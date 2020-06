Là bản dupe hoàn hảo có giá rẻ hơn mấy lần các sản phẩm hạng sang nổi tiếng, 6 món sau được "săn" điên đảo trên Amazon

Sản phẩm hạng sang: Glamglow Supermud Clearing Treatment Mask (Khoảng 1.367.000 VNĐ)



Bản dupe: Aztec Secret Indian Healing Clay (Khoảng 301.000 VNĐ)

Hũ mặt nạ này chứa toàn đất sét tự nhiên, có thể được trưng dụng với nhiều mục đích như: làm dịu nốt côn trùng cắn hay làm mặt nạ tóc. Tuy nhiên, công dụng nổi bật nhất của hũ mặt nạ đất sét vẫn là giải phóng lỗ chân lông, thải độc da và trị mụn. Rất nhiều người đã chiến thắng mụn nhờ kết thân với hũ mặt nạ đất sét bình dân này. Điểm bất cập duy nhất của hũ mặt nạ là bạn phải tự mix đất sét khô với nước để tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

Sản phẩm hạng sang: Biossance Squalane + Phyto-Retinol Serum (Khoảng 1.669.000 VNĐ)

Bản dupe: Tree of Life Retinol Serum for Face and Skin (Khoảng 255.000 VNĐ)

Sản phẩm hạng sang đến từ Biossance có công thức chứa retinol vô cùng dịu nhẹ, nhưng bạn có thể trải nghiệm sự thoải mái tương tự khi kết thân với lọ serum của Tree of Life.

Dù bao bì của lọ serum giá rẻ trông khá chất phác, không thể long lanh được như đại diện nhà Biossance nhưng dung tích thì gấp đôi sản phẩm hạng sang, đồng thời chứa những thành phần như: hyaluronic acid, vitamin E, nước cây phỉ, dầu jojoba và trà xanh giúp dưỡng ẩm và đảm bảo làn da không bị kích ứng bởi thành phần chính là retinol.

Sản phẩm hạng sang: Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum (Khoảng 1.854.000 VNĐ)

Bản dupe: TruSkin Vitamin C Serum (Khoảng 463.000 VNĐ)

Lọ serum vitamin C đến từ nhà Drunk Elephant đã quá nổi bởi chất lượng đỉnh cao nhưng nếu bạn không đủ xông xênh để hốt "em nó" về, hãy thử dùng lọ serum của TruSkin.

Đại diện bình dân này cũng hot chẳng kém gì lọ serum hạng sang có giá gần 2 triệu đồng trên và nhận được hàng ngàn lời khen có cánh từ người dùng. Bên cạnh vitamin C, bảng thành phần của lọ serum còn có Hyaluronic Acid, vitamin E và hoàn toàn không chứa phẩm màu, hương liệu, chất làm ổn định... Lọ serum cũng đem đến những cải thiện trông thấy như da sáng hơn, mịn màng, căng mọng và xóa mờ đốm nâu hiệu nghiệm.

Sản phẩm hạng sang: Sunday Riley Good Genes (Khoảng 1.970.000 VNĐ)

Bản dupe: The Ordinary Lactic Acid 5% + Ha 2% (Khoảng 347.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn tìm kiếm một sản phẩm trị liệu chứa AHA nhưng đủ dịu nhẹ lại vừa tiền, hãy thử lọ tinh chất của The Ordinary – sản phẩm được coi là bản dupe hoàn hảo của lọ tinh chất thần kỳ đến từ Sunday Riley. Lọ serum bình dân sẽ giúp loại bỏ tế bào chết tích tụ, để lại cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng hơn, các nếp nhăn cũng dần được xóa mờ nhưng không hề gây kích ứng.

Sản phẩm hạng sang: Tatcha The Water Cream (Khoảng 1.575.000 VNĐ)

Bản dupe: Neutrogena Hydro Boost Water Gel (Khoảng 441.000 VNĐ)

Để trải nghiệm khả năng bơm da căng mọng của Tatcha The Water Cream nhưng không muốn tốn quá nhiều tiền, bạn có thể dùng lọ kem dưỡng dạng gel nổi tiếng của Neutrogena. Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid, giúp cấp nước dồi dào cho làn da nhưng không gây bức bí, sản phẩm thấm rất nhanh và bạn có thể makeup thoải mái sau đó. Tất nhiên, lọ kem dưỡng bình dân vẫn có điểm thua kem so với sản phẩm nhà Tatcha khi không có những thành phần chống lão hóa sang xịn như: chiết xuất hoa tường vi Nhật Bản, hoa lily đốm da báo hay tảo đỏ…

Sản phẩm hạng sang: SK-II Facial Treatment Essence (Khoảng 4.294.000 VNĐ)

Bản dupe: Missha Time Revolution The First Treatment Essence Intensive Moist (Khoảng 673.000 VNĐ)

Các tín đồ làm đẹp hẳn đã không còn thấy lạ lẫm với lọ essence SK-II Facial Treatment được mệnh danh là "nước thần" này. Tuy nhiên, bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền khá lớn để sở hữu sản phẩm và để không rơi vào cảnh "cạn ví" nhưng vẫn muốn làn da được cải thiện, hãy thử lọ essence bản dupe đến từ Missha.

Lọ essence "gốc Hàn" cũng chứa chiết xuất nấm men giúp trẻ hóa và đem đến vẻ căng bóng lấp lánh cho làn da. Sản phẩm này là bước đầu tiên hoàn hảo trong quy trình skincare, đặc biệt nếu bạn sở hữu làn da khô. Nhiều người dùng cũng dành lời khen có cánh cho khả năng xoa dịu và làm mềm da của sản phẩm.