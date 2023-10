Mẹ hoảng sợ kể lại giây phút con trai gặp nguy khi đi thang cuốn: Bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh

Mới đây trên mạng xã hội, một người mẹ đã đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh con trai mình gặp sự cố thang cuốn ở một trung tâm thương mại tại Hà Nội. Cụ thể, khi 2 mẹ con đang xuống thang cùng nhau thì đôi dép của cậu bé bất ngờ bị thang cuốn vào. Người mẹ nhanh chóng bế con ra, rất may mắn là bé không gặp nguy hiểm nhưng cũng khiến bố mẹ một phen sợ hãi.

"Việc xảy ra quá nhanh khiến mình không kịp làm gì cả, chỉ kịp nhấc con ra khỏi thang máy ngay. Phần đầu dép của con đã bị thang máy nghiền toàn bộ. Tháng cũng dừng lại ngay lập tức nên chân bé không sao. Thực ra mình đã nghe nhiều vụ đi dép bị cuốn vào thang máy nhưng không thể ngờ điều đó lại xảy ra với con. Video này để cảnh báo các bố mẹ cho con đi dép đi thang máy hãy cẩn thận, tốt nhất là nên bế bé thay vì để con tự đi", người mẹ này chia sẻ.

Đôi dép trước và sau khi gặp sự cố.

Phần đầu đôi dép của cậu bé gần như bị hỏng toàn bộ, đây cũng là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi cùng con đi thang cuốn. Theo nhiều ông bố bà mẹ chia sẻ, đây là một trong những khu vực nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn. Tốt nhất, với trẻ nhỏ, người lớn nên bế bé. Với các bé lớn hơn đã có thể tự đi, phụ huynh cần dạy con các quy tắc an toàn khi sử dụng loại thang này.

Rất nhiều bậc phụ huynh đã chia sẻ bài viết và để lại bình luận tự nhắc nhở bản thân và mọi người cần phải hết sức cẩn thận khi đưa con trẻ đi chơi tại trung tâm thương mại nơi có nhiều hệ thống thang cuốn hoạt động.

Em bé được bố mẹ dỗ dành sau khi sự cố xảy ra.

Những điều bố mẹ cần ghi nhớ để đảm bảo an toàn cho con khi đi thang cuốn

- Trẻ đi thang cuốn nên ăn mặc gọn gàng, tránh rườm rà. Bố mẹ cần kiểm tra giày dép của bé để đảm bảo chắc chắn, vừa vặn, tránh vướng víu gây mất an toàn.

- Chuẩn bị nắm chắc lấy tay con để bước vào thang, tránh để trẻ chạy trước vào thang hoặc chạy nhảy không có sự kiểm soát của bố mẹ.

- Khi thang cuốn di chuyển, tốt nhất bố mẹ nên bế trẻ tránh việc thang chuyển động có thể khiến bé bị xô ngã. Đối với những trẻ từ 6 tuổi trở lên, có thể cho bé tự đứng nhưng bố mẹ cầm tay và dắt bé để đảm bảo an toàn.

- Để trẻ ở giữa vùng thang, không cho trẻ dựa vào thành thang cuốn. Trẻ không được ngồi xuống hay chạy nhảy trên thang cuốn đang hoạt động.

- Yêu cầu con đứng cả hai chân lên cùng một bậc, không nên đứng trên hai bậc khác nhau.

- Tránh cho trẻ ăn uống, hoặc cầm đồ ăn trên tay gây mất tập trung khi đi thang cuốn.

- Nhắc nhở báo trước con để con chủ động chuẩn bị bước khi sắp ra khỏi thang cuốn.

- Nếu có chuyện không hay xảy ra. Bố mẹ cần ngay lập tức hô to kêu cứu để bảo vệ tắt hệ thống hoạt động của thang cuốn.

- Lưu ý về nút dừng khẩn cấp: Trên các thang cuốn đều có nút đỏ có tác dụng dừng hoạt động của thang khi có việc khẩn cấp. Cha mẹ khi đi thang cuốn cần phải quan sát nút đỏ này.

Các chuyên gia cảnh tỉnh, nếu phụ huynh có con nhỏ dưới 1 tuổi thì tốt nhất nên đi thang máy dạng phòng. Nếu chẳng may không có thang máy và buộc phải đi thang cuốn thì bố mẹ cần phải giữ trẻ bằng cả hai tay. Trong trường hợp mẹ chỉ đi một mình, thì nên chọn bên sát tường, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc như trên. Còn một cách nữa, nếu như thật sự không có thang máy thì phụ huynh nên chọn đi thang bộ, mặc dù mệt nhưng vô cùng an toàn. Hãy nghĩ đến sự an nguy của đứa trẻ mà bỏ qua những điều phiền phức.

Không nên sử dụng dép cao su khi đi thang cuốn?

Các loại dép cao su được với phần mũi được bọc kín, bên trên có các lỗ khí, đằng sau có quai hậu, vốn không còn xa lạ với chúng ta. Nó được ưa chuộng bởi nhiều lứa tuổi, từ trẻ em, các bạn học sinh, sinh viên cho đến những nhân viên văn phòng, bất kể là nam hay nữ.

Ưu điểm của các loại dép như thế này là dép mềm, nhẹ, giúp việc đi lại thoải mái nhưng vẫn chắc chắn, các lỗ thông khí giúp không bị bít mồ hôi chân, dép chống nước, phù hợp đi ngay cả khi trời mưa. Ngoài ra, chúng còn có nhiều màu sắc, mẫu mã đa dạng để người dùng lựa chọn tùy theo sở thích.

Tuy nhiên, tại một số trung tâm thương mại trên thế giới, hình ảnh đôi dép cao su quen thuộc này lại bị cảnh báo nguy hiểm, thậm chí có nơi còn cấm đi chúng khi đi lên thang cuốn.

Cho tới nay, vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho thấy dép cao su dễ bị cuốn vào thang cuốn hơn các loại dép bằng chất liệu khác. Tuy nhiên, việc dép cao su mềm hơn, dễ bị phá hủy hơn thì hoàn toàn đúng.

Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là các bố mẹ cần trông con em mình cẩn thận, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa có khả năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Thang cuốn là loại thang phổ biến ở hầu hết mọi nơi, cha mẹ nên lưu ý khi cho con sử dụng loại thang này.