Kỳ Duyên giúp Thiên Ân mặc lại bikini sau nhiều năm

Tối 29/8, hai nàng hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khiến cộng đồng mạng chú ý khi đồng loạt chia sẻ loạt ảnh bikini quyến rũ trên trang cá nhân. Xuất hiện tại khu vực hồ bơi, cả hai khoe trọn vóc dáng săn chắc trong những thiết kế bikini hai mảnh nóng bỏng.

Từ những khoảnh khắc thả dáng trên ghế nghỉ đến tạo dáng trước gương, Kỳ Duyên tiếp tục cho thấy phong độ của một "chiến thần giữ dáng" với cơ bụng săn chắc, đường cong khỏe khoắn cùng cách phối kính mát trắng tạo điểm nhấn cho tổng thể. Trong khi đó, Thiên Ân gây bất ngờ với vóc dáng thon gọn, vòng eo rõ nét và thần thái ngày càng tự tin.

Đằng sau những khung hình gấp đôi visual là cả một hành trình tập luyện kiên nhẫn. Đi kèm loạt ảnh, Kỳ Duyên tình cảm chia sẻ: "Đã từ rất lâu rồi Bơ (Thiên Ân) mới mặc bikini, và sau nhiều năm Bơ đã tự tin mặc cùng với Bột (Kỳ Duyên). Cảm ơn em vì đã thực sự cố gắng và kiên nhẫn trong hành trình này cùng với Bột nhé!"

Nàng hậu cũng hài hước tiết lộ đây là thành quả sau chuỗi ngày cô bị Thiên Ân liên tục "mắng": Sao bắt em tập nhiều thế. Đáp lại tình cảm của người chị thân thiết, Thiên Ân cũng dành những lời ngọt ngào cho vị HLV cá nhân của mình: "Cảm ơn Bột đã luôn đồng hành cùng em trên nhiều cột mốc đáng nhớ. Em đã tự tin mặc bikini rồi. PT này peak đấy không đùa được."

Để có được cột mốc này, Thiên Ân đã trải qua một hành trình dài đối diện với những tổn thương liên quan đến ngoại hình. Nhìn vào diện mạo rạng rỡ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và sau đó đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022, trong quá khứ, nàng hậu từng có giai đoạn chạm mốc 75kg và phải đối mặt với không ít lời bàn tán về vóc dáng.

Áp lực về ngoại hình từng khiến người đẹp sinh năm 2000 lựa chọn phương pháp giảm cân cực đoan khi cắt hoàn toàn tinh bột và chủ yếu ăn trái cây. Việc ép cân trong thời gian ngắn giúp cô giảm khoảng 15kg trong 4 tháng, xuống còn 60kg, nhưng cũng để lại những vết rạn da ở vùng ngực do cơ thể thay đổi quá nhanh.

Thiên Ân từng chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".

Sự thăng hạng của Thiên Ân ở thời điểm hiện tại có nhiều dấu ấn từ sự đồng hành của Kỳ Duyên. Gắn bó với một trong những nàng hậu nổi tiếng bởi kỷ luật tập luyện, Thiên Ân được "HLV" cùng nhà hướng dẫn và đồng hành sát sao trong quá trình vận động. Đổi lại, với lịch trình tập luyện nghiêm túc của Kỳ Duyên, Thiên Ân là người thường xuyên chăm sóc phần dinh dưỡng cho cả hai vô cùng chu đáo.

Không chỉ sát cánh trong phòng tập hay cuộc sống thường ngày, hai nàng hậu cũng ngày càng gắn bó mật thiết về mặt hình ảnh trong công việc. Chỉ trong chưa đầy hai tuần qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục sóng đôi tại các show thời trang cưới, từ vị trí khách mời cho đến màn xuất hiện rầm rộ trên sàn diễn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Khoác lên mình những mẫu váy cưới lộng lẫy của DO LONG và Lê Hoà Bridal, giữa không gian được dàn dựng như một lễ đường, diện mạo của cả hai từng khiến cư dân mạng liên tưởng đến một "đám cưới" thực sự. Hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện, cho rằng nếu không biết đây là show thời trang, những khung hình ngọt ngào ấy hoàn toàn có thể khiến người xem liên tưởng đến một buổi lễ kết đôi.

Từ những mặc cảm về vóc dáng trong quá khứ đến sự viên mãn ở hiện tại, Thiên Ân đã đi qua một hành trình dài để thoải mái hơn với cơ thể của mình. Sự kiên trì tập luyện, cùng sự đồng hành của Kỳ Duyên, phần nào giúp nàng hậu vượt qua những rào cản tâm lý. Màn khoe dáng bên hồ bơi tối 29/8 vì thế không đơn thuần là một bộ ảnh bikini, mà còn là dấu mốc cho hành trình tìm lại sự tự tin của Thiên Ân.

Ảnh: IGNV