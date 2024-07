Những vụ việc đáng tiếc khi trẻ bị kẹt dép vào thang cuốn

Tối ngày 14/7/2024, một cậu bé đã bị kẹt chân tại thang cuốn của TTTM Jurong Point (Singapore) trong khoảng 40 phút. Người phát ngôn của Link Asset Management, đơn vị quản lý Jurong Point, cho biết, bé trai bị thương ở chân do chiếc dép cao su mắc kẹt giữa các bậc thang cuốn.

Đây không phải trường hợp duy nhất gặp tai nạn với đôi dép cao su này.

Vào tháng 2/2017, một sự cố tương tự đã xảy ra với một cậu bé tại một khách sạn ở Dubai. Trong kỳ nghỉ cùng gia đình, cậu bé 5 tuổi mang đôi dép cao su và đột nhiên đôi dép bị mắc vào mép thang cuốn.

Mẹ của cậu bé chia sẻ: 'Kỳ nghỉ của gia đình tôi trở thành cơn ác mộng, mọi thứ diễn ra quá nhanh và chúng tôi không kịp phản ứng'. Theo thông tin từ Gulf News, sau khi cậu bé được giải cứu, bàn chân của cậu bé đã bị thương nặng. Kết quả là ngón chân cái của cậu bé đã bị nát và đứt hoàn toàn. Tất cả các dây chằng từ cơ bắp chân đến ngón chân của cậu bé cũng bị tổn thương.

Đôi giày cao su của cậu bé bị kẹt ở mép thang cuốn tại một khách sạn ở Dubai. Ảnh: Gulf News

Trước đó, vào năm 2012, một cặp vợ chồng ở Westminster, California, đã kiện một công ty sản xuất dép cao su với số tiền lên tới 2 triệu USD khi đôi dép màu hồng của con gái 4 tuổi của họ bị mắc vào thang cuốn, khiến bé mất ngón chân út.



Trang Gulf News đưa tin, Ủy ban sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng tại Hoa Kỳ tiết lộ rằng một công ty sản xuất dép cao su mềm đã tiếp nhận 186 trường hợp trẻ em đi giày cao su và bị thương do thang cuốn.

Một số nơi cấm mang dép cao su khi đi thang cuốn

Một nghiên cứu năm 2010 trên Tạp chí Chỉnh hình Nhi khoa đã xem xét 17 trẻ em bị thương ở chân do thang cuốn tại một bệnh viện trong vòng hai năm; 13 trong số đó đi dép cao su. Một trong số đó bị "cắt cụt ngón chân cái không thể cứu", và những trẻ khác bị gãy xương, rách da và đứt gân. Nhóm nghiên cứu kết luận: "Chấn thương ở chân do thang cuốn liên quan đến dép cao su có thể dẫn đến dập nát bàn chân nghiêm trọng và thậm chí là cắt cụt do chấn thương".

Những sự cố này đã khiến nhiều trung tâm mua sắm và khách sạn có thang cuốn phải đưa ra cảnh báo hoặc thậm chí cấm sử dụng loại giày cao su mềm này khi đi thang cuốn.

Dẫu vậy, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra việc đi dép cao su là nguyên nhân dẫn đến các sự cố ở thang cuốn. Bộ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Malaysia (DOSH) cho biết việc đảm bảo an toàn và sử dụng thang cuốn an toàn là trách nhiệm của cả chủ sở hữu lẫn những người sử dụng.

"Trách nhiệm của chủ sở hữu là đảm bảo mọi thang cuốn được lắp đặt tại cơ sở của mình đều được bảo dưỡng theo lịch bảo trì do nhà sản xuất đặt ra và luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Người sử dụng có trách nhiệm phải cẩn thận khi đi thang cuốn, bao gồm việc theo dõi con em mình và đảm bảo chúng luôn ở vị trí ổn định", thông báo cho biết.

Phải làm gì khi dép của con bạn bị kẹt trong thang cuốn

1. Giữ bình tĩnh và đánh giá tình hình

Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, việc duy trì trạng thái bình tĩnh và điềm tĩnh là rất quan trọng để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Khi đối mặt với tình huống dép của trẻ bị kẹt trong thang cuốn, bạn nên kiềm chế sự hoảng loạn để tập trung đánh giá tình hình một cách khách quan.

Nhờ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho con bạn.

2. Không tự ý kéo trẻ ra

Thực tế là bạn không nên cố gắng kéo mạnh giày của con bạn ra khỏi thang cuốn. Mặc dù bản năng muốn tháo giày ngay lập tức là điều dễ hiểu, nhưng việc làm này có thể gây ra nhiều hậu quả không đáng có.

Kéo mạnh có thể khiến dép bị vướng thêm hoặc thậm chí gây thương tích cho trẻ hoặc chính bạn. Thay vào đó, bạn nên phải tuân thủ đúng quy trình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuạt. Họ có kiến thức và công cụ cần thiết để giải quyết tình huống một cách an toàn và ngăn ngừa mọi nguy cơ gây hại.

3. Liên hệ ngay với nhân viên cấp cứu

Nếu giày của trẻ bị kẹt trong thang cuốn, bạn cần phải liên hệ ngay với nhân viên cấp cứu càng sớm càng tốt. Đồng thời, bạn cần thông báo cho các cơ quan chức năng như nhân viên an ninh, quản lý trung tâm thương mại hoặc bất kỳ nhân viên nào gần đó.

Việc liên hệ sớm với những cá nhân này sẽ rút ngắn thời gian, giúp nạn nhân được giải cứu kịp thời.

