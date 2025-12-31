Lâm Vỹ Dạ lại trẻ măng, đôi chân hoá ra cũng thuộc hàng cực phẩm!

Sau quá trình giảm 14kg gây sốt MXH, Lâm Vỹ Dạ đang cho thấy màn “lên hương” nhan sắc rõ rệt khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Từ hình ảnh nữ nghệ sĩ duyên dáng, gần gũi quen thuộc, cô nay xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt gọn gàng và đường nét thanh thoát hơn hẳn.

Mới đây, tại fanmeeting của Lê Dương Bảo Lâm, bà mẹ 2 con tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Không chỉ ghi điểm nhờ thân hình mảnh mai sau giảm cân, nữ nghệ sĩ còn được khen ngợi bởi thần sắc tươi tắn, năng lượng tích cực cùng visual ngày càng “hack tuổi”. Nhiều ý kiến cho rằng Lâm Vỹ Dạ đang bước vào giai đoạn lão hóa ngược rõ rệt hay thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Lâm Vỹ Dạ xinh đẹp, rạng rỡ ngay khi vừa xuất hiện. (Nguồn: lamvydaofficial)

Lâm Vỹ Dạ khiến người xem khó có thể rời mắt với diện mạo nữ tính và không kém phần cuốn hút khi lựa chọn set đồ tông hồng phấn nhẹ nhàng. Thiết kế áo cổ đổ mềm mại kết hợp cùng chân váy ngắn tua rua tạo nên hiệu ứng bay bổng, uyển chuyển theo từng bước đi. Phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn rõ vóc dáng mảnh mai hậu giảm cân, vòng eo gọn gàng cùng tổng thể thanh thoát khiến hình ảnh của nữ nghệ sĩ trở nên trẻ trung hơn hẳn. Điểm sáng nổi bật nằm ở đôi chân thon thẳng, trắng mịn, kết hợp cùng giày cao gót càng tạo cảm giác "hack dáng".

Đôi chân thon dài cùng thần thái tự tin, rạng rỡ của Lâm Vỹ Dạ ghi điểm tuyệt đối trước ống kính.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng gây thiện cảm bởi vẻ ngoài dịu dàng, ngày càng trẻ trung. Gương mặt thon gọn giúp các đường nét trở nên thanh thoát hơn, đặc biệt là đôi mắt to tròn, có hồn, tạo cảm giác mềm mại và hút mắt. Người đẹp sinh năm 1989 lựa chọn layout makeup ngọt ngào và tươi tắn, tập trung vào lớp nền căng bóng, đôi má ửng hồng vừa đủ để tôn làn da sáng mịn. Kiểu tóc buộc nửa đầu cùng phụ kiện nơ cài như tăng thêm vẻ nữ tính, nhẹ nhàng của Lâm Vỹ Dạ.

Cận cảnh visual "lão hóa ngược" của Lâm Vỹ Dạ. Trạng thái làn da của nữ nghệ sĩ cũng ở mức tốt, trắng mịn và ít khuyết điểm. (Nguồn: FBNV)

Cộng đồng mạng khen ngợi hết lời cho sắc vóc của Lâm Vỹ Dạ, thậm chí còn ví cô như gái 18.

Giảm tới 14kg, Lâm Vỹ Dạ đã khiến nhiều người ngỡ ngàng trước màn “lột xác” nhan sắc ngoạn mục. Không chỉ vóc dáng trở nên mảnh mai, vòng eo gọn và dáng người cân đối còn giúp tổng thể visual của nữ nghệ sĩ nổi bật rõ rệt. Khuôn mặt cô hiện thanh thoát hơn, các đường nét như xương hàm và gò má mềm mại mà vẫn sắc sảo, mang lại cảm giác trẻ trung, tươi tắn hơn trước nhiều. Trước đây, đôi khi bị nhận xét hơi đậm nét, nay Lâm Vỹ Dạ ghi điểm với vẻ đẹp hài hòa, rất cân đối giữa gương mặt và cơ thể. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả phải thừa nhận cô giờ đây trông như một “mỹ nhân” thực thụ, vừa khỏe khoắn lại rất cuốn hút.