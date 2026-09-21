Mới đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục khiến mạng xã hội "chao đảo" khi cho lên sóng bộ ảnh diện trang phục truyền thống Hàn Quốc trong chuyến du lịch vừa kết thúc. Giữa không gian cổ kính tại Seoul, Miss Universe Vietnam 2024 thu hút sự chú ý khi gửi gắm dòng trạng thái ngọt ngào: "Lần đầu mặc Hanbok cùng người thương. Một ngày thật xinh!"

Những khung hình lãng mạn của Kỳ Duyên và Thiên Ân giữa không gian cổ kính tại Seoul.

Trong loạt ảnh vừa công bố, cả hai diện những bộ Hanbok mang tông màu pastel nhã nhặn, sang trọng. Kỳ Duyên gây ấn tượng với thần thái sắc sảo, quyền lực, trong khi Thiên Ân lại đằm thắm, dịu dàng. Những khoảnh khắc nắm tay dạo bước hay trao ánh nhìn tình tứ giữa hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.

Kỳ Duyên gây ấn tượng với khí chất uy nghi, sắc sảo tựa phong thái "Hoàng hậu" trong trang phục Hanbok.

Thiên Ân đằm thắm, dịu dàng, khoe trọn nét đẹp ngọt ngào và rạng rỡ bên người đồng hành.

Dưới phần bình luận, đông đảo netizen đã để lại nhiều bình luận chia vui. Trước bối cảnh quá đỗi lãng mạn, không ít khán giả dí dỏm đặt nghi vấn: "Chụp ảnh cưới hả hai người kia?"; "Kiểu này là đi mỗi nước chụp 1 bộ ảnh cưới hả ta?"; "Ảnh cưới demo à? Xong vài bữa đi Nhật chụp Kimono nữa nha!"

Cả hai thoải mái nắm tay dạo bước tại cung điện, tạo nên khung hình lãng mạn khiến netizen trêu đùa như "ảnh cưới demo".

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi khiến công chúng liên tưởng đến chủ đề "lễ đường". Trước đó, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng tạo nên cú nổ truyền thông khi xuất hiện cùng nhau tại các bridal fashion show được chú ý của NTK Đỗ Long và Lê Hòa Bridal.

Đảm nhận vị trí kết màn tại Vietnam Wedding Week 2026, hai nàng hậu cùng khoác lên mình những thiết kế váy cưới trắng phom công chúa lộng lẫy, bồng xòe. Việc Thiên Ân đội voan cô dâu kết hợp cùng màn nhún chân, chạm tay nhịp nhàng với Kỳ Duyên giữa không gian dàn dựng như một lễ đường thực sự đã khiến mạng xã hội không khỏi háo hức. Sau show diễn, Kỳ Duyên cũng hào hứng chia sẻ: "Thật vui khi được diễn cùng em. Và còn mặc đầm cưới nữa".

Màn sóng đôi lộng lẫy của 2 nàng hậu trong thiết kế váy cưới trắng tại Vietnam Wedding Week 2026 từng tạo nên cơn sốt mạng xã hội.

Không chỉ gắn bó mật thiết trong công việc, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn là người bạn đồng hành khăng khít trong cuộc sống thường ngày. Gần đây, cả hai gây sốt khi khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng cơ bụng số 11 trong những thiết kế bikini hai mảnh nóng bỏng tại hồ bơi, đi kèm với đó cũng luôn là những thông điệp ngọt ngào.

Đằng sau vóc dáng thăng hạng của Thiên Ân là sự đồng hành kiên nhẫn từ Kỳ Duyên trong vai trò "HLV cá nhân". Kỳ Duyên xúc động viết: "Đã từ rất lâu rồi Bơ (Thiên Ân) mới mặc bikini, và sau nhiều năm Bơ đã tự tin mặc cùng với Bột (Kỳ Duyên). Cảm ơn em vì đã thực sự cố gắng và kiên nhẫn trong hành trình này cùng với Bột nhé!".

Kỳ Duyên kiên nhẫn đồng hành trong vai trò "HLV cá nhân", giúp Thiên Ân "độ dáng" thành công và tự tin diện lại bikini sau nhiều năm.

Nàng hậu cũng hài hước tiết lộ đây là thành quả sau chuỗi ngày cô bị Thiên Ân cằn nhằn vì bắt tập luyện quá nhiều. Đáp lại, Thiên Ân dành lời khen ngọt ngào cho người đặc biệt: "Cảm ơn Bột đã luôn đồng hành cùng em trên nhiều cột mốc đáng nhớ. Em đã tự tin mặc bikini rồi. PT này peak (đỉnh) đấy không đùa được". Đổi lại sự nghiêm túc của "PT" Kỳ Duyên trên phòng tập, Thiên Ân lại là người chăm sóc chu đáo từng bữa ăn dinh dưỡng cho cả hai.

Từ phòng tập, cuộc sống thường ngày cho đến sàn diễn thời trang hay những chuyến du lịch xa, sự khăng khít cùng chemistry tự nhiên của cặp đôi "Bột - Bơ" tiếp tục là chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng Vbiz.

Ảnh: IGNV