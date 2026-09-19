LIBÉ thông báo đóng cửa cơ sở Hà Nội

LIBÉ được biết đến là một local brand có nội lực vững chắc đến từ danh tiếng và tệp khách hàng trung thành qua 13 năm tồn tại, phát triển. Trong giai đoạn 2015 - 2019, LIBÉ từng là cái tên gần như gắn với hình ảnh một cô gái trẻ có gu. Thời điểm đó, local brand Việt chưa có mật độ dày, trong khi nhu cầu tìm những món đồ nữ tính, hiện đại, dễ mặc tăng lên nên LIBÉ đã nổi lên như một hiện tượng.

Vì vậy ngày 18/9, thương hiệu bất ngờ thông báo đóng cửa cơ sở Hà Nội ở 29 Thái Phiên (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến các tín đồ thời trang chú ý.

Theo đó, LIBÉ Hà Nội “nói lời tạm biệt” từ ngày 25/9 vì lý do khách quan. Theo ghi nhận trên website của LIBÉ, ngoài cửa hàng ở Hà Nội, thương hiệu còn 2 cơ sở khác ở TP.HCM.

Thông báo từ LIBÉ (Ảnh: LIBÉ)

“Cảm ơn Hà Nội và những người bạn của LIBÉ. Hà Nội luôn luôn là thành phố đặc biệt, lãng mạn và truyền cảm hứng đến LIBÉ!

Suốt nhiều năm qua, 29 Thái Phiên đã trở thành một địa điểm đáng nhớ nơi diễn ra rất nhiều sự kiện, pop-up lifestyle, đồng thời đem đến cho Hà Nội một tủ đồ dailywear giúp mọi cô gái được là chính mình khi khám phá thế giới thời trang.

LIBÉ chân thành cảm ơn tất cả các khách hàng, những người bạn truyền cảm hứng, cộng đồng sáng tạo Hà Nội và tập thể nhân sự... đã đồng hành cùng LIBÉ tại ngôi nhà 29 Thái Phiên suốt thời gian qua! Cảm ơn bạn đã làm nên một chương thật đẹp cùng chúng mình!

Vì lý do khách quan, từ 25.09, LIBÉ chính thức nói lời tạm biệt với cửa hàng tại địa chỉ 29 Thái Phiên, Hà Nội. Tuy nhiên, hành trình của LIBÉ cùng các bạn sẽ không kết thúc! Hãy cùng chúng mình đón chờ những thay đổi tiếp theo đến từ LIBÉ!” - trích từ bài đăng trên tài khoản Facebook 538 nghìn lượt theo dõi của LIBÉ.

Hiện tại thông tin LIBÉ đóng cửa ở Hà Nội đang tiếp tục được quan tâm, netizen reup và thảo luận cả ở Threads.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì từng rất yêu thích sản phẩm của thương hiệu này. Song không ít người cũng chỉ ra rằng các sản phẩm của LIBÉ không còn thu hút như trước đây, đồng thời giá cao so với mẫu mã và chất lượng nên khó cạnh tranh.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Ôi buồn thế! Một thời mê mẩn đồ LIBÉ mà store Hà Nội các bạn nhân viên và chú bảo vệ cũng siêu nice.

- Hồi đó đồ LIBÉ đẹp. Cái áo cỡ 300k mà nó đẹp quá trời. Mà hồi đó còn đi học, sinh viên đâu có tiền nhiều mà mua. Giờ có thể mua được thì nó lại không hợp mình nữa.

- Đồ giờ không đẹp, giá cả so với mẫu mã và chất lượng là cao nên khó cạnh tranh. Tầm 2017 - 2020 tui toàn mặc LIBÉ. Thậm chí nhiều mẫu cũ nhìn đến giờ vẫn đẹp và có mẫu tui vẫn muốn tìm mua lại chứ mẫu mới thì không thích nên tui đã chuyển qua brand khác.

- Chỉ tiếc là store Thái Phiên to đẹp, bố trí decor xinh xỉu, thay thử đồ cũng rộng cơ. Trước t mua thấy vài đồ xinh, giờ không rõ nữa.

- Mua đồ của LIBÉ từ 2015 thì thấy đồ thời 201x là oke nhất, từ mẫu mã tới giá cả. Giờ mẫu thì không có gì đặc biệt, nhiều mẫu còn thấy khó mặc mà giá thì cao nên lâu rồi chưa mua được gì ở brand cả.

Cơ sở 29 Thái Phiên (Ảnh: LIBÉ)

Được biết LIBÉ là thương hiệu được sáng lập bởi Linh Bùi. Theo thông tin trên website thương hiệu, LIBÉ ra đời từ năm năm 2013, “mong muốn mang đến cho các cô gái một tủ đồ tối giản, hiện đại và dễ mặc mỗi ngày. Tại LIBÉ, bạn luôn có thể tìm thấy những thiết kế đẹp, dễ phối và phù hợp cho nhiều khoảnh khắc - từ văn phòng, những buổi gặp gỡ bạn bè đến các cuộc dạo phố cuối tuần”.

Sau quãng bùng nổ 2015 - 2019, LIBÉ tiếp tục hoạt động ở các cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM cũng như kinh doanh online.

Đến giữa năm 2025, LIBÉ nhận về những ý kiến trái chiều bắt nguồn từ một số bộ ảnh lookbook trong giai đoạn này, nhiều người cho rằng tính thẩm mỹ của thương hiệu gây thất vọng. Những bài đăng về LIBÉ lúc đó tạo thảo luận ngay lập tức, đạt hàng nghìn tương tác chỉ sau 1 ngày đăng tải. Tại thời điểm đó, phía LIBÉ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.