Là một trong những tài tử đình đám nhất Hàn Quốc suốt gần hai thập kỷ qua, Lee Min Ho nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng khí chất nam thần cuốn hút. Từ thời Vườn Sao Băng, Thợ Săn Thành Phố, Người Thừa Kế... visual của nam diễn viên luôn khiến hàng triệu khán giả châu Á mê mẩn. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mỹ nam sinh năm 1987 nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì ngoại hình tăng cân thất thường. Gương mặt tròn hơn khiến phong độ nhan sắc của anh bị đánh giá là trồi sụt và trông đứng tuổi.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Lee Min Ho ra sân bay đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngôi sao xứ Hàn xuất hiện với vóc dáng thon gọn hơn, gương mặt góc cạnh và những đường nét nam tính quen thuộc khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Lee Min Ho như đang quay trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc từng làm mưa làm gió trên màn ảnh.

Clip Lee Min Ho ra sân bay với visual nét căng, vóc dáng cân đối được chia sẻ trên MXH. (Nguồn: Instagram)

Vẫn với phong cách tối giản quen thuộc, Lee Min Ho mặc đơn giản nhưng thu hút với combo áo thun kết hợp cùng quần suông đen. Nam diễn viên khoác ngoài áo dạ dáng ngắn, tạo nên tổng thể trẻ trung và nam tính.

Điều thu hút sự chú ý hơn cả là diện mạo thăng hạng rõ rệt của tài tử sinh năm 1987. Sau những lần bị nhận xét phát tướng, xuống sắc, Lee Min Ho dường như đã lấy lại sự gọn gàng, cân đối. Visual sắc bén hơn khi phần đường viền hàm hiện rõ, các đường nét nam tính được tôn lên đáng kể. Kiểu tóc dài phủ nhẹ phần trán càng làm nổi bật đôi mắt sâu và sống mũi cao, hoàn thiện giao diện chuẩn "nam thần" của Lee Min Ho.

Visual bảnh bao, trẻ trung gây thương nhớ của Lee Min Ho.

Thế nhưng, thực tế những hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ này không phải mới được ghi lại trong thời gian gần đây. Đây là loạt ảnh của Lee Min Ho từ đầu năm 2024, khi nam diễn viên từng gây chú ý với màn giảm cân lấy lại phong độ nhan sắc. Việc nhiều tài khoản bất ngờ đăng tải lại những khoảnh khắc cũ mà không đề cập đến thời điểm chụp đã khiến cư dân mạng lầm tưởng đây là diện mạo hiện tại của nam diễn viên.

Giao diện lãng tử này của Lee Min Ho thật ra đã là từ đầu năm 2024. (Ảnh: Instagram)





Ngoại hình khi tăng cân của Lee Min Ho

Việc tăng cân khiến gương mặt Lee Min Ho trở nên kém sắc, giảm sút phong độ. (Ảnh: Instagram)

Độ 2 năm đổ lại đây, ngôi sao Kbiz đã dần lấy lại phong độ hơn với giao diện bảnh bao, trẻ trung mỗi lần xuất hiện. Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ những khoảnh khắc rèn luyện thể thao, đặc biệt là bộ môn đạp xe để cải thiện thể lực cũng như kiểm soát cân nặng. Đến khoảng cuối năm 2025, loạt ảnh hậu trường và ảnh chưa qua chỉnh sửa của nam diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khung người cân đối, gương mặt gọn gàng cùng thần thái trẻ trung giúp Lee Min Ho dần lấy lại phong độ visual từng làm nên tên tuổi của mình.

Lee Min Ho chăm chỉ đạp xe để lấy lại hình tượng nam thần.

Hình ảnh hậu trường bảnh bao, đường nét cân đối của nam diễn viên được chia sẻ vào cuối năm 2025. (Ảnh: Instagram)

Trong những hình ảnh mới nhất, được chụp vào tháng 3/2026 khi tham dự một sự kiện tại Thái Lan, Lee Min Ho tiếp tục thu hút sự chú ý với phong thái lịch lãm quen thuộc. Nam diễn viên lựa chọn bộ suit đen tối giản nhưng sang trọng, tôn lên lợi thế chiều cao nổi bật cùng khí chất ngôi sao hàng đầu. Tài tử sinh năm 1987 vẫn giữ được hình thể cân đối, khỏe khoắn và phong độ phù hợp với độ tuổi U40.

Lee Min Ho tại 1 sự kiện hồi tháng 3 vừa qua. (Ảnh: Instagram)



