Louis Vuitton mở cửa hàng thời trang nam đầu tiên, dàn sao Việt hội tụ tạo "cơn sốt"

Mới đây, mạng xã hội “dậy sóng” khi hàng loạt nghệ sĩ Vbiz đồng loạt đăng tải hình ảnh thiệp mời với thiết kế sang trọng, tinh tế, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Từ những cái tên luôn dẫn đầu xu hướng như Tóc Tiên, Isaac, Châu Bùi cho đến loạt nam thần điện ảnh đình đám như Steven Nguyễn, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy… tất cả đều chính thức xác nhận sẽ tham dự sự kiện khai trương cửa hàng thời trang nam đầu tiên của Louis Vuitton tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 10/04.

Việc các nghệ sĩ chia sẻ lịch trình hay đăng tải về các hoạt động sắp diễn ra đã dần trở thành một thói quen quen thuộc với người hâm mộ. Không chỉ đơn thuần là cập nhật công việc, những động thái này còn được xem như một “tín hiệu ngầm” để fan theo dõi, dự đoán và chờ đợi những cột mốc đặc biệt. Trong những ngày đầu tháng 4, khi không khí giải trí - thời trang bắt đầu sôi động trở lại, cộng đồng mạng một lần nữa bị cuốn vào làn sóng “giải mã” đầy hào hứng.

Không dừng lại ở một vài cái tên riêng lẻ như Tóc Tiên, Isaac,... làn sóng “khoe thiệp” tiếp tục được nối dài với sự góp mặt của JSOL, (S)TRONG Trọng Hiếu, Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng cùng nhiều nghệ sĩ trẻ nổi bật khác. Điểm chung là tất cả đều cùng “đánh dấu” thời điểm 10/04, tạo nên một bức tranh rõ ràng về sự kiện hoành tráng sắp diễn ra.

Sự đồng loạt này nhanh chóng khuấy động mạng xã hội. Từ các hội nhóm người hâm mộ đến những diễn đàn giải trí, câu chuyện không còn xoay quanh việc “đoán già đoán non”, mà chuyển sang kỳ vọng về quy mô sự kiện, danh sách khách mời đầy đủ và đặc biệt là những màn xuất hiện ấn tượng tại sự kiện.

Theo thông tin trên thiệp mời, sự kiện ngày 10/04 sẽ chính thức đánh dấu cột mốc Louis Vuitton khai trương cửa hàng thời trang nam đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Saigon Centre. Đây là lần đầu tiên nhà mốt Pháp giới thiệu không gian riêng dành cho menswear tại thị trường trong nước, đánh dấu cột mốc mới cho thời trang xa xỉ tại Việt Nam.

Vốn nổi tiếng với những sự kiện mang tầm vóc và quy tụ dàn khách mời có sức ảnh hưởng, lần khai trương này được kỳ vọng sẽ là màn hội tụ bùng nổ khi đến hiện tại đã có loạt gương mặt đình đám xác nhận tham dự như như Isaac, Tóc Tiên, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, MIN cùng dàn “anh trai, anh tài” gồm Thiên Minh, (S)TRONG Trọng Hiếu, JSOL, Nicky… Đặc biệt, sự xuất hiện của loạt “nam thần” màn ảnh như Steven Nguyễn, Trần Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy càng khiến sự kiện thêm phần nóng hơn bao giờ hết, quy tụ những gương mặt nổi bật nhất của làng thời trang – giải trí hiện tại.

Dù vẫn chưa có bất kỳ động thái chính thức nào, nam rapper HIEUTHUHAI vẫn đang là cái tên được cộng đồng mạng réo gọi nhiều nhất, được kỳ vọng sẽ xuất hiện như những sự kiện trước đây của Louis Vuitton.

Trước đó, vào sự kiện ngày 12/12 cuối năm, Louis Vuitton cũng từng tạo nên “cơn sốt” khi quy tụ dàn khách mời đình đám cùng những màn xuất hiện ấn tượng, nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Chính vì vậy, với quy mô lần này - đặc biệt là cột mốc khai trương cửa hàng nam đầu tiên tại Việt Nam, giới mộ điệu hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một sự kiện còn bùng nổ và đáng nhớ hơn.

Với sự xác nhận đồng loạt từ dàn sao Việt, sự kiện ngày 10/04 không chỉ đơn thuần là một buổi khai trương, mà còn được xem là “điểm hẹn” thời trang lớn nhất đầu năm nay. Sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ, cùng những màn lên đồ được đầu tư kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc thời trang bùng nổ, đánh dấu bước tiến mới của Louis Vuitton tại thị trường Việt Nam.