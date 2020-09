Local brand Việt lọt mắt xanh BLACKPINK: Stylist của nhóm đích thân liên lạc, ngoài Rosé còn một thành viên nữa diện đồ

Sẽ không ngoa nếu nói giờ chính là thời của các local brand Việt Nam. Trong những năm gần đây, những kiến tạo của họ không chỉ được giới mộ điệu trong nước ủng hộ mà còn lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ quốc tế. Đơn cử chính là Rosé, người vừa diện một thiết kế cực hay ho của thương hiệu FANCì trong teaser MV mới nhất của BLACKPINK.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng đã lập tức liên hệ ngay với team FANCì và biết được thêm nhiều thông tin hay ho mà họ chưa-từng tiết lộ với ai bao giờ!

Hi FANCì, các bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình không?

Mình là Duy Trần - founder và thiết kế chính của FANCì. Chúng mình khởi đầu là một thrift shop, hoạt động từ năm 2018. Đến khoảng tháng 10 năm 2019 thì FANCì chuyển hướng sang tự thiết kế.

Hầu hết mọi hoạt động đều do Duy quản lí nhưng may mắn hơn hết là mình luôn có một team gồm những người bạn hỗ trợ nhiệt tình từ việc làm mẫu, make up, chụp ảnh, cùng mình suy nghĩ, lên concept, chuẩn bị cho những buổi photoshoot. Và đôi khi mỗi bộ sưu tập mới mình sẽ hợp tác với những người khác nhau để mang đến những hình ảnh mới mẻ hơn.

Phong cách chủ yếu mà FANCì theo đuổi là gì? FANCì có sợ style của mình hơi kén người mặc không?

Cảm hứng thiết kế của mình đa số dưới ảnh hưởng của thời trang những thập niên trước, mình vô cùng ngưỡng mộ Vivienne Westwood, John Galliano, Jean Paul Gaultier....

Lượng khách của mình chủ yếu đến từ nước ngoài nhưng gần đây FANCì rất vui vì được các bạn Việt Nam quan tâm nhiều hơn. Mình rất mong người diện thiết kế của mình sẽ trở nên đặc biệt, cá tính, quyến rũ, xinh đẹp mà không nhàm chán. Bọn mình luôn hướng tới thông điệp cho dù bạn là ai, vóc dáng bạn như thế nào, chỉ cần bạn tự tin, yêu bản thân mình thì không ngại diện những thiết kế của FANCì. FANCì luôn ở bên cổ vũ, ủng hộ các bạn được sống và mặc những gì mình thích.

Hy vọng trong thời gian tới, FANCì sẽ được các bạn yêu thời trang tại Việt Nam và trên toàn thế giới yêu thích.

Ở thời điểm hiện tại, các sản phẩm của FANCì dao động trong khoảng giá bao nhiêu?

- Sản phẩm của chúng mình được bán với giá 90 - 350 USD (2 - hơn 8 triệu đồng).

Quay lại với câu chuyện Rosé, các bạn có biết cô ấy sẽ diện đồ của brand mình không? Các bạn có có cảm nghĩ như thế nào khi thấy Rosé xuất hiện với áo corset của FANCì trong MV mới?

Trước đó, tụi mình được stylist của BLACKPINK gửi mail để mượn đồ chụp cho một buổi photoshoot nhưng không ngờ được Rosé mặc trong teaser MV mới.

Tiết lộ cho các bạn là không chỉ mỗi Rosé diện đâu nha còn có Jennie cũng diện item của tụi mình đó. Lúc nhận ra tụi mình vô cùng bất ngờ, hạnh phúc và sung sướng cũng như tự hào. Item mà Jennie diện là item số lượng giới hạn. Bên mình đã sold out phiên bản màu đỏ, thiết kế của Jennie mặc là phiên bản màu nâu và được stylist biến tấu thành dạng corset bó eo đó nha.

Chân thành cảm ơn Duy Trần và team FANCì vì những chia sẻ thú vị này!

Ảnh: Nhân vật cung cấp