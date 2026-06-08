Giữa dàn thiên thần Victoria's Secret từng làm mưa làm gió những năm 2000, Karolina Kurkova là trường hợp khá đặc biệt. Cô sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước với hàng loạt bìa tạp chí danh giá, những hợp đồng triệu USD và vị trí ngôi sao trên các sàn diễn lớn nhất thế giới. Thế nhưng, mỗi khi tên tuổi Karolina được nhắc lại, bên cạnh những thành tích trong nghề, công chúng vẫn nhớ đến cô với biệt danh nữ siêu mẫu không có rốn.

Karolina Kurkova là thiên thần nội y không có rốn.

Sinh năm 1984 tại Cộng hòa Séc, Karolina Kurkova không lớn lên như một cô gái được ngợi khen quá nhiều về ngoại hình. Với chiều cao 1m80 vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, cô thường xuyên bị trêu chọc ở trường học. Bước ngoặt đến khi một người bạn gửi ảnh của Karolina tới một công ty người mẫu tại Prague. Chỉ ít lâu sau, cô gái tuổi teen bắt đầu nhận được những công việc đầu tiên và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các agency quốc tế.

Nhan sắc của nữ siêu mẫu những năm đầu sự nghiệp.

Năm 17 tuổi, Karolina xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ, trở thành một trong những người mẫu trẻ nhất từng đạt được cột mốc này. Visual sáng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh và thần thái vừa ngây thơ vừa quyến rũ giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được giới mộ điệu chú ý.

Trang bìa Vogue đầu tiên của nữ siêu mẫu năm 17 tuổi.

Tuy nhiên, một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của siêu mẫu đến từ xứ Đông Âu này chính là khoảng thời gian 1 thập kỷ gắn bó với thương hiệu nội y Victoria's Secret. Sau lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show (VSFS) năm 2000, sự nghiệp của Karolina Kurkova gần như bước sang một trang mới. Cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt nhà mốt lớn như Chanel, Versace, Dior hay Valentino. Chỉ vài năm sau, Karolina đã trở thành một trong những người mẫu được săn đón nhất thế hệ mình.

Năm 2005, cô chính thức gia nhập hàng ngũ thiên thần Victoria's Secret. Karolina đã có 2 lần vinh dự khi được thương hiệu nội y này giao phó trọng trách trình diễn thiết kế fantasy bra vào năm 2002 và 2006.

Thiết kế nội y trị giá 6,5 triệu USD (khoảng 162,5 tỉ đồng) được Karolina diện tại VSFS 2006.

Karolina đã thực sự trở thành một nữ hoàng băng tuyết khi sải bước trên sàn runway cùng chiếc fantasy bra có giá trị 6,5 triệu USD (162,5 tỉ đồng). Chiếc áo này được chế tác từ 2000 viên kim cương đi kèm 1 bông hoa kim cương "sương sương" 10 carat ở chính giữa.

Đặc biệt, nữ siêu mẫu sinh năm 1984 còn là người đầu tiên (và duy nhất) được diện thiết kế nội y triệu đô khi còn chưa chính thức bước vào hàng ngũ “thiên thần” vào năm 2002.

Thiết kế áo này được chế tác từ 1600 viên ngọc lục bảo và 1150 viên ruby. Để tăng thêm phần đắt đỏ của siêu phẩm có tên "Star Of Victoria Fantasy Bra", đội ngũ thiết kế của thương hiệu nội y này đã đính thêm một viên kim cương có trọng lượng 60 carat vào chính giữa chiếc áo. 10 triệu USD (250 tỉ đồng) là giá trị của mẫu bra này.

Ngoài 2 lần được trình diễn Fantasy Bra, nữ siêu mẫu này còn có rất nhiều màn catwalk mãn nhãn tại VSFS. Một trong số đó chính là màn xử lý tình huống cực đỉnh khi cô bị rơi giày ngay khi đang trình diễn vào năm 2006.

Visual cực đẹp cùng thần thái tự tin của nữ siêu mẫu dù gặp sự cố rơi giày.

Tại VSFS 2006, mỹ nhân xứ Đông Âu gặp một sự cố mà nhiều người mẫu xem là "ác mộng nghề nghiệp". Khi đang catwalk, một chiếc giày của cô bất ngờ tuột khỏi chân. Thay vì hoảng loạn hay dừng lại, Karolina tiếp tục bước đi với phong thái tự tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc "lọ lem đánh rơi giày" ấy nhanh chóng lan truyền khắp thế giới thời trang và đến nay vẫn được xem là một trong những màn xử lý sự cố runway đỉnh cao nhất lịch sử Victoria's Secret.

Nữ siêu mẫu vẫn hoàn thành xuất sắc màn trình diễn dù "chân cao chân thấp".

Trước Candice Swanepoel - thiên thần gốc Nam Phi, Karolina Kurkova đã được rất nhiều fan hâm mộ cũng như giới chuyên môn đánh giá là thiên thần có hình thể đẹp nhất Victoria’s Secret. Vóc dáng của Karolina còn đỉnh cao tới mức nhiếp ảnh gia huyền thoại Mario Testino cũng phải hết sức khen ngợi cô: " Tỷ lệ cơ thể tuyệt vời cùng với năng lượng tràn trề của Karolina khiến cô ấy có thể trở thành một người mẫu bất cứ lúc nào ."

Body cực chiến của người đẹp đến từ CH Séc.

Tuy là người có hình thể tuyệt vời, nhưng Karolina còn được biết đến với biệt danh "thiên thần không rốn". Trong một cuộc phỏng vấn, đại diện của siêu mẫu đến từ CH Séc chia sẻ: "Ngay từ khi sinh ra cô ấy đã bị chứng rối loạn dạ dày bẩm sinh và phải phẫu thuật khi còn là trẻ sơ sinh. Điều này khiến cho Karolina không có rốn. Thật may là cô ấy phát triển hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh."

Nhiều năm sau, chính Karolina mới tiết lộ rõ hơn về câu chuyện này. Cô sinh non lúc lọt lòng mẹ và phải trải qua phẫu thuật để điều trị thoát vị rốn cùng một số vấn đề ở thành bụng khi còn nhỏ. Chính ca phẫu thuật ấy đã để lại dấu vết trên cơ thể cô cho đến tận ngày nay.

Đặc điểm khác thường này cũng khiến Karolina trở thành "ca khó" đối với đội ngũ hậu kì ảnh của các tạp chí thời trang. Trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, mỗi khi nữ siêu mẫu xuất hiện trên bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo nội y hay những bộ ảnh khoe vòng eo, phần bụng của cô thường được chỉnh sửa trước khi phát hành.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, các biên tập viên hình ảnh thậm chí còn lưu sẵn một "kho tàng rốn" với đủ hình dáng và góc độ khác nhau để sử dụng khi cần thiết. Sau đó, họ sẽ lựa chọn hình ảnh phù hợp nhất và ghép vào phần bụng của Karolina nhằm tạo nên vẻ ngoài được xem là "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn thẩm mỹ lúc bấy giờ.

Khi xuất hiện trên các ấn phẩm tạp chí hay chiến dịch quảng bá, phần rốn của nữ siêu mẫu thường xuyên được các BTV chỉnh sửa. Được biết, những người này luôn phải "thủ" sẵn ảnh của những chiếc rốn ở nhiều tư thế khác nhau, sau đó tìm cái thích hợp để "dán" vào cho Karolina mỗi khi cô làm mẫu nội y, hay xuất hiện trong các trang phục gợi cảm, khoe body.

Câu chuyện nghe có phần hài hước, nhưng cũng phản ánh áp lực khắt khe của ngành công nghiệp thời trang trong những năm 2000. Nữ siêu mẫu cũng từng chia sẻ rằng đó là thời kỳ ngành thời trang theo đuổi hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối, ngay cả một chi tiết nhỏ như chiếc rốn cũng bị xem là chưa đủ chuẩn mực.

Sự thăng tiến trong sự nghiệp của Karolina diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 2002, khi mới 18 tuổi, cô đã được vinh danh là "Model of the Year" tại lễ trao giải thời trang VH1/Vogue, một trong những giải thưởng danh giá dành cho người mẫu ở thời điểm đó. Những năm tiếp theo, Karolina liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí hàng đầu, trở thành gương mặt quen thuộc của các tuần lễ thời trang và được xếp vào nhóm siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Sau gần một thập kỷ gắn bó với Victoria's Secret, Karolina chính thức rời thương hiệu này vào năm 2010. Thay vì tiếp tục theo đuổi hình ảnh thiên thần nội y, cô bắt đầu mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác, từ truyền hình, điện ảnh đến các dự án kinh doanh và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, cô còn lấn sân sang điện ảnh với những vai diễn trong bộ phim G.I. Joe: The Rise of Cobra và nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là The Face mùa đầu tiên.

Karolina cũng từng được trang E! bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám của Hollywood lẫn làng mẫu.

Sau khi kết hôn vào năm 2009, Karolina cũng dần vắng bóng trên các sàn diễn thời trang để tập trung xây dựng gia đình và các hoạt động kinh doanh cá nhân. Trong thập niên 2010 và đầu thập niên 2020, nữ siêu mẫu vẫn thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang cũng như các chiến dịch quảng cáo hay hàng loạt thảm đỏ danh giá.

Dù không còn hoạt động quá sôi nổi như thời hoàng kim, nữ siêu mẫu vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn.

Gần đây nhất, cô vừa trở thành ngôi sao trang bìa của Vogue Czechoslovakia số tháng 5/2026.

Sau nhiều năm gần như rút khỏi sàn diễn, Karolina Kurkova bất ngờ có màn tái xuất đáng chú ý trong năm 2024. Cựu thiên thần Victoria's Secret trở lại sàn diễn Haute Couture Paris khi xuất hiện trong show Thu Đông 2024 của nhà mốt Elie Saab. Đây được xem là lần đầu tiên cô quay trở lại một sàn diễn haute couture tại Paris sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Sau đó, trong các mùa mốt gần đây, nữ siêu mẫu cũng đã xuất hiện trên runway của các thương hiệu như Vetement, Prabal Gurung.

Vừa qua, Karolina Kurkova cũng bất ngờ xuất hiện trong phim The Devil Wears Prada 2.

Ảnh: Instagram, Vogue, Elle, IGNV