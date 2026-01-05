Lisa mở đầu 2026 với quá nhiều Hermès

Trong loạt bài đăng chào đón năm mới 2026 vừa qua, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục chứng minh danh xưng "fashion icon toàn cầu" không phải là mỹ từ dành cho vui. Không cần thảm đỏ hay sự kiện lớn, chỉ với những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Lisa vẫn đủ sức khiến giới mộ điệu thời trang xa xỉ phải bàn tán rôm rả. Lần này, tâm điểm chú ý không nằm ở trang phục cầu kỳ mà đổ dồn vào bộ sưu tập túi Hermès xuất hiện trong loạt ảnh - những thiết kế vừa hiếm, vừa đắt, vừa mang giá trị sưu tầm cực cao.

Nổi bật nhất trong số đó là chiếc Hermès Birkin Faubourg – mẫu túi được giới collector xem như "chén thánh" của dòng Birkin. Birkin Faubourg còn được gọi bằng cái tên đầy tự hào là "House Bag", bởi thiết kế mô phỏng trực tiếp flagship store đầu tiên của Hermès tọa lạc tại số 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris. Phiên bản Lisa sở hữu là bản màu xanh bóng đêm (midnight blue) cực hiếm, phát hành năm 2021, với giá trị trên thị trường thứ cấp lên tới khoảng 300.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng.

Lisa diện outfit đen đơn giản phối cùng túi Hermès Birkin Faubourg.(Nguồn: Instagram)

Điểm đặc biệt của Birkin Faubourg nằm ở cấu trúc phức tạp và mức độ hoàn thiện thủ công gần như tuyệt đối. Mặt trước túi tái hiện hình ảnh mặt tiền cửa hàng Hermès với ba ô cửa sổ, mái hiên màu cam mang tính biểu tượng, từng đường chỉ đều được xử lý tinh xảo. Phần nắp túi và quai xách được chế tác từ da cá sấu cao cấp – chất liệu xa xỉ bậc nhất, chỉ xuất hiện ở những phiên bản giới hạn dành cho giới sưu tầm tinh hoa. Việc Lisa lựa chọn gam xanh bóng đêm càng khiến chiếc túi trở nên độc bản và khác biệt so với những phiên bản Faubourg quen thuộc.

Birkin Faubourg là phiên bản giới hạn, được phát hành năm 2021. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh Birkin Faubourg, Lisa còn gây chú ý khi mang theo chiếc Hermès Kelly 32 màu nâu cổ điển. Đây là mẫu túi được sản xuất từ thập niên 1970, đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian của dòng Kelly huyền thoại. Phom túi Kelly 32 với kích thước vừa vặn, đường nét cứng cáp nhưng thanh lịch, kết hợp cùng sắc nâu trầm mang đậm tinh thần vintage, khiến chiếc túi này trở thành biểu tượng của sự sang trọng chuẩn mực. Trên thị trường sưu tầm, một chiếc Kelly 32 vintage từ thập niên 70 có giá dao động khoảng 15.750 USD (khoảng 500 triệu đồng), chưa kể giá trị tinh thần và lịch sử mà nó mang lại.

Lại một outfit đơn giản khác phối cùng Hermès Kelly 32 màu nâu cổ điển. (Nguồn: Instagram)

Chiếc Hermès Kelly 32 màu nâu sang trọng. (Nguồn: Instagram)

Ở một thái cực khác, Lisa lại cho thấy gu thẩm mỹ trẻ trung và linh hoạt với chiếc Hermès Mini Kelly Teddy màu nâu da bò. Mini Kelly Teddy là phiên bản đặc biệt sử dụng chất liệu lông cừu (shearling) mềm mại, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thời thượng. Kích thước mini nhỏ gọn, kết hợp với texture lông độc đáo, giúp chiếc túi trở thành món phụ kiện "cute nhưng không hề rẻ", thường xuyên nằm trong danh sách săn lùng của các tín đồ Hermès trên toàn cầu.

Hermès Mini Kelly Teddy màu nâu da bò có giá khoảng 64.500 USD( 1,7 tỷ đồng). (Nguồn: Instagram)

Mẫu túi cực trendy của thương hiệu xa xỉ Hermès. (Nguồn: Instagram)