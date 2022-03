Là đại sứ toàn cầu Dior nhưng Jisoo vẫn phải "than trời" khi diện mẫu váy khó nhằn này

Jisoo hiện đang là đại sứ toàn cầu của nhà mốt Dior, chị cả BLACKPINK ngày càng chứng minh sức mạnh thời trang và tầm ảnh hưởng ấn tượng với nhà mốt Pháp. Tuy nhiên, trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Vogue Hàn Quốc mới đây, Jisoo đã phải than trời khi diện một mẫu váy của Dior.



Xuất hiện trên tạp chí Vogue mới đây, Jisoo đã mang đến hình ảnh một cô nàng cá tính, hiện đại khác hẳn vẻ hiền dịu, ngọt ngào quen thuộc.

Trong bộ ảnh này, Jisoo tiếp tục khoác lên mình những bộ cánh đến từ nhà mốt Dior.

Tuy nhiên, lối trang điểm tông trầm hiện đại, tóc dài ép thẳng giúp hình ảnh của cô thêm phần kiêu sa, thú vị. Bộ ảnh này đã góp phần giúp Jisoo thể hiện sự biến hóa đa dạng, ngày càng mới lạ của bản thân.

Tuy nhiên, đại sứ toàn cầu của Dior vẫn phải than trời khi được giao trọng trách diện 1 mẫu váy trong bộ ảnh này. Chia sẻ với Vogue Hàn Quốc, Jisoo nói: "Mặc chiếc váy này đúng là một thử thách cam go đối với tôi. Nhưng tôi vẫn rất thích thiết kế này, vậy nên "OK! Cứ thử thôi"".

"Thiết kế này khiến tôi trông trưởng thành hơn. Nhưng tôi vẫn muốn làm 1 điều gì đó đặc biệt hơn thế. Tôi muốn mang đến sự mới mẻ, khác lạ và khiến mọi người phải bất ngờ: "Ồ! Thiết kế này có thể trông như vậy hay sao?"".

Mẫu váy mà Jisoo nói đến là thiết kế váy dáng dài có giá khoảng 150 triệu của Dior, váy có dáng lệch vai với chi tiết cut out ở phần eo. Tuy nhiên, khi chụp ảnh, Jisoo đã cố tình chụp góc nghiêng với biểu cảm sắc lạnh giúp chi tiết phần cut out bên hông được tôn lên gợi cảm hơn; đồng thời, vẫn mang đến cảm giác lạnh lùng, thú vị cho thiết kế này.

Có thể thấy, dù đã vô cùng nổi tiếng và đang là đại sứ toàn cầu của Dior nhưng Jisoo vẫn luôn không ngừng nỗ lực, làm mới hình ảnh để luôn duy trì sự mới mẻ, đồng thời còn khéo léo biến hóa để làm nổi bật thương hiệu mà cô đại diện. Trong quá khứ, Jisoo và stylist của BLACKPINk cũng từng nhiều lần nhận được khen ngợi khi khéo lên đồ đẹp hơn cả mẫu hãng.

https://afamily.vn/la-dai-su-toan-cau-dior-nhung-jisoo-van-phai-than-troi-khi-dien-mau-vay-kho-nhan-nay-20220316113325468.chn