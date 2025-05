Lisa sexy điên đảo với loạt outfit không thể hợp hơn, tiếp tục có hình bóng local brand Việt

Liên tiếp gây chấn động với những màn hợp tác với các nghệ sĩ Âu Mỹ đình đám, và mới đây, partner của Lisa gọi tên Tyla. Em út BLACKPINK khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên khi "thả xích" sản phẩm mới, hợp tác với nữ ca sĩ Tyla mang tên When I'm With You. Bên cạnh giai điệu bắt tai, sôi động, cả 2 nghệ sĩ khiến người xem không thể rời mắt với những khoảnh khắc đầy sexy, nóng bỏng. Đặc biệt, một trong những thành công giúp Lisa slay không kém cạnh "nàng tiên cát" chính là nhờ loạt outfit quá đẹp mắt, không có điểm gì để chê.

Lisa cực slay với loạt outfit trong MV mới. (Nguồn: chaesoolisannie)

Lisa khoe trọn vóc dáng quyến rũ, 3 vòng chuẩn chỉnh cùng đôi chân dài miên man khi đứng chung khung hình với Tyla trong mẫu Archival dresss đến từ thương hiệu Giannina Azar. Thiết kế ôm sát kết hợp cùng điểm nhấn cut-out đầy tinh tế, tạo hiệu ứng bling bling trong từng khung hình. Nữ idol sử dụng thêm các trang sức như vòng cổ, nhẫn để nhấn nhá cho oufit.

Outfit vừa sexy nhưng vẫn không kém phần cá tính, khoe triệt để body "đồng hồ cát" của Lisa.

Một trong những mảnh ghép giúp outfit này trở nên ấn tượng không thể không nhắc đến đôi boots Ostrich Lace-Up đến từ FANCì Club - local brand Việt nổi tiếng nhiều lần lọt vào "mắt xanh" của BLACKPINK và các ngôi sao quốc tế. Thiết kế cao cổ cột dây đầy cá tính, kết hợp với phần mũi nhọn và gót cao, tạo nên 1 item vừa chất chơi nhưng vẫn swag, quá phù hợp với hình ảnh của Lisa.

FANCì Club tiếp tục là thương hiệu Việt được Lisa "chọn mặt gửi vàng" trong sản phẩm lần này.

Một bộ cánh cũng ấn tượng không kém chính là mẫu áo corset phối metallic cùng quần mini short. Độ táo bạo của outfit này thì khỏi phải bàn, khi khoe trọn tấm lưng trần nuột nà cùng vòng 3 gợi cảm. Tuy nhiên, thiết kế khéo léo, thẩm mỹ khiến outfit này hở nhưng vừa vặn, không bị phô hay phản cảm.

Outfit tôn lên được lợi thế hình thể của Lisa mà vẫn đảm bảo độ slay, sang.

Cuối cùng chính là mẫu áo cổ yếm đính hạt nằm trong BST Resort 25 của thương hiệu Area, tôn lên bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh quyến rũ. Việc phối cùng combo jeans, giày cao gót, các phụ kiện ton-sur- ton càng khiến outfit này thêm slay! Kiểu tóc xoăn bồng bềnh kết hợp cùng layout makeup tông nude, với điểm nhấn là bờ môi căng bóng chính là mảnh ghép giúp visual nữ idol bùng nổ, khó có thể rời mắt.