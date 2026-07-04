Lùng mua ghế an toàn cho trẻ trên ô tô, khách như rơi vào 'ma trận'

Chỉ cần gõ cụm từ “ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô”, người dùng sẽ nhận được hàng trăm kết quả hiển thị, với rất nhiều mẫu mã, chủng loại, giá cả khác nhau. Trên thị trường hay sàn thương mại điện tử, khách hàng cũng không dễ dàng lựa chọn vì có quá nhiều sản phẩm.

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị có con trai 4 tuổi, trước đây gia đình thường để bé ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn như người lớn.

“Tôi cứ nghĩ chỉ cần ngồi ghế sau là đủ an toàn. Nhưng đến khi đọc thông tin quy định mới mới biết trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35m phải dùng ghế chuyên dụng. Mấy hôm nay tôi lên mạng tham khảo, tìm mua nhưng thấy khó chọn quá vì có quá nhiều loại, với đủ mức giá, từ hơn 1 triệu đến cả chục triệu đồng” . Theo chị Hằng, tiêu chí quan trọng nhất là sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và có thể sử dụng được nhiều năm.

Anh Thành Lâm (phường Thanh Xuân, Hà Nội) có 3 con nhỏ cho biết: “ Trước nay, cháu 2 tuổi thì được mẹ bế ngồi ghế trước, còn cháu 6 tuổi và cháu 4 tuổi thì ngồi ghế sau. Bây giờ tôi đang phải tìm mua 3 chiếc ghế phù hợp. Đi xem mấy nơi rồi mà chưa chọn được vì không biết mua loại nào. Mỗi nơi tư vấn một kiểu, nên càng xem càng rối, thậm chí cùng một sản phẩm nhưng mỗi nơi mỗi giá” .

Tương tự, anh Trần Minh Đức (phường Phú Thượng, Hà Nội) cũng gặp khó vì thị trường quá nhiều chủng loại, trong khi lại chưa có quy định cụ thể. “Có ghế quay sau, ghế quay trước, ghế booster rồi ghế đa năng. Tham khảo nhiều ý kiến, tôi quyết định mua loại có thể dùng từ sơ sinh đến khoảng 10 tuổi để đỡ phải thay”, anh nói.

Anh Đức cũng cho rằng quy định mới là cần thiết nhưng cơ quan chức năng và các hãng xe nên có thêm hướng dẫn để phụ huynh dễ lựa chọn.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé, hệ thống phụ kiện ô tô và các sàn thương mại điện tử cho thấy lượng khách tìm kiếm, đặt mua ghế an toàn tăng đáng kể trong những tuần cuối tháng 6.

Các mẫu ghế ngồi ô tô an toàn cho trẻ đang được tìm kiếm.

Đại diện một cửa hàng chuyên phân phối ghế an toàn tại Hà Nội cho biết, lượng khách đến tư vấn tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Phần lớn khách hàng đều biết đến quy định mới nhưng chưa hiểu rõ nên chọn loại ghế nào phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ.

Giới kinh doanh dự báo, sau khi quy định chính thức có hiệu lực, nhu cầu mua ghế an toàn sẽ còn tiếp tục tăng khi ngày càng nhiều gia đình nhận thức rõ hơn về vai trò của thiết bị này, không chỉ để tuân thủ pháp luật mà còn nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho trẻ khi xảy ra tai nạn giao thông.

Trên các sàn thương mại điện tử, hàng trăm mẫu ghế an toàn cho trẻ trên xe ô tô cũng được rao bán khiến người tiêu dùng như lạc vào “ma trận”. Các hội nhóm trên mạng xã hội cũng đăng rất nhiều bài quảng cáo sản phẩm ghế ngồi an toàn cho trẻ. Nhiều người tiêu dùng cho biết dễ lâm vào tình trạng “không biết đâu mà mua” bởi ma trận mặt hàng - giá cả từ cao cấp đến bình dân.

Thậm chí, chưa đến 150.000 đồng đã có thể mua được một chiếc ghế ngồi cho trẻ được quảng cáo có đai an toàn chắc chắn. Mức giá này thường là loại không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hàng “nội địa Trung Quốc”.

Vô vàn mẫu mã và mức giá ghế ngồi ô tô an toàn cho trẻ trên các sàn thương mại điện tử.

Phân khúc phổ thông từ 1-3 triệu đồng chủ yếu là các mẫu ghế cơ bản dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn các mẫu ghế đa năng (All-in-One/Convertible Car Seat) có thể sử dụng liên tục từ giai đoạn sơ sinh đến khoảng 10 tuổi nhằm tiết kiệm chi phí thay ghế nhiều lần.

Trong khi đó, phân khúc trung và cao cấp từ 5-15 triệu đồng tích hợp thêm nhiều tính năng như xoay 360 độ, hệ thống chống va đập hai bên, kết nối ISOFIX, khả năng điều chỉnh nhiều tư thế ngồi và nằm.

Những mẫu này được quảng cáo đến từ các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản (Combi, Chicco...) được quảng cáo đạt tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn Australia.

Trước sự sôi động của thị trường, các chuyên gia khuyến nghị người mua lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đồng thời lắp đặt và sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ cho trẻ. Không nên lựa chọn sản phẩm chỉ dựa vào giá bán mà cần quan tâm đến khả năng phù hợp với cân nặng, chiều cao của trẻ, tiêu chuẩn an toàn cũng như khả năng tương thích với từng dòng xe.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia an toàn giao thông, việc lựa chọn đúng loại ghế theo từng giai đoạn phát triển của trẻ đóng vai trò quyết định đến hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ vùng đầu, cổ và cột sống. Trẻ từ 2-5 tuổi phù hợp với ghế quay mặt về phía trước có dây đai an toàn tích hợp. Trẻ từ khoảng 5-10 tuổi nên sử dụng ghế nâng (Booster Seat) để dây an toàn của xe nằm đúng vị trí trên cơ thể. Với những gia đình muốn sử dụng lâu dài, ghế đa năng (Convertible/All-in-One) là lựa chọn có thể chuyển đổi giữa nhiều chế độ theo từng độ tuổi.