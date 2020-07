Kinh nghiệm chọn tã bỉm cho bé vào ngày hè nóng bức

Để tránh hăm, khó chịu cho bé khi thời tiết nóng nực, các mẹ nên chọn bỉm mùa hè cho bé như thế nào?

Chọn bỉm mỏng nhẹ

Chọn những loại bỉm/tã mỏng để bé có cảm giác nhẹ nhàng, thoáng khí, tạo cho bé cảm giác thoải mái, không bị gò bó.

Thấm hút nhanh

Giảm thiểu được thời gian tiếp xúc giữa da của bé và nước tiểu. Bề mặt ngoài của bỉm cũng cần phải chọn lựa loại khô thoáng và không thấm ngược trở lại, gây ẩm ướt gây ngứa, khó chịu.

Không bị xô vón, chảy xệ

Mẹ phải chú ý chọn lựa loại bỉm sau khi bé ị hay tè nhiều thì mặt bỉm không dày cộm, cứng hay chảy xệ khi bé vận động nhiều. Điều này giúp bé thật sự thoải mái và dễ chịu khi mặc, nhất là với các bé vận động nhiều.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu tã bỉm dành cho trẻ em và đa số trong đó thuộc các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật, Hàn.. Tuy nhiên nhiều nhãn hiệu dùng được tin dùng và nổi tiếng nhưng khi sử dụng bề mặt bỉm hay bị dày cộm hay chảy xệ khi sử dụng, làm bé khó chịu khi mặc, nhất là vào những ngày hè nóng bức như hiện nay.

"Chị đã dùng qua rất nhiều tã bỉm rồi, có nhiều loại rất đắt tiền nhưng vẫn chưa thấy một loại bỉm nào thật sự khô thoáng và mềm cho con. Từ lúc sử dụng sản phẩm của Hello B thì thấy bỉm khá mềm mỏng. Khi mà con đi nặng thì cũng không bị xô vón, khi bé vận đồng nhiều tã cũng không bị lệch. Bé nhà mình thì hay vận động nhiều lắm. Nhưng khi mặc bỉm này thì thấy bé trườn bò rất thoải mái. Mùa hè nóng bức thì cũng thấy con rất dễ chịu."- chị Trâm, mẹ bỉm sữa có bé 7 tháng chia sẽ trên một phóng sự trên truyền hình.

Bé 7 tháng tuổi sử dụng bỉm Hello B

Vậy thì điều khác biệt nào giúp dòng bỉm cao cấp đến từ Hàn Quốc - Hello B có thể vượt qua được các thương hiệu bỉm đã có tiếng tăm tại Việt Nam suốt nhiều năm để nhận được nhiều sự yêu thích của các bậc làm cha làm mẹ như thế?

Bỉm Hello B 100% sản xuất tại Hàn Quốc mỏng nhẹ so với hầu hết bỉm khác trên thị trường, lại có lực thấm hút cực mạnh và nhanh, khi bé ị hoặc tè cũng không gây vón cục, không gây trào, không thấm ngược trở lại. Bỉm giữ độ thấm hút tốt suốt 12 giờ với chất liệu bỉm được làm từ Eco cotton là chất liệu cực kì thoáng mát, có tính kháng khuẩn cao, an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, được chứng nhận xuất sắc từ Viện nghiên cứu da liễu của Đức.

Các điểm nổi bật của bỉm Hello B sản xuất tại Hàn Quốc

Trẻ sơ sinh có làn da mỏng và cực kì nhạy cảm, vì thế các mẹ luôn kĩ tính, khi chọn lựa tã bỉm cho bé. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn qua bao bì bên ngoài, thì rất khó để các mẹ có thể so sánh về độ thấm hút, độ vừa vặn và sự thoải mái giữa các nhãn hiệu. Bên cạnh chất lượng sản phẩm thì nguồn gốc, xuất xứ của tã bỉm cũng là vấn đề mà các mẹ quan tâm vì là hàng nhập khẩu nên các mẹ cần chọn mặt gửi vàng ở các địa điểm mua hàng uy tín.

"Đối với kinh nghiệm làm mẹ lâu năm của em, trước khi mình chọn một sản phẩm dành cho bé nhà mình thì mình ưu tiên chọn lựa loại bỉm chất lượng, uy tín và phải phù hợp với làn da nhạy cảm của bé. Khi được công ty Đại Hàn Việt giới thiệu dòng bỉm Hello B này, thì em cũng có tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Hello B rất mỏng, phù hợp với làn da nhạy cảm của bé và thấm hút rất nhanh. Trong thời tiết nắng nóng như thế này thì em thấy bỉm Hello B rất phù hợp với bé. Khi nhập sản phẩm về để bán và mang thương hiệu đến các mẹ, thì chắc chắn sự uy tín và chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, các mẹ có thể yên tâm mua dùng."- chị Vy - chủ một cửa hàng mẹ và bé tại quận 10, TP HCM cho biết.

Các mẹ bỉm sữa mua bỉm Hello B tại cửa hàng mẹ và bé

Hiện tại, dòng bỉm cao cấp Hàn Quốc - Hello B đang được nhập khẩu trực tiếp và phân phối tại thị trường Việt Nam bởi công ty Thương mại và đầu tư Đại Hàn Việt. Hotline tư vấn và mua hàng 1800.2345.08.

Các đại lý, doanh nghiệp muốn phân phối sản phẩm này có thể liên hệ đại diện của doanh nghiệp Mr Hải, theo số điện thoại 098.374.7688.