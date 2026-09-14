Kylie Jenner "dát vàng" lỗ tai với 26 tỷ kim cương

Trong những đoạn video mới nhất đăng tải trên Instagram Story, Kylie Jenner khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước bộ sưu tập trang sức kim cương sắc vàng vô cùng đắt giá. Khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng đơn giản và nhún nhảy theo giai điệu bản hit "Girls Just Want to Have Fun" của Cyndi Lauper, nữ triệu phú trẻ khéo léo khoe trọn dàn khuyên tai lấp lánh nổi bật gồm bốn viên kim cương vàng xếp dọc từ phần dái tai kéo dài lên sụn tai.

Cận cảnh 4 viên kim cương vàng với các kiểu cắt đa dạng của Kylie Jenner.

Mỗi viên kim cương sở hữu một kiểu cắt khác nhau: từ hình trái tim, hình chữ nhật bo góc (cushion), hình oval cho đến một viên cushion dáng dài. Không dừng lại ở đó, Kylie Jenner còn khéo léo phối cùng chiếc nhẫn kim cương vàng cỡ lớn dáng solitaire trên ngón trỏ tay phải. Cô chỉ đính kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đủ gây chú ý trên hình ảnh: "yellowwwww".

Sự kết hợp ngẫu hứng giữa các viên kim cương dáng trái tim, oval và cushion tạo nên tổng thể vừa phá cách, sang xịn mịn.

Đánh giá về tổng thể trang sức này, cô Olivia Landau - nhà sáng lập kiêm CEO của thương hiệu trang sức The Clear Cut - chia sẻ với tờ Page Six Style rằng mỗi viên kim cương trên tai Kylie ước tính nặng từ 2 đến 2,5 carat. Chuyên gia nhận định phong cách kết hợp này tạo nên một tuyên ngôn thời trang ấn tượng nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, phóng khoáng và hiện đại cho nữ tỷ phú trẻ của Kylie Cosmetics.

Chiếc nhẫn kim cương vàng dáng solitaire nặng khoảng 10 carat trên ngón trỏ của Kylie Jenner.

Bên cạnh dàn khuyên tai, chiếc nhẫn kim cương đi kèm cũng được dự đoán có trọng lượng lên tới 10 carat. Tổng giá trị của toàn bộ bộ trang sức kim cương vàng này được ước tính có thể chạm mốc 1 triệu USD (tương đương khoảng 26 tỷ đồng). Theo chuyên gia, các dòng kim cương vàng tự nhiên đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Việc kết hợp nhiều kiểu dáng cắt khác nhau như cách Kylie thể hiện giúp loại đá quý hiếm này trở nên tươi mới hơn, bỏ đi cảm giác quá đỗi truyền thống.

Đây không phải lần đầu tiên cô em út nhà Kardashian - Jenner gây chú ý với những món trang sức độc đáo. Thời gian gần đây, Kylie liên tục thử nghiệm những thiết kế kim cương ngày càng lớn và táo bạo hơn, đặc biệt là niềm yêu thích dành cho kiểu cắt hình giọt nước. Cô thường xuyên đeo các đôi khuyên tai kim cương dáng giọt nước, khi thì đeo trọn bộ, lúc lại tách lẻ để điểm xuyết cho các lỗ xỏ ở sụn tai trên.

Thiết kế kim cương dáng giọt nước (pear-shaped) quen thuộc từng được Kylie phối cực "cháy" nhiều dịp trước đó.

Ngoài ra, nữ doanh nhân còn nổi tiếng khi sở hữu hai chiếc nhẫn kim cương trắng hình giọt nước do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng Lorraine Schwartz chế tác, với một chiếc nặng 15 carat và chiếc còn lại lên đến 25 carat. Với sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang và làm đẹp, việc Kylie Jenner nhiệt tình quảng bá kim cương vàng cùng nghệ thuật phối nhiều hình khối được dự đoán sẽ sớm tạo nên một cơn sốt xu hướng mới trên toàn cầu.

Ảnh: IGNV