹ nhân sinh năm 1987 sở hữu sống mũi cao và thẳng, đầu mũi gọn, nối liền tự nhiên với đường nét giữa mặt tạo nên góc nghiêng cực phẩm, thanh thoát. Phần cằm thon một cách vừa vặn, kết hợp với đường viền hàm mềm và thanh hoàn thiện tỷ lệ trán – mũi – môi – cằm tạo thành đường cong nhẹ, cân đối và thanh thoát.

Vùng cổ thoáng và dài khiến phần hàm, cằm và góc nghiêng của minh tinh xứ Trung trở nên rõ nét, từ đó làm gương mặt trông sắc và cân đối.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở tuổi 16 từng trở thành hot topic trên nhiều diễn đàn, khi những hình ảnh thời thiếu nữ của cô được đào lại và nhận về vô số lời xuýt xoa. Trong bối cảnh công nghệ makeup, filter hay chỉnh ảnh chưa phủ sóng như hiện tại, vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên càng khiến dân tình phải cảm thán. Khi ấy, nữ diễn viên thường xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị, mái tóc đen dài buông tự nhiên và gương mặt dường như không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ. Làn da sáng, mịn cùng đường nét thanh tú khiến cô nổi bật ngay cả trong những khung hình đời thường. Đặc biệt, từng đường nét trên gương mặt đều rõ ràng, hài hòa, từ đôi mắt, sống mũi đến khuôn cằm thanh thoát, xứng danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Vẻ đẹp thanh tú, xinh đẹp của Lưu Diệc Phi đã gây thương nhớ từ năm 16 tuổi.

Nữ minh tinh được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ ruột.

Làn da trắng mịn cùng đường nét chuẩn nữ thần giúp Lưu Diệc Phi chẳng cần makeup mà vẫn nổi bật.

Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, khi chỉ diện những item cơ bản như áo sơ mi, quần jeans hay trang phục casual, Lưu Diệc Phi vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Cách ăn vận càng tối giản lại càng làm visual của nữ diễn viên được tôn lên, cho thấy một vẻ đẹp không cần tô vẽ vẫn đủ sức tạo ấn tượng. Chính sự giản dị ấy khiến Lưu Diệc Phi luôn mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ được khí chất thanh tao, phần nào khiến những khoảnh khắc trong quá khứ giản dị của cô luôn mang sức hút khó cưỡng.

Ngay cả những khoảnh khắc đời thường bên bạn bè, nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn trở thành tâm điểm.

Ảnh: Weibo.