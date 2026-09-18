Nhan sắc của Lee Min Ho vẫn luôn là một trong những chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt sau khoảng thời gian nam diễn viên từng gây chú ý với diện mạo có phần phát tướng. Tuy nhiên, màn xuất hiện mới đây tại Liên hoan phim quốc tế Toronto cho thấy Lee Min Ho đã hoàn toàn lấy lại phong độ nam thần. Đặc biệt, qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng ống kính cam thường, thậm chí zoom cận, diện mạo ở tuổi 39 của Lee Min Ho vẫn "đốn tim" mọi ánh nhìn. Từ góc nghiêng đến chính diện, hay ngay cả ảnh Getty Images, ngôi sao sinh năm 1987 đều giữ được vẻ bảnh bao, điển trai và khí chất đúng chuẩn nam thần từng khiến màn ảnh Hàn mê mẩn.

Lee Min Ho đầy bảnh bao tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. (Nguồn: Instagram)

Lee Min Ho nhận được sự săn đón của truyền thông ngay khi vừa xuất hiện với diện mạo lịch lãm trong bộ tuxedo đen cổ điển. Nam diễn viên lựa chọn áo sơ mi trắng, phối cùng nơ đen và áo khoác phối satin tạo điểm nhấn sang trọng, mang đến tổng thể đúng chất tài tử trên thảm đỏ. Thiết kế ôm vừa vặn cũng giúp tôn lên vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và thần thái nam tính của mỹ nam xứ Hàn.

Lee Min Ho diện trang phục lịch lãm tôn lê vóc dáng cao ráo.

Đáng chú ý, nam diễn viên khiến cộng đồng mạng phải choáng ngợp trước những khung hình cận mặt. Những đường nét góc cạnh, phần xương hàm và đường viền gương mặt rõ ràng, khiến nam diễn viên lấy lại vẻ ngoài sắc nét, phong độ quen thuộc. Làn da sáng, mịn và căng bóng dưới ánh đèn càng khiến diện mạo của anh thêm trẻ trung so với độ tuổi. Kiểu tóc vuốt gọn, rẽ ngôi nhẹ với vài lọn tóc buông trước trán cũng góp phần tạo nên vẻ bảnh bao, lãng tử nhưng không quá cứng nhắc. Có thể thấy, Lee Min Ho không chỉ giảm cân, nam diễn viên còn đang cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng cho hình ảnh sau thời gian giảm sút phong độ.

Nam diễn viên đã lấy lại vẻ ngoài nam tính, điển trai gây thưng nhớ ngày nào.

Cận cảnh visual sáng bừng của tài tử xứ Hàn.

Làn da đáng ngưỡng mộ của Lee Min Ho qua ống kính Getty Image: Sáng khỏe, mịn và ít khuyết điểm.

Sau khi tranh cãi với khoảnh thời gian tăng cân đến không nhận ra, Lee Min Ho đã dần lấy lại phong độ với diện mạo bảnh bao, trẻ trung hơn trong mỗi lần xuất hiện. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc rèn luyện thể thao, đặc biệt là đạp xe, nhằm cải thiện thể lực và kiểm soát cân nặng. Đến cuối năm 2025, loạt ảnh hậu trường cùng những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa của Lee Min Ho nhận được nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ. Khung người cân đối, gương mặt gọn gàng và thần thái ngày càng tươi trẻ giúp mỹ nam xứ Hàn dần tìm lại hình ảnh từng làm nên tên tuổi. Và qua những hình ảnh mới nhất, có thể thấy diện mạo điển trai, phong độ với đường nét nam tính đặc trưng của Lee Min Ho một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Lee Min Ho đã hoàn toàn lấy lại được vẻ nam thần ở độ tuổi 39.

Ảnh: Instagram.