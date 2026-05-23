Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho một sản phụ 30 tuổi mắc lao kê nguy kịch trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Người bệnh có tiền sử hiếm muộn, từng 4 lần hỗ trợ sinh sản thất bại. Ở lần thứ 5, sản phụ mang song thai tuần thứ 11. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi người bệnh xuất hiện sốt kéo dài, khó thở tăng dần rồi nhanh chóng suy hô hấp nặng.

Sản phụ được chuyển đến Khoa Hồi sức truyền nhiễm trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản và thở máy. Có thời điểm, các bác sĩ tính tới phương án hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp bằng kỹ thuật ECMO.

Qua quá trình chẩn đoán khẩn trương, các bác sĩ xác định người bệnh mắc lao kê - thể lao lan tỏa nguy hiểm do vi khuẩn lao phát tán theo đường máu, đặc biệt có tiên lượng nặng ở phụ nữ mang thai.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Tuyền, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, việc điều trị gặp nhiều thách thức vì phải phối hợp liên chuyên khoa và đưa ra các quyết định chuyên môn phức tạp. Để ưu tiên cứu sống người mẹ, ekip buộc phải sử dụng các thuốc và biện pháp can thiệp có nguy cơ ảnh hưởng tới thai nhi.

Dù không thể giữ được thai, sản phụ đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo, lao vẫn là bệnh truyền nhiễm phổ biến tại Việt Nam, có thể gây biến chứng nặng nếu phát hiện muộn. Ở phụ nữ mang thai, những thay đổi miễn dịch và sinh lý khiến bệnh dễ biểu hiện không điển hình, khó nhận biết và có xu hướng tiến triển nhanh hơn.

Ngoài ra, việc hạn chế chụp X-quang ngực do lo ngại ảnh hưởng thai nhi cũng khiến tổn thương phổi giai đoạn sớm dễ bị bỏ sót. Khi triệu chứng rõ ràng xuất hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt trước và trong thai kỳ, nên chủ động tầm soát lao nếu có yếu tố nguy cơ hoặc các dấu hiệu nghi ngờ như sốt kéo dài, ho, khó thở, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.