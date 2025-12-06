Kỳ Duyên quá lộng lẫy nhưng khó bước tiếp

Dù không góp mặt trong đội hình catwalk, nhưng màn lộ diện của Kỳ Duyên tại fashion show EMERGE của NTK Đỗ Long chiều 5/12 đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ trước. Lý do không chỉ vì đẳng cấp của nàng Hậu, mà còn bởi câu chuyện bên lề đang hot hòn họt khắp MXH những ngày qua. Ngay từ những giây phút đầu tiên trên thảm đỏ, visual sáng bừng của Kỳ Duyên đã hoàn toàn chiếm trọn spotlight. Bất chấp mọi ống kính cam thường nàng Hậu vẫn ung dung toát lên thần thái và nhan sắc đỉnh cao như một minh tinh thứ thiệt.

Kỳ Duyên quá ngọt ngào, quyến rũ và mới mẻ ở show mới của NTK Đỗ Long.

Kỳ Duyên xuất hiện với dress code all-black cùng một thiết kế đầy thử thách của Đỗ Long, bao gồm: áo quây trễ vai với thiết kế xếp ly da lộn độc đáo, kết hợp cùng chân váy xuyên thấu và giày cao gót YSL sang trọng. Nàng Hậu thậm chí còn dành sự bất ngờ cho event thời trang này bằng màn debut mái tóc bob ngắn chạm vai.

Sau những ngày đứng dưới bão drama, Kỳ Duyên vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, rạng ngời và hạnh phúc.

Làn da trắng sáng, căng bóng dưới ánh nắng chiều tạo hiệu ứng rực rỡ, toả sáng tự nhiên. Đôi vai trần mảnh mai, vòng eo thon gọn được tôn lên tối đa nhờ thiết kế khoe eo khéo léo. Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và cách Kỳ Duyên tương tác với fan và truyền thông đều toát lên sự đẳng cấp của một Miss Universe Vietnam.

Kiểu tóc mới giúp nàng Hậu càng thêm cá tính.

Bên cạnh đó, trong một khung hình gấp đôi visual nơi Kỳ Duyên và Vũ Thuý Quỳnh vô tình đứng cạnh nhau. Tại đây, hai nàng Hoa/Á hậu của Miss Universe 2024 được dịp tái ngộ nhưng không phải trên sân khấu sắc đẹp. Trùng hợp thay, trong tình huống hiện tại, đây đều là 2 cái tên "tiêu điểm" của Vbiz - xoay quanh 2 câu chuyện tình cảm 3 người phức tạp. Kỳ Duyên với drama Minh Triệu - Đoàn Thiên Ân, còn Vũ Thúy Quỳnh cũng đang bị kẹp giữa Đức Phạm và vợ cũ.

Hai người đẹp của Miss Universe 2024 vô tình gặp lại trong lúc câu chuyện tình cảm của họ đang cùng có điểm chung.

Vóc dáng, cam thường hay drama tình ái đều không phải những thứ có thể cản chân Kỳ Duyên, nhưng chiếc váy dài của Đỗ Long thì có. Trong một khoảnh khắc mà nàng Hậu đang thực hiện posing quay chụp, phần đuôi váy vướng víu đã mắc vào đế giày cao gót YSL, khiến Kỳ Duyên và ekip chật vật một lúc mới có thể "giải thoát". Sau đó, theo quan sát, những bước chân của Kỳ Duyên vẫn còn khá khó khăn. Trong tình huống khó xử thế này, người đẹp đã áp dụng đúng công thức: nở một nụ cười tự tin!

Kỳ Duyên hôm nay khó bước tiếp vì chiếc váy của Đỗ Long.

Drama có thể ồn ào, sự cố có thể xảy ra, nhưng phong thái, sự tự tin và chuyên nghiệp của nàng Hậu vẫn luôn là thứ không thể lay chuyển. Đó chính là lý do vì sao Kỳ Duyên luôn là tâm điểm mọi sự kiện mà cô xuất hiện!