Nhìn lại toàn bộ hành trình tách cặp song sinh dính liền: 13 tiếng để thay đổi cuộc đời và hy vọng lớn về tương lai sáng lạn

"Dù con có thế nào, mẹ vẫn sẽ giữ con lại bằng mọi giá"

Ngày 7/6/2019, Trúc Nhi và Diệu Nhi cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM trong tình trạng dính liền vùng bụng chậu, chân tay đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục, 1 hậu môn. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus), cực kỳ hiếm gặp. Trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000, trong đó chỉ có 6% là dính nhau theo kiểu này.



Trước đó, khi mẹ của Trúc Nhi và Diệu Nhi mang thai được 16 tuần, các bác sĩ đã tiên liệu sự dính nhau phức tạp của hai bé nhưng bố mẹ đã quyết tâm giữ thai, nuôi dưỡng 2 con cho đến ngày chào đời ở tuần thứ 33.

Khi mới chào đời, Diệu Nhi rất yếu ớt nhưng con đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để đảm bảo sự an toàn cho cả hai chị em. Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP, các bác sĩ hồi sức sơ sinh đã tích cực điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của 2 bé cũng như các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác.

Suốt hơn 1 năm qua, “Song Nhi” được theo dõi, điều trị và nuôi dưỡng với một chế độ đặc biệt, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc mổ tách rời. Trong hơn 1 năm chung sống trong cùng một cơ thể ấy, mọi sinh hoạt ngồi, đi đứng, ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, nằm ngủ của Trúc Nhi và Diệu Nhi đều khá bất tiện song hai con đã học được cách phối hợp, nhượng bộ đối phương đến mức gần như tuyệt đối.

Hai chị em biết ngồi dậy, bò chồm khi được 6 tháng tuổi và học cách thay nhau bước lùi để tập di chuyển. Mỗi khi Trúc Nhi ngồi thì Diệu Nhi phải nằm, mỗi khi Trúc Nhi đứng thì Diệu Nhi phải ưỡn kềnh bụng lên. Sống chung trong một thân thể dính liền, đã có những lúc hai chị em di chuyển không ăn ý nên đã làm tổn thương nhau, cụng đầu và liên tục va chạm trong nôi.

Bố mẹ của hai bé cùng các chuyên gia vật lý trị liệu, các y bác sĩ phối hợp để giúp các bé thay tã chung, mớm sữa qua lại hay vệ sinh đặc biệt phần thân dính liền và cả những vấn đề phức tạp hơn, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn và dứt khoát.



Khi hai chị em tròn 13 tháng tuổi, cân nặng 15kg, các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ tách dính với mục tiêu mang lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Cuộc phẫu thuật "định mệnh" dài hơn 13 tiếng đem lại cuộc sống mới cho hai chị em

“Các bác sĩ xin phép đấng tạo hóa để khai sinh ra hai con một lần nữa với hình hài nguyên vẹn, trả lại cho hai con một cuộc đời lành lặn như bao đứa trẻ khác” - đó là lời bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP đã viết trên trang cá nhân trước khi bước vào ca phẫu thuật “định mệnh”.

Ngày 15/7 vẫn là một ngày như bao ngày bình thường khác, nhưng rất nhiều trái tim của dư luận cả nước đã thổn thức hướng về nơi mà “Song Nhi” chuẩn bị chiến đấu kiên cường. Khắp nơi trên mạng xã hội, những lời cầu chúc được mọi người viết ra chan chứa yêu thương. Tất cả đều tin tưởng vào nền y học nước nhà, vào chuyên môn của các bác sĩ sẽ giúp ca mổ thành công, tái sinh cho hai con hình hài nguyên vẹn.

5h30 Trúc Nhi và Diệu Nhi được đẩy vào phòng mổ. Cánh cửa phòng mổ đóng lại là lúc bố mẹ của “Song Nhi” đã bật khóc, những giọt nước mắt của sự lo lắng, của hy vọng. Họ đã bỏ hết công việc để theo sát hai con, chăm sóc chúng từ khi chào đời. Hôm nay, bố mẹ của Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ phải xa con 13 tiếng đồng hồ. Sau khoảng thời gian ấy, họ sẽ gặp lại hai con với một diện mạo hoàn toàn khác.

Ê-kíp hơn 93 người gồm các chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP và các bệnh viện lớn ở TP.HCM đã tham gia vào ca đại phẫu thuật này. Các bác sĩ được chia thành nhiều ê-kíp để thực hiện các công đoạn phẫu thuật khác nhau thông qua miếng sticker dán trên ngực áo trái - nơi trái tim. Sau khi hai bé được tách rời, những ai dán sticker màu đỏ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trúc Nhi và tương tự với những ai màu xanh sẽ “về đội” của Diệu Nhi.

6h30 - Trúc Nhi và Diệu Nhi được gây mê.

7h30 - Các bác sĩ hội ý lần cuối trước khi mổ.

8h30 - Ê-kíp xác định đường mổ trên cơ thể hai bé. Bác sĩ Trương Quang Định là người rạch đường đầu tiên.

TS.BS Trần Văn Dương (Trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình) rạch da, cân cơ và mở bụng hai bé. Nhóm phẫu thuật ngoại tổng quát thám sát ruột và tiến hành chia đôi ruột cho hai bé.

10h41 - Nhóm phẫu thuật niệu tiếp tục tách bàng quang, niệu quản, tử cung, âm đạo, buồng trứng cho hai bé.

12h40 - Nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu của hai bé. Màng xương dính nhau rất cứng, các bác sĩ gặp khó khăn trong việc tách rời. Tuy nhiên, mọi thứ diễn biến tốt, các bé chảy máu ít, mỗi bé được truyền 1 đơn vị máu.

14h07 - Hai bé được tách rời thành công và được đưa sang phòng mổ riêng để tiếp tục công đoạn chỉnh hình khung chậu, tạo hình thẩm mỹ các cơ quan.

Từng giai đoạn của ca phẫu thuật được cập nhật liên tục, dư luận cả nước cũng theo dõi diễn biến ca mổ rất sát sao và vỡ òa cảm xúc mỗi khi có thông tin tích cực.

18h40 - Trúc Nhi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật trước.

19h30 - Các bác sĩ hoàn thành bó bột cho Diệu Nhi và đưa về Phòng Hồi Sức ngoại. Ca mổ bước đầu thành công tốt đẹp, đó là kết quả của sự đồng tâm hiệp lực, trí tuệ của gần 100 người và cả sự mạnh mẽ của 2 em bé Trúc Nhi và Diệu Nhi.

Khi vào phòng mổ, “Song Nhi” nằm chung trên một chiếc giường, nhưng khi rời khỏi, hai con đã nằm trên hai chiếc giường khác nhau. Hai chị em đã không còn dính liền nữa, không còn phải mặc chung bỉm nữa. Khoảnh khắc ấy, hẳn không ít người đã bật khóc vì xúc động, vì hạnh phúc, mừng cho hai con đã chiến thắng, mừng cho bố mẹ của các con vì đã chờ đợi ngày này suốt hơn 1 năm trời.

Quá trình hồi phục sẽ là một chặng đường dài

Tin vui lại nối tiếp tin vui, trưa ngày 16/7 thông tin từ BV Nhi đồng TP cho biết Trúc Nhi và Diệu Nhi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 13 tiếng. Hai bé vẫn dùng an thần nhẹ. Dự kiến, việc rút nội khí quản sẽ diễn ra 1 tuần sau mổ. Sau 3 tháng nữa, hai bé sẽ tiếp tục được phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu, khép lại khung chậu... Hiện giờ các bé được mở hậu môn tạm qua da.

Về quá trình hồi phục sau này của hai bé, bác sĩ Trương Quang Định cho biết, đó sẽ là một quá trình lâu dài. Trải qua cuộc mổ dài, các biến cố đều có thể xảy ra, do đó vấn đề hồi sức rất quan trọng. Một vấn đề quan trọng khác là trong tương lai dài hơn, Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ còn phải thực hiện thiên chức làm mẹ. Chính vì thế nên các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị cho hai bé đến khi 18 tuổi. Ngoài ra, các bé cũng còn quá trình tập vật lý trị liệu lâu dài.

Hai bé đã tỉnh lại sau ca đại phẫu thuật và sẽ được rút nội khí quản sau 1 tuần.

Chặng đường phía trước sẽ còn dài, các bác sĩ với chuyên môn, với tình yêu, với quyết tâm đem lại cuộc sống bình thường cho hai con sẽ tiếp tục cố gắng. Dư luận cả nước sẽ vẫn luôn ở bên Trúc Nhi và Diệu Nhi để động viên tinh thần, cầu chúc cho hai luôn chiến thắng trong mọi "cuộc chiến".

Như GS.BS Trần Đông A - cố vấn ca phẫu thuật đã nói: “Hai cháu đang có nhiều hy vọng sẽ được sống bình thường, có thể đứng lên và đi lại được”. Nhiều người chờ đợi trong một tương lai không xa, chị em Trúc Nhi và Diệu Nhi với hai cơ thể khỏe mạnh sẽ cùng đứng dậy chạy nhảy, dắt tay nhau “dung dăng dung dẻ”, nô đùa vui vẻ và sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.

=> Xem toàn bộ quá trình phẫu thuật TẠI ĐÂY!