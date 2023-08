Lần đầu làm mẹ và những cảm xúc không thể nào quên

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BioGaia Baby Protectis Drops, được nhập khẩu 100% từ BioGaia AB Thụy Điển

Thành phần: Mỗi liều 5 giọt, chứa

- 100 triệu tế bào lợi khuẩn sống Lactobacillus reuteri DSM 17938

- Tinh dầu hướng dương, cọ lõi trung bình

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em bị rối loạn tiêu hoá do loạn khuẩn, bao gồm: tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, đầy hơi, nôn trớ, khó tiêu, phân sống; bao gồm cả đau bụng co thắt (Colic) ở trẻ sơ sinh và trẻ sinh non

- Trẻ dùng kháng sinh dài ngày, có nguy cơ loạn khuẩn đường ruột.

Phân phối tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02436849999

Sản phẩm men vi sinh BioGaia Baby Protectis Drops không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3285/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 15/10/2020