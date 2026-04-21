Mới đây, trong một đoạn video đăng tải trên Youtube, bác sĩ da liễu nổi tiếng của Hàn Quốc Seong Hyeon Cheol đã đưa ra những lời khuyên rất thiết thực cho các tín đồ mê mua sắm ở Olive Young, cùng với đó, bác sĩ đã liệt kê các sản phẩm chăm sóc da đáng trải nghiệm tại Olive Young nói riêng và thị trường mỹ phẩm nói chung. Bác sĩ cũng khẳng định trong video rằng những chia sẻ dưới đây hoàn toàn không liên quan đến tài trợ hay quảng cáo, tất cả đều dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và đánh giá thực tế về hiệu quả trên da. Dưới đây là danh sách 5 sản phẩm nổi bật nhất, bạn có thể yên tâm tham khảo như sau.

Đầu tiên là kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5. Sản phẩm này thấm khá nhanh, khi lên da tạo cảm giác như một lớp màng bảo vệ. Phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, da khô, da đang tổn thương hoặc da hỗn hợp thiên dầu dễ nổi mụn.

Thành phần nổi bật là khoảng 5% panthenol kết hợp với Madecassoside chiết xuất từ rau má và Dexpanthenol - vốn cũng là thành phần chính trong Bepanthen. Nhờ đó, khả năng phục hồi da rất tốt. Tuy nhiên, panthenol có đặc tính hơi dính, khi thoa có thể để lại vệt trắng trong một thời gian. Vì vậy nên sử dụng sau toner hoặc ampoule để đạt hiệu quả tốt hơn.

Ở Việt Nam, chị em dễ dàng mua được sản phẩm này qua các kênh phân phối chính hãng của La Roche-Posay nhé.

Tiếp theo là kem dưỡng Aestura Atobarrier365. Bác sĩ đánh giá sản phẩm này chứa ceramide, cholesterol và axit béo - những thành phần cấu tạo nên hàng rào bảo vệ da. Công thức được điều chỉnh theo tỷ lệ gần giống với da người, giúp sản phẩm trở nên thân thiện và dễ thích ứng.

Theo bác sĩ, loại kem này có hiệu quả tương đương với các dòng kem MD thường được bán tại bệnh viện da liễu nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho người có vấn đề về da hoặc đơn giản là muốn tìm một loại kem dưỡng ẩm dùng hàng ngày ổn định.

Ở bước làm sạch, sữa rửa mặt tạo bọt Aestura Atobarrier365 Bubble Cleanser cũng được đánh giá cao, với mức giá khoảng 20.000 won. Sản phẩm có độ pH khoảng 5.5, gần với độ pH tự nhiên của da, giúp làm sạch mà vẫn duy trì hàng rào bảo vệ.

Điểm cộng là sử dụng chất hoạt động bề mặt dịu nhẹ, hạn chế kích ứng. Khi trang điểm, sản phẩm phù hợp cho bước làm sạch thứ hai. Nếu không makeup nhiều, có thể dùng như bước làm sạch đầu tiên.

Tinh chất IOPE Retinol Super Bounce Serum là cái tên tiếp theo, với mức giá khoảng 50.000 won cho 30ml. Retinol trong sản phẩm giúp thúc đẩy sản sinh collagen, hỗ trợ tái tạo da, làm mịn bề mặt, cải thiện nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và hỗ trợ làm sáng da.

IOPE được xem là một trong những thương hiệu tiên phong đưa retinol vào mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Sản phẩm này có nồng độ retinol không quá cao, phù hợp với người mới bắt đầu và ít gây kích ứng. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ sử dụng vào buổi tối vì retinol nhạy cảm với ánh sáng. Khi dùng, nên apply sau toner và có thể kết hợp với kem dưỡng nếu da dễ kích ứng.

Cuối cùng là kem dưỡng ATOPALM Panthenol Cream, giá khoảng 30.000 won. Sản phẩm chứa đến 10% panthenol, mang lại hiệu quả phục hồi mạnh mẽ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những làn da yếu, dễ kích ứng, có xu hướng khô ráp và thiếu hụt các yếu tố bảo vệ tự nhiên.

Tuy nhiên, do nồng độ panthenol cao, một số trường hợp có thể gặp kích ứng nhẹ. Theo bác sĩ, nếu da đang trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng thì nên ưu tiên Cicaplast. Khi da đã ổn định hơn, có thể chuyển sang Atobarrier để duy trì. Với những làn da ở mức "trung gian" - không quá yếu nhưng cũng chưa thật sự khỏe - Atopalm sẽ là lựa chọn phù hợp để dùng lâu dài.

Phần bình luận dưới video của người dùng đa số đều đồng ý rằng đây là những sản phẩm đã quá quen thuộc trên thị trường và được nhiều người sử dụng ổn định trong thời gian dài.