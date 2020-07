Lấy "đồ cũ" của Rosé cho Jisoo diện lại: Thêm một pha phân biệt đối xử rõ rành rành của stylist Black Pink?

Comeback với ca khúc How You Like That, Black Pink cũng liên tục oanh tạc các sân khấu của các chương trình giải trí xứ Kim chi. Sau khi đổi sang stylist mới, style của nhóm trong lần trở lại này cũng nhận được nhiều khen ngợi. Tuy nhiên mới đây đã có một màn tái chế đồ cũ khi chiếc headband vừa được Rosé dùng hôm qua lại được "dí" lại cho Jisoo. Phải chăng đây là thái độ phân biệt đối xử rõ rành rành hay là màn thể hiện tình chị em thắm thiết của 2 cô nàng?



Lên đồ cho phần trình diễn mới đây trên sân khấu INKIGAYO, Jisoo diện bộ cánh mang 2 tông đen - tím ấn tượng.

Bộ cánh khoe eo thon dáng chuẩn, stylist còn dùng thêm các phụ kiện như găng tay, bờm tóc giúp hình ảnh của Jisoo thêm phần ấn tượng.

Có thể dễ dàng nhận ra mẫu bờm tóc hình trăng lưỡi liềm mà Jisoo sử dụng có phần quen quen, bởi lẽ chỉ trước đó một ngày, Rosé cùng từng diện item này lên sân khấu.

Đây vốn dĩ là mẫu headband của thương hiệu Marine Serre nhưng khi đó stylist đã biến tấu thành thắt lưng tôn lên eo thon của Rosé.

Cùng 1 item được stylist của Black Pink biến tấu, hôm qua là thắt lưng cho Rosé, hôm nay lại dùng làm băng đô cho Jisoo. Điều này khiến netizen chia thành 2 phe: Một phe khen stylist sáng tạo, đồng thời thể hiện tình cảm thân thiết của Rosé - Jisoo; người lại cho rằng stylist phân biệt, tiết kiệm không đáng có khi "dí" cho Jisoo đồ cũ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong màn trình diễn hôm nay, cả 4 cô nàng đều diện trang phục họa tiết trăng lưỡi liềm của Marine Serre. Vậy nên có thể việc trùng lặp, sử dụng lại item trên đã nằm trong tính toán kỹ lưỡng của đội ngũ stylist chứ không phải vì họ cố tình "ghẻ lạnh" Jisoo.