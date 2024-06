Lâu rồi mới thấy Hà Tăng lên đồ kiểu dâu hào môn, cùng chồng tham dự event thời trang tại Ý

Đã bước sang năm thứ 12, Hà Tăng rời xa showbiz để lui về làm người phụ nữ của gia đình với 3 đứa trẻ. Có thể thấy từ khi sánh đôi cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn, ngọc nữ một thời rất ít khi lộ diện trước truyền thông trừ những sự kiện thuộc nhãn hiệu của tập đoàn nhà chồng. Mới nhất, Hà Tăng vừa check-in một sự kiện thời trang của thương hiệu trang sức SWAROVSKI tại Milan, Ý. Hình ảnh của nữ diễn viên ngay lập tức nhận được sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ đẹp quý phái, đậm chất hào môn.

Hà Tăng check-in sự kiện triển lãm của SWAROVSKI ở Milan bằng đoạn video ngắn

Trong đoạn clip ngắn, nữ diễn viên thả dáng trong chiếc váy đen ôm trọn dáng người, lưng khoét sâu kết hợp cùng khăn lụa sang trọng. Mái tóc búi cao càng tôn lên thần thái của một phu nhân danh giá.

Khung cảnh trời Âu lãng mạn và tạo hình cổ điển của Hà Tăng như hòa vào làm một, chẳng khác nào một thước phim.

Lâu không xuất hiện, lần này Hà Tăng bất ngờ đánh úp tại Ý trong sự kiện triển lãm của thương hiệu SWAROVSKI bên cạnh ông xã Louis Nguyễn. Đây cũng là thương hiệu trang sức pha lê nổi tiếng của Áo được phân phối độc quyền ở Việt Nam thông qua công ty gia đình chồng Hà Tăng.

Được biết sự kiện triển lãm của SWAROVSKI lần này có tên đầy đủ là Masters of Light - From Vienna to Milan, được tổ chức tham quan miễn phí tại Pinacoteca di Brera - bảo tàng lớn nhất tại Milan, Italia từ ngày 17/06 - 14/07. Triễn lãm là bữa tiệc trưng bày những di sản phong phú, giàu tính nghệ thuật của thương hiệu pha lê có tuổi đời gần 130 năm.

Bảo tàng nghệ thuật Pinacoteca di Brera - địa điểm tổ chức sự kiện Masters of Light - From Vienna to Milan của SWAROVSKI.

Triễn lãm có sự góp mặt của các diễn viên, ca sĩ quốc tế tham gia như: Madelaine Petsch, Giveon, Jessica Alba, Barbie Ferreira...

Đã một thời gian khá dài, nữ chính Bỗng Dưng Muốn Khóc chỉ chia sẻ hình ảnh hàng ngày lên trang cá nhân khiến khán giả nóng lòng muốn nhìn thấy hình ảnh cô lộng lẫy trong những sự kiện lớn. Tuy vậy, những khoảnh khắc khoe dáng trong trang phục đời thường của nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ say đắm bởi vẻ ngoài trẻ trung và gu thời trang chất lượng.

Tăng Thanh Hà khá chăm chỉ diện những thương hiệu thời trang do ông xã Louis quản lý.

Cặp đôi đã bên nhau hơn 11 năm và vẫn giữ được sự tình tứ như thủa ban đầu.

