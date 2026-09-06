Lisa bị phốt đạo nhái trang phục trong MV mới: Người tố là sinh viên mới tốt nghiệp, không ngại va chạm ekip khủng

Sáng ngày 4/9, Lisa chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với MV SaWaDiKa, một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và tôn vinh triệt để nguồn cội Thái Lan của nữ ca sĩ. Ngay từ tựa đề, đến chuỗi tạo hình hòa trộn nhuần nhuyễn giữa chất liệu văn hóa bản địa và tinh thần âm nhạc toàn cầu không chỉ tạo nên diện mạo khác biệt cho màn tái xuất của Lisa mà còn khẳng định vị thế của cô trong việc lan tỏa văn hóa quê nhà ra thế giới.

Điểm nhấn đắt giá bậc nhất trong MV là bộ trang phục Thái cách tân hoặc do thương hiệu HOOK’S by PRAPAKAS thực hiện, dưới sự định hình phong cách từ stylist "ruột" của Lisa: Nanist. NTK Prapakas đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới khi tái tạo nghệ thuật truyền thống Thái Lan qua lăng kính Futuristic và Cyberpunk.

Lisa gây ấn tượng mạnh mẽ với chiếc tai nghe đính đồng xu trong MV SaWaDiKa.

Thiết kế gồm áo quây ôm sát cùng chân váy ngắn mang tông màu vàng đồng sang trọng, được chế tác thủ công tỉ mỉ với các chi tiết đồng xu, đá màu, hạt thủy tinh, pha lê lấp lánh và dải lá Bồ Đề dát vàng. Thắt lưng kim loại chạm khắc hoa văn voi truyền thống được cách điệu tinh tế với dòng chữ "Sawatdee ka" bằng tiếng Thái điểm xuyết ngay phần eo.

Chìa khoá vàng cân bằng tính truyền thống và tinh thần hiện đại cho sáng tạo này là chiếc tai nghe phủ chuỗi xích đồng xu lấp lánh. Tuy nhiên món phụ kiện tưởng chừng là nét chấm phá hoàn hảo này đã trở thành nguồn cơn cho drama đạo nhái mới nhất xoay quanh Lisa.

Cận cảnh bộ trang phục và phụ kiện chi tiết.

Vài giờ sau khi MV lên sóng, Zeina, một nhà thiết kế trẻ gốc Ả Rập vừa tốt nghiệp, đã tung ra một loạt cáo buộc nhắm thẳng đến ekip sáng tạo của Lisa và NTK Prapakas với mức độ bức xúc gia tăng.

Mở đầu cho chuỗi bài viết, NTK trẻ đăng tải hình ảnh Lisa diện chiếc tai nghe cùng dòng trạng thái không chút kiêng nể: "CHIẾC TAI NGHE ĐÍNH ĐỒNG XU BẢN GỐC ĐÂY!!! HÃY CHỈ RA ĐÂU LÀ BẢN NHÁI".

Sự giận dữ của cô nhanh chóng được đẩy lên đỉnh điểm trong các bài đăng tiếp theo. Chia sẻ hình ảnh chiếc tai nghe của Lisa từ trang cá nhân NTK Prapakas, Zeina bộc lộ sự tổn thương sâu sắc khi sản phẩm mang tính biểu tượng cá nhân của cô bị đụng chạm.

Chuỗi bài đăng đanh thép của NTK Zeina tố cáo việc thiết kế mang di sản Ả Rập của cô bị sao chép.

NKT người Ả Rập cho biết bản thân cảm thấy rất buồn vì đây là một thiết kế "vô cùng riêng tư" mà cô được truyền cảm hứng từ văn hóa cội nguồn. Việc một tên tuổi như Prapakas có thể thản nhiên làm ra sản phẩm tương tự là điều khiến cô vô cùng thất vọng. Zeina khẳng định sẽ không bao giờ lùi bước, đồng thời nhấn mạnh nhiều người khi xem MV cũng lầm tưởng đó là thiết kế của cô, chứng tỏ sự tương đồng này hoàn toàn không phải do bản thân tự tưởng tượng.

NTK trẻ chỉ đích danh NTK Thái Lan Prapakas ăn cắp ý tưởng trắng trợn.

Không dừng lại ở nỗi buồn cá nhân, Zeina thẳng thắn đưa vấn đề lên mức độ chiếm đoạt chất xám và bất công trong ngành thời trang đối với các NTK yếu thế. Cô đăng ảnh mẫu gốc của mình cùng lời buộc tội gay gắt:

"Chính xác là chiếc tai nghe đính đồng xu bản gốc. Việc lợi dụng và sao chép thiết kế của một nhà thiết kế mới tốt nghiệp, một người phụ nữ Ả Rập đang nỗ lực cống hiến cho văn hóa của mình trong ngành thời trang là điều không thể chấp nhận. Nguồn năng lượng rực rỡ nội tại của tôi chắc chắn sẽ luôn chiến thắng!".

Chia sẻ hình ảnh "bản gốc", Zeina cho biết bản thân cũng mang theo tinh thần văn hoá quê hương vào thiết kế của mình.

Để củng cố cho lập luận của mình, Zeina tung ra bằng chứng chụp màn hình kết quả tìm kiếm trên Google với từ khóa "coined headphones", nơi hình ảnh thiết kế của cô chễm chệ ở ngay những vị trí đầu tiên. Cùng với đó là tuyên ngôn đầy kiêu hãnh gửi tới những người trót "mượn" ý tưởng:

"Dù sao đi nữa, sự bắt chước cũng là một dấu hiệu của sự vĩ đại. Đây mới chỉ là khởi đầu sự nghiệp của tôi... Mọi người có thể chiếm đoạt hay đánh cắp bất cứ điều gì họ muốn nhưng họ không bao giờ có thể trở thành bản gốc (OG)."

Zeina nhấn mạnh ý tưởng "coined headphones" của cô là những kết quả đầu tiên được hiển thị khi tìm kiếm trên Googles.

Mặc dù tung ra những lời lẽ đanh thép hướng về đội ngũ sáng tạo, NTK Zeina lại thể hiện thái độ rất văn minh khi nói về Lisa. Cô chủ động lên tiếng bảo vệ em út BLACKPINK để tránh biến sự việc thành một cuộc tấn công. Chính chủ cũng cập nhật bài viết chính thức, khẳng định bản thân hoàn toàn không nghĩ đó là lỗi của Lisa. Tuy nhiên, cô gửi gắm yêu cầu ghi nhận công sức của các nhà thiết kế trẻ triển vọng, cho họ cơ hội hợp tác và hỗ trợ, đồng thời được thừa nhận nguồn cảm hứng từ những ekip lớn.

Bằng việc phân định rạch ròi giữa nghệ sĩ và ekip định hình phong cách đứng sau, Zeina không chỉ bảo vệ được hình ảnh của Lisa mà còn buộc những người trực tiếp làm ra sản phẩm, cụ thể là stylist và NTK, phải bước vào cuộc đối thoại nghiêm túc.

Giám đốc sáng tạo, stylist Nan Nist - người đứng sau rất nhiều tạo hình gây sốt của Lisa.

Trước làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho Zeina, đội ngũ của Lisa đã nhanh chóng giải quyết vấn đề. Stylist Nanist, người chịu trách nhiệm trực tiếp về hình ảnh cho Lisa trong dự án, đã chủ động liên hệ với Zeina để trao đổi và tìm hướng giải quyết thiện chí.

Không hề phủ nhận hay bao biện, stylist Nanist hành động bằng cách trực tiếp tag tài khoản của Zeina lên bản phác thảo ý tưởng bộ trang phục. Sự thừa nhận danh chính ngôn thuận này đã xoa dịu sự phẫn nộ của NTK người Ả Rập. Đăng tải lại bản phác thảo đã được ghi nhận trên trang cá nhân, NTK trẻ hào hứng thông báo rằng ý tưởng của cô đã được ghi nhận. Cô gửi lời cảm ơn tới stylist Nanist vì đã chủ động giải quyết sự việc và công nhận tác phẩm của mình.

Stylist Nanist công khai ghi nhận nguồn cảm hứng từ Zeina trên bản phác thảo ý tưởng chính thức, khép lại sự việc êm đẹp.

Khép lại ồn ào, Zeina gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng tới những nhà sáng tạo trẻ rằng đây là bài học đắt giá để họ luôn tự tin lên tiếng và bảo vệ lập trường của bản thân. Màn ứng xử nhanh gọn, cầu thị từ ekip của Lisa cùng sự thẳng thắn của Zeina đã biến một nguy cơ khủng hoảng truyền thông thành một thông điệp văn minh về việc tôn trọng chất xám trong ngành thời trang và sáng tạo.

Về Nanist - người đứng sau gần như tất cả diện mạo gây bão của Lisa trong giai đoạn hình ảnh thăng hoa nhất sự nghiệp. Cô là một creative director, stylist và nhà thiết kế từng đảm nhận vai trò giám đốc thời trang tại Elle Thailand, đồng thời làm mẫu cho nhiều thương hiệu như Gentle Monster hay Matter Makers. Ngoài ra, Nanist còn là một fashion influencer với hơn 100K người theo dõi trên Instagram.

Nanist đã đồng hành cùng Lisa từ khoảng 2023, ở các sự kiện vừa và nhỏ cho đến các cột mốc lớn như Met Gala, solo albums, sân khấu Coachella... tất cả đều cho thấy một Lisa ngày càng dịch chuyển khỏi hình ảnh idol để tiến gần hơn đến vị thế fashion icon toàn cầu.

Chuỗi thành công nối dài của Lisa khi hợp tác với Nanist.

Ảnh: Chụp màn hình, IGNV