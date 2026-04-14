Chỉ hai ngày trước đó, set diễn được mong đợi của Anyma tại main stage đã buộc phải hủy vào phút chót vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với gió mạnh ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc sân khấu. Một pha hụt hẫng lớn, đặc biệt khi đây là show được chuẩn bị suốt một năm, gắn với concept thị giác đặc trưng của nghệ sĩ techno này.



Nhưng đúng tinh thần Coachella: không gì thực sự kết thúc. Tối Chủ nhật, Anyma bất ngờ trở lại với một set b2b cùng Marlon Hoffstadt tại sân khấu Do LaB. Không được báo trước, không teaser, không thông tin truyền thông, Lisa bước ra giữa set diễn khi track "Bad Angel" vang lên, ca khúc collab vừa phát hành giữa cô và Anyma chỉ vài ngày trước đó.

Lisa giữ nguyên năng lượng biểu diễn đặc trưng. Nguồn: Chelseaalh

Trên sân khấu, nữ idol Kpop mang đến một outfit đậm chất cyber-futurism phù hợp hoàn hảo với thế giới âm nhạc của Anyma. Thoạt nhìn qua chiếc váy mà Lisa mặc chỉ đơn thuần là một chiếc body con ôm sát cơ thể nhưng khi để ý kĩ mới thấy outfit này "chiến đét". Em út BLACKPINK diện chiếc váy xuyên thấu được đính cùng hoạ tiết punk đặc trưng mang hơi thở Y2K. Chất liệu ren lưới xuyên thấu của trang phục cùng những chi tiết nhấn nhá đã giúp Lisa khoe trọn đường cong cơ thể mà không hề bị quá phô trương. Cô còn kết hợp thêm áo khoác da và boot cao, càng làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho trang phục mang đậm aesthetic Y2K lẫn techno rave này.



Outfit chấn động của Lisa tại Coachella ngày hôm qua.

Thiết kế từ HAELO ôm sát cơ thể, khai thác chất liệu xuyên thấu và tạo hiệu ứng "nửa thực – nửa ảo", khiến Lisa trông như một "cyber angel" bước ra từ thế giới kỹ thuật số của Anyma. Nguồn: LLOUD.

Được biết, outfit của Lisa đến từ một thương hiệu thời trang còn khá "non trẻ" - HAELO. Chiếc váy "Feather Lace Mini Dress" hiện đang được hãng bán với giá 280 USD (khoảng 7,2 triệu đồng).

Và chiếc áo khoác "Sport Zip Up Jacket" có giá 879 USD (khoảng 22,8 triệu đồng).

Trước đó, Lisa cũng đã diện một set đồ cũng của HAELO tại Coachella năm nay. Mỹ nhân xứ Chùa Vàng mang đến outfit màu trắng ngà làm từ kĩ thuật đan móc kết hợp với boot cao cổ vừa thoải mái vừa mang đậm tinh thần lễ hội. Ảnh: X

Giá của item áo cùng chân váy này lần lượt là 319 USD và 289 USD (8,2 triệu đồng và 7,5 triệu đồng). Hiện nay cả 2 item đều đã sold out.

Hay tại Deadline World Tour, Lisa cũng đã diện body suit ren từ thương hiệu này. Ảnh: Instagram

Ra mắt vào cuối năm 2025 bởi nhà thiết kế Dion Lee, HAELO nhanh chóng được định vị như một bước chuyển mình tinh tế nhưng đầy tham vọng trong sự nghiệp của anh. Sau khi vừa phải đóng cửa brand thời trang mang tên mình, HAELO không phải là sự bắt đầu lại hoàn toàn mà giống như một phiên bản "dịu lại" của Dion Lee. Khác với ngôn ngữ thiết kế mang tính cấu trúc và gợi cảm trực diện trước đây, HAELO theo đuổi một thẩm mỹ mềm mại, giàu cảm xúc hơn, xoay quanh những đối lập thị giác như mong manh với mạnh mẽ, lãng mạn và u tối.



Thương hiệu khai thác mạnh các chất liệu như lace, sheer, corsetry kết hợp cùng kỹ thuật tailoring sắc nét, tạo nên hình ảnh "thiên thần hậu nhân loại" (post-human angel - vừa siêu thực, vừa gợi cảm một cách tiết chế. Ảnh: HAELO



