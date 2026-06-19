Không chỉ lôi cuốn bằng ngôn ngữ thiết kế minimalist chic, Kelbin Lei tại fashion show đầu tiên của mình còn chơi lớn khi mang lên sàn diễn những màn kết hợp chưa từng có trong tiền lệ.

Ngay từ buổi rehearsal diễn ra vào chiều cùng ngày, không khí tại khán đài đã nóng hơn bao giờ hết. Những khung hình hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức khiến dân tình đứng ngồi không yên khi quy tụ cùng lúc 6 gương mặt sở hữu lượng tương tác "khủng": Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh cùng F4 nam thần điện ảnh thế hệ mới. Dù chỉ mới là buổi tập dượt, diện trang phục đơn giản và mặt mộc, nhưng thần thái sắc lạnh cùng visual điểm mười của dàn sao đã bảo chứng cho một show diễn đẳng cấp sắp sửa được trình làng.

6 gương mặt và những lần đầu tiên được "chủ xị" Kelbin Lei quy tụ trên sàn diễn của thương hiệu Nobody Knows (Ảnh: FBNV).

Màn "song kiếm hợp bích" lần đầu tiên của hot couple Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh

Bất ngờ lớn mà Nobody Knows dành tặng cho khán giả xuất hiện ngay từ những giây đầu với hai gương mặt đảm nhiệm vị trí First Face. Lần đầu tiên trên cùng một đường băng, người hâm mộ được chứng kiến màn catwalk đôi của hai thế hệ nữ diễn viên: Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến và người mẫu, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh.

Một Kim Tuyến sắc sảo, mặn mà vừa được gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới cùng một Đồng Ánh Quỳnh cá tính, sở hữu kỹ năng càn quét sàn diễn có thừa. Sự giao thoa giữa nét sang trọng cổ điển và hơi thở hiện đại của cặp đôi tài sắc là một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất của Tuần lễ Thời trang năm nay.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh với set đồ menswear tương phản cho phần mở màn (Ảnh chụp màn hình).

Đảm nhiệm hai thiết kế menswear oversize thời thượng của Nobody Knows, Kim Tuyến với vẻ ngoài quyền lực trong set trắng polka dot. Đối lập hoàn toàn với nét quý phái của đàn chị, Đồng Ánh Quỳnh cùng tông đen huyền bí với, đi đôi với mũ beret. Thần thái high-fashion lạnh lùng cùng những bước sải đầy năng lượng của cô nàng tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo cho màn mở màn đang viral MXH.

Với màn kết hợp đặc sắc lần này, liệu trong tương lai đây sẽ là 2 mẫu nữ của làng mốt Việt được nhớ đến đầu tiên cho những màn catwalk đôi luôn được ngóng chờ trên sàn diễn?

Những sải bước của Á quân The Face 2017 được dân mạng dành nhiều lời khen.

Màn catwalk đôi lần đầu tiên của Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh gây chú ý tại show Nobody Knows by Kelbin Lei.

Bộ tứ nam thần điện ảnh Việt phụ trách kết show

Nếu phần mở đầu gọi tên các đại mỹ nhân thì vị trí Vedette lại là sân khấu độc tôn của "F4" nam thần điện ảnh Việt. Nhắc đến Kelbin Lei và Nobody Knows là nhắc đến bộ tứ chàng thơ thế hệ mới: Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô.

Bốn mảnh ghép lịch lãm cùng sở hữu gương mặt điện ảnh góc cạnh cùng chiều cao lý tưởng - việc 4 nam diễn viên 9X cùng xuất hiện ở cuối sàn diễn để truyền tải tinh thần của bộ sưu tập không chỉ làm thỏa lòng các tín đồ thời trang mà còn khiến hội chị em phải khóc thét vì quá bảnh.

Từ những bộ ảnh lookbook, photoshoot theo mùa, F4 mỹ nam thế hệ mới nay đã được Kelbin Lei tập hợp trên runway của anh.

Soi cận cảnh nhan sắc cực phẩm của bốn chàng thơ nơi mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên khí chất nam thần ngút ngàn. Trần Ngọc Vàng lãng tử trong set đồ mang sắc đỏ đô trầm ấm, tạo điểm nhấn đầy nghệ thuật bằng dải nơ lụa thắt nhẹ quanh cổ áo, làm tôn lên gương mặt thanh tú cùng đôi mắt ướt gây thương nhớ. Ngay bên cạnh, Võ Điền Gia Huy lại khiến hội chị em "đổ gục" với set đồ đen cá tính phối cùng phần cổ áo vát chéo bất đối xứng xẻ sâu đầy phóng khoáng, kết hợp với mái tóc vuốt ngược.

Cậu em Quốc Anh cũng không hề kém cạnh khi diện set trắng lịch lãm, điểm xuyết phần cổ đen ôm sát khoe khéo bờ ngực săn chắc và visual điển trai không góc chết. Mảnh ghép cuối cùng Ma Ran Đô mang lại cảm giác chỉn chu, vững chãi trong set sơ mi xám đứng phom phối cùng caravat đen thắt gọn gàng, toát lên vẻ quyến rũ, trưởng thành đầy cuốn hút. Sự xuất hiện của bộ tứ nam thần này chắc chắn sẽ là cái kết trọn vẹn, khép lại những bất ngờ mà Nobody Knows mang đến cho đêm mở màn năm nay.

Face Card mãn nhãn của những trai đẹp số 1 màn ảnh rộng Việt Nam hiện tại.

Khung hình kết show được chú ý nhất buổi tối 18/6.