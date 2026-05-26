Một phụ nữ Nhật Bản tên Emi mới đây gây chú ý trên YouTube khi chia sẻ hành trình giảm từ 89kg xuống còn 59kg. Điều khiến dân mạng bất ngờ là cô không theo các bài tập cường độ cao mà chủ yếu duy trì một động tác đơn giản: xoay eo trong tư thế quỳ gối. Sau 4 năm kiên trì, Emi giảm tổng cộng 29kg và thu nhỏ vòng eo tới 17cm.

Bài tập xoay eo quỳ gối gây sốt vì quá đơn giản

Theo chia sẻ của Emi, bài tập giúp cô thay đổi vóc dáng thực chất rất dễ thực hiện và gần như ai cũng có thể tập tại nhà. Chỉ cần một tấm thảm yoga là đủ để bắt đầu.

Động tác được thực hiện bằng cách quỳ hai gối xuống sàn, nâng nhẹ phần hông rồi hơi ngả người ra phía sau. Hai tay nắm lại đặt trước ngực, sau đó xoay eo sang trái rồi sang phải liên tục.

Điểm quan trọng nhất là phải cảm nhận lực siết ở vùng bụng thay vì chỉ lắc vai hay đánh tay theo quán tính. Vì phần core phải hoạt động liên tục để giữ cơ thể ổn định nên chỉ vài phút là đã bắt đầu cảm thấy nóng và mỏi ở vùng eo bụng.

Nhiều người làm công việc văn phòng hoặc ngồi lâu thường có cơ bụng lỏng lẻo nên sẽ cảm nhận khá rõ hiệu quả khi tập bài này đều đặn.

Bài tập xoay eo tại nhà (Clip: @emi164_diet).

Không chỉ giảm bụng mà còn cải thiện dáng người

Theo Emi, ưu điểm lớn nhất của bài tập xoay eo quỳ gối là tác động cùng lúc lên cơ bụng, cơ liên sườn và vùng xương chậu.

Sau tuổi trung niên, quá trình trao đổi chất thường chậm lại, cộng thêm việc ngồi nhiều và sai tư thế khiến bụng dưới dễ nhô ra, phần eo ngày càng thiếu đường cong. Tư thế quỳ giúp hạn chế lực dồn xuống chân nên cơ bụng phải hoạt động tập trung hơn.

Nếu duy trì lâu dài, bài tập không chỉ hỗ trợ làm gọn vòng hai mà còn giúp cải thiện dáng đi, hạn chế gù lưng và tình trạng nghiêng xương chậu về phía trước.

Nhiều cư dân mạng Nhật Bản sau khi tập thử cũng cho biết phần mỡ quanh eo vốn “cứng đầu” đã bắt đầu nhỏ lại rõ rệt chỉ sau vài tháng.

Người không có thói quen tập luyện cũng có thể theo được

Điều khiến câu chuyện của Emi tạo được sự đồng cảm là bởi cô vốn không phải kiểu người mê thể thao hay tập gym chuyên nghiệp.

Thậm chí trong nửa năm đầu tiên giảm cân, cô chỉ giảm được khoảng 3kg. Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, Emi chọn cách tập trung vào những phương pháp dễ duy trì lâu dài thay vì ép bản thân theo chế độ quá khắc nghiệt.

Bài tập xoay eo quỳ gối không cần dụng cụ, không phải bật nhảy hay dùng sức quá mạnh nên đặc biệt phù hợp với người ngoài 40 tuổi, thể lực giảm sút hoặc chưa có thói quen vận động.

Những người dễ tích mỡ bụng, hay bị phù nề do ngồi nhiều cũng thường cảm nhận được phần eo săn chắc hơn sau thời gian tập luyện đều đặn.

Giảm 29kg nhờ kiên trì thay vì giảm tốc độ cao

Emi bắt đầu hành trình giảm cân từ năm 48 tuổi và mất khoảng 4 năm để giảm tổng cộng 29kg. Điều đáng chú ý là cô gần như không bị tăng cân trở lại.

Theo Emi, bí quyết không nằm ở việc giảm thật nhanh mà là duy trì được nhịp sống đều đặn mỗi ngày. Ngoài bài tập xoay eo, cô cũng điều chỉnh chế độ ăn uống để cơ thể dần thích nghi với lối sống lành mạnh hơn. Bên dưới video của Emi, nhiều người cũng chia sẻ kết quả tích cực sau khi tập theo. Có người giảm được 3kg sau 2 tháng, trong khi một số khác cho biết vòng eo giảm từ 5-8cm chỉ sau khoảng 3 tháng duy trì. Dù hiệu quả ở mỗi người là khác nhau, nhiều ý kiến cho rằng những bài tập đơn giản, dễ thực hiện mỗi ngày đôi khi lại giúp giảm cân bền vững hơn nhiều so với các phương pháp quá nặng hoặc khó theo lâu dài.

Nguồn TVBS