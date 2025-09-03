Lê Hoàng Hiệp thay đổi một điều, khoảnh khắc bước xuống xe tăng gấp đôi sự bảnh bao

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bất ngờ được gọi tên như một "nam thần quân đội" sau khoảnh khắc bước xuống xe đầy chất điện ảnh tại Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Với chiều cao ấn tượng, ngoại hình nam tính và thần thái điềm tĩnh, anh nhanh chóng gây sốt mạng xã hội chỉ qua vài giây ghi hình. Sau đó, từng động thái nhỏ của đồng chí Lê Hoàng Hiệp đều khiến dân tình quan tâm hết mực.

Khoảnh khắc xuống xe gây bão mạng của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở nhiệm vụ A50.

Mới đây, chỉ với một thay đổi nhỏ trong diện mạo để chuẩn bị cho Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã ngay lập tức khiến hội chị em "ôm tim" vì lại quá đẹp trai và điện ảnh. Anh xuất hiện nổi bật với chiều cao khoảng 1m84, ngoại hình chỉn chu cùng dáng đi lưng thẳng tắp quen thuộc. Đáng chú ý, mái tóc được cắt gọn gàng theo kiểu undercut đã tôn lên triệt để đường nét góc cạnh, nam tính của anh.

Tiếp tục là một khoảnh khắc xuống xe tuyệt đối điện ảnh khác của Thượng uý Lê Hoàng Hiệp. (Nguồn: Hồ Anh Ngọc)

Mái tóc undercut lần này của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được cắt gọn gàng, cạo sát hai bên, phần trên để dài vừa phải và rẽ ngôi nhẹ. So với kiểu tóc trước đây, kiểu tóc mới giúp diện mạo của anh trở nên bảnh bao và hiện đại hơn hẳn.

"Nam thần quân đội" đã kịp tút tát lại tóc tai để chuẩn bị cho buổi Đại lễ 2/9.

Cứ mỗi lần đồng chí Hiệp cắt tóc là một lần hội chị em lại phải "ôm tim" vì visual nam thần này.

Nói đến thần thái của Lê Hoàng Hiệp, không thể bỏ qua dáng đi, dáng đứng hay từng cử chỉ nhỏ của anh. Ở bất kỳ tình huống nào, anh cũng giữ lưng thẳng, vai mở, bước chân dứt khoát nhưng nhẹ nhàng - toát lên sự tự tin tuyệt đối và khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Dù trong lúc tập luyện, tham gia diễu binh hay xuất hiện trên sóng truyền hình, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đều giữ sự tập trung cao độ, chuẩn mực của một quân nhân chuyên nghiệp. Ngay cả khi nghỉ giải lao, anh vẫn duy trì phong thái nghiêm trang, đĩnh đạc.

Thần thái khó ai làm lại của Thượng uý Lê Hoàng Hiệp.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ, khi có mặt ở điểm cuối lộ trình, nơi tập kết phố Trần Khánh Dư, Lê Hoàng Hiệp lại "xả vai", thể hiện sự thân thiện, vui vẻ giao lưu với mọi người. "Nam thần quân đội" Lê Hoàng Hiệp được đông đảo các bạn trẻ yêu thích, đến gần xin chụp hình, tặng quà và nhắn gửi những lời chúc dễ thương.

