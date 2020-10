Lê Thúy trở lại sàn diễn sau 2 năm vắng bóng “chạm trán” Minh Tú tại show NTK Nguyễn Phương Đông

Là show diễn cuối cùng của chuỗi sự kiện đồ cưới do Elle tổ chức, buổi ra mắt BST Thu 2020 của thương hiệu Decos do NTK Nguyễn Phương Đông “cầm trịch” quy tụ nhiều mỹ nhân nổi tiếng cùng loạt khách mời đến tham dự. Show diễn còn gây chú ý bởi hai gương mặt first face và vedette đình đám làng mốt Việt.



Lê Thuý trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng, cô được tin tưởng giao vai trò first face. Bộ cánh chân dài chưng diện phảng phất nét đẹp sang trọng, kín đáo. Bên cạnh đó, thần thái sắc sảo, lạnh lùng của cô trên sàn catwalk cùng những bước sải chuyên nghiệp vẫn là thứ làm lay động người xem.

Gương mặt vedette của show diễn lần này không thể thân quen với giới mộ điệu hơn chính là Minh Tú. Bộ cánh cô nàng trình diễn không cồng kềnh hay lồng lộn như nhiều người hình dung mà là một thiết kế xuyên thấu tinh tế khá gợi cảm, có phom dáng ôm sát tôn lên body đồng hồ cát của "Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á".

Minh Tú, Lê Thuý đứng bên cạnh NTK Nguyễn Phương Đông, cùng dàn mẫu ra chào khán giả

Về phần BST, không khó nhận ra đại đa số các thiết kế đều xoay quanh sự tối giản, thanh lịch với gam màu trắng/nude đặc trưng. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít váy vóc xuyên thấu thêu hoạ tiết tỉ mỉ giúp người diện trở nên gợi cảm, ấn tượng thêm vài phần.

Chất liệu được NTK khai thác tối đa trong BST có thể kể đến như ren, lụa, voan lưới, vải tweed được xử lý khéo léo kì công tạo nên vẻ mềm mại, thướt tha, pha nét hiện đại và cổ điển cho cô dâu trong ngày cưới.

Bên cạnh những chiếc váy cưới dài thướt tha phổ biến, Nguyễn Phương Đông còn sáng tạo nên những item khác biệt, phá cách hơn nhưng vẫn mang đến các nàng dâu vẻ đẹp nền nã, yêu kiều nhất. Có thể kể đến những chiếc váy high-low hiện đại, váy cổ yếm quyến rũ hay váy dáng blazer sang trọng, thu hút. Các item nhìn chung đều có sự trang nhã, hợp thời, không cầu kì nhưng vô cùng tôn dáng người mặc.