Lên đồ màu xanh quả bơ: Nền nã, nhẹ nhàng mà vẫn chuẩn thanh lịch cho style "old money"

Khi nhắc đến phong cách Old Money (thời thượng kiểu cổ điển, sang trọng ngầm), người ta thường nghĩ ngay đến những bảng màu trung tính quen thuộc như trắng kem, be, nâu đất hay xanh navy. Tuy nhiên, nếu muốn làn gió mới cho tủ đồ mà vẫn giữ trọn nét dịu dàng, quý phái, gam màu xanh quả bơ (avocado green) chính là câu trả lời hoàn hảo. Nền nã, dịu mắt nhưng không hề đơn điệu, xanh quả bơ mang đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế đúng tinh thần "quiet luxury" mà mọi tín đồ thời trang đều khao khát.

Sức hút khó cưỡng của gam màu xanh quả bơ

Không rực rỡ như xanh lá tươi hay trầm lắng như xanh rêu, xanh quả bơ là sự pha trộn hài hòa giữa sắc xanh lá cây tươi mát cùng chút tông vàng nhạt và xám dịu.

- Tôn da và nịnh mắt: Điểm cộng lớn nhất của gam màu này là khả năng làm sáng da một cách tự nhiên. Dù sở hữu làn da trắng sáng hay tông da ngăm ấm áp, trang phục màu xanh quả bơ đều giúp diện mạo của bạn trở nên rạng rỡ, tươi tắn hơn.

- Tinh thần sang trọng dịu nhẹ: Sự dịu mát của sắc màu này tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, không phô trương - một đặc trưng cốt lõi của phong cách thượng lưu.

Cách diện đồ xanh quả bơ chuẩn gu Old Money

Để biến hóa gam màu này thành những set đồ "sang xịn mịn", việc lựa chọn kiểu dáng và cách phối màu đóng vai trò vô cùng quan trọng:

- Set đồ đồng màu (Monochrome) hoặc Váy liền dáng suông: Một chiếc váy lụa midi hay jumpsuit cổ điển màu xanh quả bơ kết cấu mềm mại sẽ ngay lập tức nâng tầm khí chất của bạn. Sự liền mạch về màu sắc tạo hiệu ứng thon gọn, mang lại vẻ ngoài cao ráo và vô cùng đài các.

- Phối cùng các tông màu trung tính: Công thức phối đồ kinh điển của phong cách Old Money là mix áo hoặc quần màu xanh quả bơ cùng các item màu trắng kem, be, hoặc xám nhạt. Ví dụ, một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh quả bơ kết hợp cùng quần tây ống rộng màu trắng kem sẽ tạo nên outfit công sở thanh lịch tuyệt đối.

- Chất liệu cao cấp là chìa khóa: Style Old Money đề cao chất lượng hơn số lượng. Hãy ưu tiên các thiết kế màu xanh quả bơ trên nền chất liệu tự nhiên như lụa, dệt kim mỏng, linen cao cấp hoặc cashmere. Chất liệu chuẩn phom sẽ giúp sắc độ xanh lên màu chuẩn xác và bay bổng hơn.

Bí quyết hoàn thiện diện mạo tinh tế

Dù chọn trang phục thanh lịch đến đâu, phụ kiện đi kèm mới là yếu tố quyết định sự thành bại của một set đồ Old Money. Khi diện đồ màu xanh quả bơ, bạn nên giữ phụ kiện ở mức tối giản nhất có thể. Một chiếc túi xách da trơn màu kem, đôi giày slingback hoặc loafer tông màu trung tính cùng trang sức vàng kim (gold accent) nhỏ nhắn như bông tai nụ hay đồng hồ dây da mảnh sẽ là điểm nhấn hoàn hảo. Tránh chọn phụ kiện quá rườm rà hay màu sắc chói lọi làm mất đi vẻ nền nã tự nhiên của trang phục.

Dưới đây là 1 số item xanh quả bơ mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: GILEE

Nơi mua: LAMER

Nơi mua: PUMA

Nơi mua: Elise

Không cần những logo đắt đỏ hay thiết kế cầu kỳ, sắc xanh quả bơ chính là mảnh ghép thời trang đắt giá giúp bạn làm mới phong cách cá nhân. Nhẹ nhàng, nền nã nhưng đầy khí chất, gam màu này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một diện mạo chuẩn thanh lịch và thu hút trong mọi hoàn cảnh.