Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Đối với trẻ em, 1/6 là một trong những ngày lễ quan trọng được mong đợi nhất trong năm. Vào ngày này, người lớn hãy dành cho đứa trẻ yêu thương của mình những lời chúc đẹp thể hiện tình cảm trân quý.

Lời chúc 1/6 bố mẹ dành cho con

1. Bé con của mẹ! Hôm nay là ngày 1/6, mẹ chúc con luôn mạnh khỏe, ăn thật nhiều và giữ mãi nụ cười xinh trên môi. Bố mẹ yêu con nhiều lắm!

2. Ngày lễ của con, mẹ gửi tới con lời yêu thương nhất: Mẹ yêu con rất nhiều. Chúc con luôn là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và luôn hạnh phúc. Gửi tới con 1.000 nụ hôn!

3. Bố mẹ yêu các con rất nhiều. Nhân ngày 1/6, bố mẹ chúc các con tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

4. Bố mẹ chẳng có món quà lớn lao nào dành tặng cho các con nhưng bố mẹ sẽ dành cả ngày hôm nay để vui chơi và trò chuyện cùng các con! Chúc các con ngoan ngoãn, học thật giỏi nhé, nhanh lớn để bảo vệ bố mẹ nhé!

5. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc cuộc sống của con ngập tràn tiếng cười, vui vẻ.

(Ảnh: India)

6. Chúc thiên thần của bố mẹ có một ngày Tết Thiếu nhi thật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi.

7. Không chỉ riêng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà bố mẹ mong ngày nào con yêu cũng được vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và ngập tràn yêu thương.

8. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn khỏe, vui, chăm ngoan, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Món quà yêu thích dành cho con đang nằm trong ngăn kéo bàn học của con đấy.

9. Con yêu của mẹ, mẹ mong rằng con sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, con luôn là niềm tự hào của mẹ.

10. Chúc em bé của bố mẹ có một ngày Tết Thiếu nhi ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương. Bố mẹ yêu con rất nhiều.

11. Nhân ngày 1/6, bố mẹ chúc con yêu luôn mạnh khỏe, học giỏi và ngoan ngoãn. Con luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Mãi yêu con!

12. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chúc con yêu của bố mẹ luôn xinh đẹp, ngoan ngoãn và hạnh phúc.

13. Gửi tới các con yêu của bố mẹ, bố mẹ chúc các con có một ngày lễ thiếu nhi thật vui vẻ, mong các con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn.

14. Nhân ngày lễ thiếu nhi 1/6, chúc các con yêu có một ngày lễ tràn đầy niềm vui và ngập tràn tiếng cười.

15. Nhân dịp 1/6, bố mẹ chúc các con luôn vui vẻ, khỏe mạnh, mong rằng khi lớn lên con sẽ là một người tốt, có ích cho xã hội.

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi thầy cô dành tặng bé

1. Hãy luôn giữ trong trái tim mình những giá trị đẹp, tình yêu thương và lòng nhân ái. Chúc các em học sinh có một Ngày Quốc tế Thiếu nhi đáng nhớ!

2. Ngày 1/6 này, thầy/cô muốn gửi lời chúc tới tất cả các em học sinh: Hãy luôn yêu đời, luôn tự tin và nỗ lực để đạt được những điều mình mong muốn.

3. Cảm ơn các em đã mang đến cho thầy/cô những kỷ niệm thật đẹp. Chúc các em có một ngày Tết Thiếu nhi 1/6 vui vẻ!

4. Các thầy cô cũng đã học được rất nhiều điều từ các em, đặc biệt là cách vui vẻ với những điều đơn giản. Hy vọng các em có một ngày Tết Thiếu nhi 1/6 thật vui vẻ!

5. Mỗi đứa trẻ là một phép màu có khả năng biến thế giới trở thành một nơi tuyệt đẹp. Thầy/cô chúc các em một Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ và hạnh phúc.

6. Một đứa trẻ luôn có thể dạy cho người lớn 3 điều: Hạnh phúc giản đơn, luôn bận rộn với điều gì đó và biết cách đòi hỏi ở mọi thứ bạn muốn. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, thầy cô chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các em!

7. Chúc các em một Ngày Quốc tế Thiếu nhi thật vui vẻ và ý nghĩa! Hy vọng các em sẽ luôn hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hãy giữ nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng ngời nhé!

8. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong các em luôn tươi cười và hạnh phúc, học giỏi và thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy giữ vững niềm tin và đam mê của mình.

9. Ngày Quốc tế Thiếu nhi thật đặc biệt! Chúc các em luôn được bảo vệ, yêu thương và có một tuổi thơ thật tươi đẹp, đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.

10. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, những thiên thần nhỏ! Hãy luôn khám phá, học hỏi và tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc. Thầy cô luôn ở bên và ủng hộ các em.

(Ảnh: Time Now)

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui nhộn

1. Chúc mừng ngày 1/6! Hãy vui chơi thoả thích nhưng cũng không quên học hành nhé!

2. Úm ba la, bé con hôm nay muốn đi đâu chơi nào? Hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện, nhưng phải hứa là sẽ chăm ngoan, nghe lời, điều ước sẽ thành hiện thực ngay lập tức.

3. Năm nay, ba mẹ sẽ không nói những lời chúc Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nữa mà sẽ tạo cho con mỗi ngày đều là một ngày thiếu nhi tuyệt vời nhất.

4. Cốc cốc cốc, công chúa nhỏ đã thức giấc chưa nhỉ? Có một món quà đặc biệt đang chờ con ở bên ngoài đấy, nhanh tay sắp xếp chăn màn lại và chuẩn bị tinh thần đón nhận nó nhé!

5. Ông già Noel thường chỉ xuất hiện vào dịp Giáng sinh, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, ông sẽ đặc cách xuất hiện và mang đến một phần quà cho con này! Chúc con luôn vâng lời cha mẹ, học tập thật tốt.

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh

1. Thank you for making our lives extraordinary. Happy Children’s Day, baby. We love you so much.

Dịch: Cảm ơn con vì đã khiến cho cuộc sống của gia đình mình trở nên phi thường. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cục cưng à. Mọi người đều thương con rất nhiều.

2. Our every day is spent building a beautiful tomorrow for you. Your happiness means the most to us. Wishing you a happy Children’s Day, my little angel!

Dịch: Mỗi ngày trôi qua ba mẹ đều nỗ lực để xây dựng cho con một tương lai tươi đẹp. Hạnh phúc của con có ý nghĩa lớn nhất với ba mẹ. Chúc thiên thần nhỏ một ngày Tết Thiếu nhi 1/6 vui vẻ!

3. On this Children’s Day and all year-round, I wish you nothing but great happiness. May you have a bright future with every ounce of happiness in the world. Enjoy your special day, my baby!

Dịch: Vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi này và tất cả những ngày trong năm, ba/mẹ không mong muốn gì nhiều hơn là con được hạnh phúc. Mong con sau này sẽ có một tương lai tươi sáng với từng chút, từng chút hạnh phúc trên thế giới. Hãy tận hưởng ngày đặc biệt của mình, bé yêu của ba/mẹ nhé!

4. As a parent, we promise to make this world a beautiful place for you. Happy Children’s Day, my child!

Dịch: Ba mẹ hứa sẽ làm thế giới này trở thành một nơi tuyệt vời dành cho con. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!

5. A warm wish for all the children worldwide on this special day. Happy Children’s Day!

Dịch: Một lời chúc ấm áp nhất xin gửi đến trẻ em trên toàn thế giới trong ngày đặc biệt này: Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!

6. The most precious thing in this world is a smile on the face of a child. Happy Children’s Day to every kid in the world. You’re so special to us!

Dịch: Điều quý giá nhất trên đời này chính là nụ cười trên môi đứa trẻ. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến mọi trẻ em trên thế giới. Các em rất đặc biệt với chúng tôi!

7. Every child should grow with love and care. Let’s make the lives of the little ones happy and healthy. Happy Children’s Day!

Dich: Mỗi đứa trẻ đều nên được trưởng thành trong tình yêu thương và sự chăm sóc. Hãy để cho những đứa trẻ sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!

8. May the innocence in their smiles and the purity of their hearts stay forever unfaded. Wishing a joyful Children’s Day to every kid in the world!

Dịch: Mong cho sự ngây thơ trong nụ cười và sự trong sáng nơi trái tim những đứa trẻ sẽ mãi mãi không phai mờ. Chúc mọi trẻ em trên thế giới có một Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!

5. Every child is a different kind of flower, and they are beautiful in their way. Happy Children’s Day!

Dịch: Mỗi đứa trẻ đều là một loài hoa, sẽ đẹp theo cách của riêng mình. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi!