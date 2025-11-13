Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng

Minh Hằng với "DIRECTION"

MInh Hằng trong "DIRECTION"

Tối 12-11, Minh Hằng chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "DIRECTOR", đánh dấu màn trở lại Vpop sau 7 năm. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp.

Qua MV "DIRECTOR", Minh Hằng "chiêu đãi" người hâm mộ một "bữa tiệc" thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt.

Không chỉ khẳng định vị thế của Minh Hằng trong vai trò nghệ sĩ đa năng và người phụ nữ độc lập, "DIRECTOR" còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật của chính mình.

Ca khúc "DIRECTOR" có ca từ mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại - vừa bản lĩnh, vừa kiêu hãnh. Qua từng câu hát, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình: người viết kịch bản, chọn vai diễn, quyết định "góc máy" và cả cách kể chuyện.

Bài hát pha trộn giữa năng lượng tự tin, thời thượng cùng chút châm biếm nhẹ nhàng với những câu hát như "Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa. Zoom out em cho thấy như tranh biếm họa. Em đây đâu có muốn đời nhiều drama. But drama follow my aura" - thể hiện góc nhìn thú vị về cuộc sống và những "thị phi" mà người nổi tiếng gặp phải.

Không dừng lại ở giai điệu bắt tai, "DIRECTOR" là lời nhắn gửi của Minh Hằng về quyền tự chủ và dám sống theo "POV" (Point of View - Góc nhìn cá nhân) của mỗi người.

Minh Hằng gởi thông điệp đến khán giả

Minh Hằng đạo diễn cuộc đời mình

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: "7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi.

Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của "DIRECTOR" là khả năng làm chủ cuộc đời mình - điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại".

Trong MV, Minh Hằng hóa thân thành "đạo diễn" của chính cuộc đời mình, làm chủ mọi khung hình và cảm xúc. Mỗi bối cảnh tượng trưng cho một "chương" khác nhau trong hành trình làm nghề của nữ nghệ sĩ.

Cuối MV "DIRECTOR", Minh Hằng nói một câu quen thuộc của mỗi đạo diễn: "Good take! Moving on!" (Tạm dịch: Cảnh quay tốt rồi! Chuyển sang cảnh tiếp theo!). Câu thoại như một lời tự nhủ đầy mãn nguyện của Minh Hằng với hành trình nghệ thuật rực rỡ đã qua, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng bước tiếp để chinh phục những thử thách mới.

Minh Hằng với outfit cực ấn tượng

Outfit Minh Hằng trong MV

Không thể không nhắc đến thời trang - yếu tố được Minh Hằng đầu tư mạnh tay trong MV "DIRECTOR". Mỗi bộ trang phục đều được ví như một "khung hình điện ảnh", đem theo câu chuyện riêng nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể xuyên suốt, thể hiện trọn vẹn cá tính của Minh Hằng - thời thượng, bản lĩnh và đầy sức hút.

Minh Hằng cho biết: "Chị đẹp đạp gió đã giúp tôi lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc và sân khấu. Tôi có cơ hội cập nhật thêm xu hướng âm nhạc mà khán giả yêu thích ở thời điểm hiện tại.

Qua đó, tôi tự giải đáp được những câu hỏi còn bỏ ngỏ bên trong mình về việc trở lại, về khả năng hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện đại, để quá trình chọn bài hát, thu âm và làm MV được thuận lợi hơn".

Minh Hằng cùng 3 khách mời trong MV

Theo Minh Hằng, "Khi trở lại với guồng quay thực hiện sản phẩm mới với rất nhiều vấn đề cần ra quyết định, tôi cũng gặp một vài khó khăn. Nhưng tất cả cũng xuất phát từ ý muốn MV này phải thật chỉn chu trong mọi khâu, từ ý tưởng, nội dung, hình ảnh, nên tôi luôn cố gắng tìm cách xử lý mọi thứ ổn thỏa để đạt kết quả tốt nhất.

Thời gian vừa qua, tôi phải tìm cách dung hòa thời gian dành cho công việc và gia đình. Mỗi lúc bận rộn với dự án, ông xã luôn đứng phía sau ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm làm việc".