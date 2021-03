Lan tỏa thông điệp chiến dịch ý nghĩa "Yêu con theo cách của mẹ" tới hàng triệu phụ nữ Việt

Luồng gió mới: Truyền sức mạnh cho triệu phụ nữ Việt

Khi đối mặt với những áp lực sau sinh, người mẹ nào cũng sẽ có lúc cảm thấy stress và mất phương hướng dù đã đọc sách, tâm sự và chuẩn bị tinh thần… Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ.

Hiểu được những góc khuất, tâm sự thầm kín đó, nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi, cùng đại sứ thương hiệu - diễn viên Nhã Phương đã truyền đi thông điệp ý nghĩa "Phụ nữ tự tin, làm chủ cuộc sống" trong chiến dịch truyền thông "Yêu con theo cách của mẹ" đầy tính nhân văn. Đồng thời, chiến dịch cũng kêu gọi người thân hãy cùng đồng hành, thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với phụ nữ trong vấn đề chăm sóc con cái.

Chiến dịch truyền thông được nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi phát động

Cũng trong chiến dịch này, nhãn hàng hy vọng sẽ giúp chị em thay đổi tư duy và cần phải biết yêu thương chính bản thân cũng như lựa chọn được phương pháp chăm con khoa học và đặc biệt, luôn tự tin với những lựa chọn đúng đắn của mình. Từ đó giúp chị em cảm thấy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng tích cực trong cuộc sống.

"Ánh dương" - Động lực lớn giúp các mẹ mạnh mẽ, tìm lại chính mình

Với vai trò là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi, nữ diễn viên "tuổi thanh xuân" đã chia sẻ trên trang facebook về hành trình nuôi con của mình và đăng kèm theo đó là MV "Yêu con theo cách của mẹ".

Dù trong công việc Nhã Phương rất tự tin, nhưng khi ở vai trò làm mẹ, cô cũng lúng túng và phải vượt qua hàng ngàn áp lực. Nhã Phương chia sẻ: "Từ một người mẹ ngây thơ vật lộn với một đống áp lực, cho đến nay Phương đã mạnh mẽ hơn, tự tin làm chủ cuộc sống của chính mình, biết cách cân bằng giữa công việc và vai trò của một người mẹ, người vợ. Phương cũng tin rằng không chỉ riêng mình, mà các mẹ bỉm sữa khác cũng sẽ bắt gặp chính mình đâu đó trong câu chuyện này".

Cũng câu chuyện đó, lời bài hát trong MV "Ánh dương riêng mình" do ca sĩ Hương Ly thể hiện đã chạm vào lòng người nghe với những ca từ sâu lắng. Nhờ những thông điệp nhẹ nhàng và sâu lắng, giọng ca "Ánh dương riêng mình" đã cộng hưởng, truyền cảm hứng đến hàng triệu phụ nữ Việt. MV ấy đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và thu hút hơn 300.000 lượt xem. "Ly đã bị thuyết phục bởi câu chuyện quá thật về cuộc sống của những bà mẹ bỉm sữa. Đâu đó, Ly nhìn thấy hình bóng của chính mình trong từng câu hát" – nữ ca sĩ cho hay.

Một hình ảnh xuất hiện trong MV "Ánh dương riêng mình"

Chiến dịch ý nghĩa lan tỏa kiến thức nuôi con khoa học

Là nhãn hàng tiên phong đưa sữa non về thị trường Việt Nam, với nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, suốt 14 năm qua Mama sữa non luôn khẳng định được chất lượng, uy tín và vị thế trên thị trường. Nhân kỷ niệm sinh nhật tuổi 14, Mama sữa non bổ sung thêm 4 sản phẩm mới trong dòng Colos Multi thế hệ thứ 2, với nhiều dưỡng chất quý, có tác dụng rất tốt đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động lần này, chiến dịch truyền thông tích hợp "Yêu con theo cách của mẹ" còn là sự cộng hưởng của nhiều sự kiện ý nghĩa khác.

Tại buổi tọa đàm "Để nuôi con không phải cuộc chiến", chuyên gia đưa ra những phương pháp hiện đại, giúp chị em biết cách chăm con khoa học và lựa chọn các sản phẩm tốt cho bé. Sự kiện thu hút hơn 200 người tham dự. Chiến dịch còn phát tặng cẩm nang "Dinh dưỡng đầu đời, nền tảng tương lai" đến 5.000 bà mẹ Việt Nam.

Các chuyên gia chia sẻ kiến thức chăm con khoa học tại buổi tọa đàm

Đại diện truyền thông nhãn hàng Mama sữa non Colos Multi, bà Lê Phương Dung cho hay: "Tôi thấu hiểu sâu sắc chăm con cũng là một hành trình gian lao, thử thách. Phụ nữ khó tránh khỏi những phút yếu đuối, mệt mỏi,... nhưng không phải ai cũng có thể hiểu hết nỗi khó khăn, cũng như cách giáo dục con của người mẹ. Vì thế chúng tôi phát đi chiến dịch truyền thông lần này, để tạo động lực thôi thúc chị em hãy yêu con theo cách của mình và luôn tự tin làm chủ cuộc sống".

Hy vọng, với các hoạt động truyền thông ý nghĩa và đầy tính nhân văn mà nhãn hàng mama sữa non Colos Multi phát động, sẽ đem tới "luông gió" mới, giúp chị em tự tin, lựa chọn được phương pháp nuôi dạy con khoa học, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của trẻ trong tương lai.

