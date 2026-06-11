Hình minh họa.

Mùa hè là thời điểm gia tăng các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chỉ trong 2 tuần qua, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 4 trường hợp đuối nước gồm hai bệnh nhi 7 tuổi, một bệnh nhi 6 tuổi và một bệnh nhi 5 tuổi.

Trong số này, hai bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim và không qua khỏi. Một bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, trong khi một trường hợp khác nhập viện tại Khoa Hô hấp do suy hô hấp và viêm phổi hít. Đáng chú ý, ba trẻ gặp nạn tại hồ bơi, một trẻ bị đuối nước khi tắm sông.

Các bác sĩ cho biết đuối nước là một trong những tai nạn nguy hiểm hàng đầu ở trẻ em, đặc biệt trong dịp nghỉ hè. Chỉ vài phút không được giám sát, trẻ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi bị đuối nước, não bộ nhanh chóng thiếu oxy, dẫn đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng hoặc tử vong. Ngay cả khi được cứu sống, trẻ vẫn có nguy cơ bị viêm phổi hít, suy hô hấp, phải điều trị kéo dài và có thể gặp các vấn đề tâm lý như sợ nước, lo âu hoặc thay đổi hành vi.

Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện trẻ bị đuối nước cần nhanh chóng gọi người hỗ trợ và liên hệ cấp cứu 115. Nếu bảo đảm an toàn, cần đưa trẻ ra khỏi nước, đặt nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra ý thức, đường thở và nhịp thở. Trường hợp trẻ ngừng thở hoặc bất tỉnh, phải tiến hành hồi sinh tim phổi ngay trong khi chờ nhân viên y tế.

Bác sĩ lưu ý không dốc ngược trẻ để đổ nước ra ngoài, không vỗ mạnh vào lưng hoặc bụng và không chậm trễ gọi cấp cứu. Việc giám sát chặt chẽ trẻ khi vui chơi gần sông, hồ, ao, hồ bơi cùng với trang bị kỹ năng sơ cứu đúng cách là những biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong do đuối nước.