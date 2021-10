Làm đủ cách mà da vẫn thâm nám, chuyên gia da liễu tiết lộ giải pháp nhanh gọn

TS. Trần Ngọc Ánh

TS. Trần Ngọc Ánh - chuyên khoa da liễu tiết lộ giải pháp toàn diện đem lại niềm hi vọng cho các chị em bị sạm nám.

Các hoạt chất vàng và phức hợp từ thực vật giúp tác động trên cả 3 giai đoạn hình thành nám

1. Ngăn yếu tố thúc đẩy sản sinh melanin

Nghiên cứu in vitro và in vivo chứng minh chiết xuất từ Lá trà xanh có hiệu quả đặc biệt trong việc ngăn chặn tác động gây ung thư của bức xạ UV, giúp bảo vệ da chống lại các phản ứng qua trung gian UV như cháy nắng, viêm da do ánh sáng, suy giảm miễn dịch và lão hóa da do ánh sáng. Hơn nữa, nó còn có khả năng ức chế sự tổng hợp melanin. Hiệu quả làm giảm sắc tố của chiết xuất lá trà xanh thậm chí còn mạnh hơn cả axit kojic.

Lá trà xanh giúp giảm tình trạng tăng sắc tố hiệu quả

Chiết xuất vỏ cây liễu có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn C.acne, ức chế sự tổng hợp melanin. Bên cạnh đó còn làm thông thoáng nang lông, ngăn ngừa hình thành mụn, phù hợp với làn da dầu mụn, thâm.

Ngoài ra Baicalein và Baicalin - thành phần hóa học chính trong chiết xuất rễ cây Hoàng Cầm có chức năng chống vi khuẩn, chống viêm, dị ứng, chống oxy hóa, tia cực tím và ngăn sự hình thành sắc tố melanin.

2. Ức chế tổng hợp Melanin

Tranexamic acid (TXA) - hoạt chất hot nhất hiện nay giúp khắc phục tình trạng tăng sắc tố hiệu quả. TXA ngăn chặn việc chuyển đổi plasminogen thành plasmin, giảm việc sản xuất Prostaglandin, làm giảm hoạt động của men tyrosinase. Do đó giảm chuyển hóa tyrosine thành melanin.

Thành phần Vitamin C giúp ức chế men tyrosinase, giảm tổng hợp melanin, bảo vệ da khỏi những tác hại từ ánh nắng mặt trời, chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa da, đồng thời giúp làm sáng da hiệu quả.

Bên cạnh đó, chiết xuất rễ cây Cam Thảo, glabridin sẽ ức chế hoạt động của tyrosinase, giảm sinh sắc tố melanin và đẩy lùi tình trạng đỏ da do tia UVB gây nên.

3. Loại bỏ Melanin

Niacinamide là hoạt chất có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, dưỡng ẩm và giảm nhờn hiệu quả. Ngoài ra, niacinamide còn được chứng minh có khả năng ức chế sự vận chuyển melanin của melanosome đến tế bào sừng ở thượng bì.

Glycolic acid là hoạt chất giúp loại bỏ các tế bào sừng chứa melanin, làm đều màu da, thông thoáng lỗ chân lông và cấp ẩm giúp da mềm mượt.

Chứa phức hợp các hoạt chất vàng cùng chiết xuất thực vật, LUMA Illuminator serum có thể đáp ứng mọi kỳ vọng làm đẹp

ILUMA Intense Facial Illuminator đến từ hãng IMAGE Skincare là serum dành cho da nám với bảng thành phần vàng có thể đáp ứng mọi kỳ vọng làm đẹp của chị em. Ngoài các đặc tính giúp da sáng dần một cách tự nhiên với hoạt chất TXA, ILUMA Illuminator serum còn cung cấp độ ẩm cho da, giúp da khỏe mạnh, mềm mại và rạng rỡ nhờ các thành phần Niacinamide, Vitamin C, Glycolic acid, … Ngoài ra thành phần bổ sung Lactobacillus ferment - một lợi khuẩn tạo ra môi trường axit lactic giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, không chỉ thế, nó còn rất giàu dưỡng chất và dễ dàng thẩm thấu qua da. Vì thế sản phẩm phù hợp cho cả làn da nhạy cảm và da mụn.

Sở hữu nhiều công dụng nổi trội, ILUMA Illuminator serum được kỳ vọng có thể đáp ứng được mọi nhu cầu làm đẹp da của chị em.

Kết hợp thông minh đem lại hiệu quả khả quan

Không thể phủ nhận ILUMA Illuminator góp phần quan trọng trong "cuộc chiến" cải thiện làn da của những người bị nám. Tuy nhiên nếu biết cách chăm sóc da cũng như kết hợp thêm các phương pháp khác, hành trình chạm đến làn da sáng mượt, căng mịn của bạn sẽ được rút ngắn đáng kể.

Ưu điểm của ILUMA Illuminator serum là dễ dàng kết hợp với các công nghệ hay sản phẩm đặc trị khác để đạt hiệu quả tối ưu, có thể kể đến như: sử dụng công nghệ cao Laser, phương pháp tiêm vi điểm Mesotherapy, một số biện pháp lột da bằng hoá chất hay viên uống ức chế sắc tố từ bên trong…

Thành phần TXA trong serum khi kết hợp với niacinamide, vitamin C, acid glycolic tạo nên bộ tứ giúp da sáng đều màu, mịn màng và khoẻ khoắn.

Để quá trình cải thiện làn da với người bị thâm nám và hồi sinh làn da sáng rạng rỡ không bị gián đoạn, đặc biệt là trong mùa dịch này, đừng quên thêm ILUMA Illuminator serum vào quy trình skincare hàng ngày nhé!

Để biết thông tin thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH Thương Mại Minh Khương

Địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Website: https://imageskincare.vn

Hotline: (028) 22.134.612