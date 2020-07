Kipling - Xu hướng mới cho mùa hè 2020

Kipling đại diện cho một ánh nhìn tích cực về cuộc sống, lạc quan cùng tinh thần tự do, khẳng khái, và chính là tinh thần của: Live.Light.

"We enlighten your step, powering your curiosity to go your own way" – "Chúng tôi làm nhẹ bước, khơi dậy trí tò mò để bạn bước đi trên con đường riêng"

Hãy sống trọn vẹn, bao quát mà không bị bó buộc. Tận hưởng lối sống trên những dặm đường. Khơi gợi tính tò mò và khám phá. Bước ra ngoài và thám hiểm thế giới trong tất cả sự đa dạng. Gặp gỡ những người chưa quen và tìm kiếm những địa điểm mới. Hãy biến thành phố quen thuộc thành sân chơi thú vị!

Túi Hymary và New Etoko.

Bộ sưu tập hè Beach Plus.

Đến với Kipling mùa hè này, tinh thần Light.Live thổi đến sự tươi mát trong những thiết kế tiện dụng, nhỏ gọn nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Thẩm mỹ và đa năng, chính là mục đính chính của chúng tôi khi thiết kế sản phẩm, những chiếc túi của Kipling hoàn toàn có thể giúp bạn tạo điểm nhấn nơi công sở, gặp mặt bạn bè, đi tập phòng gym hay thậm chí là hẹn hò, tất cả duy nhất chỉ trong một phụ kiện.

Túi Olina (đen) và Delia (hồng phấn) đa năng trong mọi tình huống.

Mang tinh thần Light.Live, những sản phẩm của Kipling vượt qua thách thức của thời gian nhờ lớp vải nylon được xử lý đặc biệt. Với thiết kế đặc biệt gọn nhẹ nhưng luôn giữ được form dáng này, chúng tôi đặc biệt mong muốn mọi người có thể lan truyền tinh thần lạc quan, tươi trẻ qua phong cách thời trang của mình.

Túi đeo ngực Jihun và Art M Tie Dye xanh.

Nhắc đến Iconic của Kipling, Art M chính là chiếc túi xách được yêu thích nhất. Và chắc chắn đây cũng sẽ là một vật dụng tuyệt vời cho mùa hè của bạn. Một phụ kiện tiện dụng cho chuyến đi biển, gọn gàng khi đến phòng gym hay nổi bật khi đi dạo phố. Xu hướng thời trang tiện dụng dần được đón nhận khắp nơi, hãy để cho Kipling trở thành trợ thủ đắc lực của bạn trong mỗi bước chân cuộc sống.

Kipling tại Việt Nam

Điều khiến những sản phẩm của Kipling trở nên đặc biệt chính là cảm giác khi chúng ta tiếp xúc vật lý trên bề mặt túi. Độ thăng hoa của từng khẽ chạm sẽ là một bữa tiệc giác quan tuyệt vời để bạn sở hữu ngay một sản phẩm cho riêng mình.s

Đừng ngần ngại, hãy đến ngay cửa hàng Kipling để có trải nghiệm Light.Live nhất:

-Tầng 2-18B Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Theo dõi Kipling Việt Nam tại Facebook: https://www.facebook.com/kipling.vietnam/