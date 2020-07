Lời khuyên của Bác sĩ giúp bố mẹ yên tâm đón con chào đời!

Sữa mẹ không dồi dào sau khi sinh, có phải là dấu hiệu không tốt?



Nhiều người cho rằng ngay sau sinh, bà mẹ cần phải có sữa để cho em bé bú. Cũng chính vì quan điểm này mà nhiều bà mẹ khi thấy tuyến sữa của mình không dồi dào thì bắt đầu cảm thấy lo lắng và bị ảnh hưởng đến tâm lý. Tuy nhiên trên thực tế thì việc có sữa ngay sau khi sinh chỉ xuất hiện ở một số trường hợp, nếu bạn chưa có sữa thì cũng không phải là trường hợp bất thường, hãy nhớ nhé! Thường thì bạn hãy đợi 12 giờ hoặc có thể là 48 giờ sau sinh để sữa về tốt cho con. Trong thời gian đó, mẹ vẫn nên thường xuyên cho con bú ti để con được hưởng nguồn sữa non giàu miễn dịch quý giá, đồng thời đây cũng là cách kích thích sữa về được tốt hơn.

Nếu không may con có vấn đề sức khỏe gì sau sinh, nên bình tĩnh hợp tác với bác sĩ. Bác sĩ sẽ cân nhắc về việc bé có cần phải bú thêm sữa công thức hay không để tránh nguy cơ hạ đường huyết hoặc vàng da quá nặng. Tuy nhiên mẹ hãy cố gắng giữ cho tinh thần của mình thoải mái, sức khỏe tinh thần và thể chất của cả bạn và trẻ ngay sau khi sinh là vô cùng quan trọng.

Tình trạng thiếu sữa sau khi sinh thường xảy ra, mẹ đừng quá lo ngại!

Bé sơ sinh sau đó bị sụt cân có phải điều đáng lo ngại?

Trẻ sơ sinh sau 1 tuần đầu đời sẽ sụt vài trăm gram, sau đó từ tuần tuổi thứ 2, trẻ bắt đầu tăng cân nhanh trở lại. Do vậy bố mẹ đừng quá lo lắng khi thấy con mình sụt cân vì đây là tình trạng bình thường, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trung bình mỗi tháng trong 3 tháng đầu sau khi chào đời, trẻ cần được theo dõi cân nặng thường xuyên, và cần tăng cân tối thiểu là 600-900 gram một tháng. Nếu bạn thấy con không tăng cân hoặc tăng quá chậm so với mức kể trên thì cũng đừng quá lo lắng, hãy cho trẻ đi thăm khám bác sĩ để được đánh giá tình trạng cơ thể và tư vấn thêm để mẹ chăm sóc sức khỏe cho con tốt hơn. Trong trường hợp xấu, việc tăng cân quá ít trong những tháng đầu đời sẽ có thể tăng nguy cơ vàng da nặng, hạ đường huyết và nhiễm trùng, cũng như ảnh hưởng đến phát triển chung của trẻ. Do vậy bố mẹ cần tỉnh táo ghi lại hết tất cả những chỉ số cân nặng của con để theo dõi cụ thể hơn tình trạng sức khỏe của trẻ, cũng như hợp tác với bác sĩ để có cách hỗ trợ kịp thời và phù hợp.

Tắm trẻ sơ sinh thường xuyên có phải điều được khuyến khích?

Làn da trẻ sơ sinh rất mỏng manh và nhạy cảm. Trong một tuần đầu sau khi sinh con, mẹ không cần tắm cho trẻ thường xuyên vì điều này sẽ làm mất đi lớp sáp trắng tự nhiên trên da, thứ có tác dụng bảo vệ da rất tốt. Mẹ có thể cách ngày tắm bé bằng nước sạch là được. Sau vài tuần tuổi, da trẻ sơ sinh sẽ bắt đầu tạo nhờn nhiều, lúc này mẹ hãy dùng các sản phẩm sữa tắm chuyên biệt dành cho trẻ sơ sinh, không có chất kích ứng để làm sạch cơ thể con. Có một điểm cần lưu ý, vùng da mặc tã cần được quan tâm chăm sóc kĩ hơn và vệ sinh sạch sẽ vì thường xuyên tiếp xúc với các chất tiêu bẩn.

Có nên cho trẻ sử dụng tã ngay sau khi sinh?

Một số bố mẹ cho rằng da trẻ sơ sinh còn quá mỏng manh, do vậy da sẽ dễ bị kích ứng nếu cho trẻ dùng tã dán. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ cần bố mẹ hiểu về đặc điểm cơ thể con và lựa chọn được loại tã dán phù hợp thì việc mặc tã cho trẻ sơ sinh sẽ giúp trẻ tránh được nguy cơ hăm tã, đồng thời giúp giảm gánh nặng cho mẹ trong quá trình đầu chăm con. Bố mẹ nên ghi nhớ 3 yếu tố sau khi chọn tã dán cho trẻ sơ sinh: bề mặt mềm mại, thiết kế vừa vặn với cơ thể trẻ sơ sinh, hiệu quả thấm hút.

Cần ghi nhớ 3 tiêu chí: mềm mại – vừa vặn – thấm hút tốt khi lựa chọn tã dán sơ sinh.

Trên đây là những giải đáp của Bác sĩ dành cho bố mẹ chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ tự tin chăm sóc con một cách khoa học nhé!

Bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo

Tác giả của bộ sách "Bác sĩ riêng của bé yêu"