Lọ Lem đáo để hồi đáp 1 bình luận so sánh mình và "đối thủ truyền kỳ"

Là mỹ nhân thế hệ mới được chú ý bậc nhất hiện nay, Lọ Lem mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trên mặt trận MXH, ái nữ nhà nghệ sĩ Quyền Linh dù không hoạt động quá tích cực vẫn sở hữu kênh TikTok hơn 1,7 triệu người theo dõi, các video của Lọ Lem trung bình đều đạt ngưỡng chục triệu view với lượng tương tác khủng. Mới đây, khi đăng tải đoạn clip mới khoe nhan sắc rực rỡ cùng vũ đạo đáng yêu, mỹ nhân sinh năm 2006 bất ngờ phản hồi lại bình luận so sánh cô và 1 hot girl cùng tuổi.

Trong khung hình đang được chú ý, Lọ Lem xinh đẹp, thuần khiết với set váy trắng và mái tóc đen dài đen nhánh. Đây cũng là phong cách thời trang thường thấy của con gái lớn nhà Quyền Linh. Ở tuổi 18, Lọ Lem sở hữu chiều cao 1,71m và thân hình cân đối, chưa kể còn có visual chuẩn Hoa hậu theo đánh giá của nhiều người. Từ đó vị trí "bạch nguyệt quang" của cô được xây dựng vững chắc, khó tìm được gương mặt cạnh tranh xứng tầm ở Vbiz.

Hình ảnh Lọ Lem trong video mới nhất khiến nhiều người thừa nhận "tan chảy" bởi nét đẹp ngọt ngào mà vô cùng khí chất, lộng lẫy.



Bên dưới phần bình luận, nhiều cộng đồng mạng để lại lời nhắn tích cực cho Lọ Lem và may mắn nhận được phản hồi từ chính chủ, bao gồm cả ông bố Quyền Linh. Nam diễn viên thích thú, hãnh diện khen con gái quá xinh, Lọ Lem cũng "tranh thủ" gửi lời yêu thương đến bố. Một comment nổi bật trong số này đã nhắc đến Nàng Mơ khi cho rằng Lọ Lem xinh hơn nữ TikToker nổi tiếng, Lọ Lem đã lập tức có động thái khéo léo khi đáp lại: "Huhu bạn đừng nói vậy ạ, mỗi người đều có sự tinh tế riêng mà".

Nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài và năng lượng tích cực của Lọ Lem đều được cô hồi đáp nhiệt tình.

Lọ Lem ghi điểm với lời đáp tinh tế khi có bình luận so sánh mình và một cô gái khác.

Lọ Lem và Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) - TikToker, người mẫu khá được chú ý thời gian qua, là 2 hot girl cùng tuổi thường được đem ra so sánh dù chưa từng gặp gỡ hay chung khùng hình. Cùng sở hữu chiều cao 1,70m và visual sắc nét là lý do tên 2 mỹ nhân Sài Thành và Hà Thành nhiều lần bị đặt cạnh nhau. Lọ Lem với ngoại hình trong veo, thu hút được nhận xét có visual đúng lứa tuổi hơn.

Cùng chụp bộ ảnh concept mùa thu trên phố Phan Đình Phùng, 2 hot girl nổi tiếng được đem lên bàn cân ai là người ra dáng "nàng thơ" hơn.