Không cần đến phấn má, cũng chẳng cần filter app, hội mê làm đẹp đang phát sốt với một “chiêu” mới: đeo kính cũng có thể tạo hiệu ứng má hồng tự nhiên. Nghe có vẻ lạ, nhưng trend “kính cận hiệu ứng má hồng” đang lan nhanh trong cộng đồng mê làm đẹp, trở thành một trong những xu hướng thú vị nhất đầu năm nay.

Trend kính má hồng đang nhận được sự yêu thích của hội mê làm đẹp. (Nguồn: Instagram)

Điểm cốt lõi của trend này nằm ở phần gọng kính. Thay vì những thiết kế đơn sắc truyền thống, các mẫu kính mới sử dụng chất liệu nhựa trong hoặc bán trong suốt với sắc hồng, cam đào, đỏ rượu nhẹ… Khi ánh sáng xuyên qua lớp gọng này, vùng da quanh má, đặc biệt là phần gò má sẽ được “nhuộm” một lớp màu rất nhẹ, tạo cảm giác ửng hồng tự nhiên như vừa đánh má.

Hiệu ứng này đặc biệt “ăn tiền” trong ánh sáng tự nhiên hoặc khi chụp ảnh ngoài trời. Không quá đậm như makeup, cũng không giả như filter, lớp màu phản chiếu từ kính tạo cảm giác trong trẻo, mềm mại, kiểu “no-makeup makeup” mà Gen Z đang theo đuổi. Thậm chí, nhiều người còn gọi đây là “blush filter đời thực”.

Chiếc kính cho hiệu ứng má hồng vô cùng tự nhiên. (Nguồn: Instagram)

Không dừng lại ở yếu tố thị giác, trend này còn đánh trúng tâm lý tối giản trong làm đẹp. Khi skincare và makeup ngày càng hướng đến sự nhẹ nhàng, nhanh gọn, việc một chiếc kính có thể “kiêm nhiệm” vai trò tạo điểm nhấn cho gương mặt rõ ràng là một lợi thế lớn. Chỉ cần đeo kính, bạn đã có ngay một tổng thể hài hòa hơn mà không cần thêm bước trang điểm.

Trong làn sóng này, các thương hiệu kính mắt cũng nhanh chóng nhập cuộc. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều là Jins - thương hiệu kính nổi tiếng từ Nhật Bản. Vốn được biết đến với triết lý thiết kế tối giản và tiện dụng, Jins đã tinh tế cập nhật xu hướng bằng những dòng kính có gọng trong suốt pha màu nhẹ, đặc biệt là các tông hồng pastel và coral.

Mẫu kính mắt má hồng của nhà Jins. (Nguồn: Instagram)

Điểm thú vị ở các mẫu kính của Jins là màu sắc không quá “lộ”, mà được xử lý ở mức độ vừa đủ để khi lên da chỉ tạo một lớp ánh nhẹ, không bị gắt. Điều này giúp hiệu ứng má hồng trông tự nhiên hơn, phù hợp cả với những người không quen makeup hoặc theo đuổi phong cách clean girl. Ngoài ra, form kính của hãng cũng khá đa dạng từ dáng tròn, oval đến vuông bo góc giúp dễ dàng chọn được kiểu phù hợp với từng khuôn mặt.

Mẫu kính má hồng từ thương hiệu đến từ Nhật Bản. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ Jins, nhiều thương hiệu kính mắt cũng nhanh chóng nhập cuộc trong làn sóng “blush effect glasses”. Một trong những cái tên nổi bật nhất là Gentle Monster – thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc vốn nổi tiếng với các thiết kế kính mang tính thời trang cao. Những mùa gần đây, hãng liên tục ra mắt các mẫu gọng acetate trong suốt pha sắc hồng lạnh, đỏ berry hay nude peach. Dưới ánh sáng tự nhiên, phần gọng này phản chiếu nhẹ lên vùng gò má, tạo cảm giác gương mặt như được phủ một lớp blush mềm mịn. Đây cũng là lý do nhiều idol K-pop và fashion influencer đặc biệt yêu thích kiểu kính này khi chụp street style hoặc selfie ngoài trời.

Kính của thuơng hiệu Gentle Monster. (Nguồn: Instagram)

Một cái tên khác cũng đáng được nhắc tới là Polette. Thương hiệu kính đến từ Hà Lan này gây chú ý với loạt thiết kế gọng translucent pink và peach-toned eyewear mang cảm giác mềm mại, “kẹo ngọt” nhưng vẫn hiện đại. Các dòng như Farrow View Pink hay Paxton Pink sử dụng chất liệu eco-acetate bán trong suốt, giúp ánh sáng xuyên qua gọng kính tạo hiệu ứng da ửng nhẹ rất tự nhiên. Không quá nổi bật theo kiểu dramatic như Gentle Monster, kính của Polette thiên về aesthetic clean girl và old-money nhẹ nhàng, kiểu phụ kiện khiến tổng thể gương mặt trông sáng và “có makeup” hơn dù gần như để mặt mộc.

Mẫu kính của nhà Polette. (Nguồn: Polette)

Có thể nói, đây vừa là một món phụ kiện thị giác, và cũng đang dần trở thành một phần của “routine làm đẹp”. Thay vì chỉ nghĩ đến kính như vật dụng hỗ trợ thị lực, Gen Z đang nhìn nó như một công cụ styling - nơi màu sắc, chất liệu và thiết kế đều có thể tác động trực tiếp đến diện mạo.

Tất nhiên, để bắt trend này hiệu quả, việc chọn màu kính phù hợp với tông da vẫn rất quan trọng. Da sáng có thể thử các sắc hồng baby hoặc cam đào, trong khi da ngăm sẽ hợp hơn với tông đỏ ấm hoặc hồng đất để tạo độ tương phản vừa phải. Và một lưu ý nhỏ: ánh sáng chính là “trợ thủ” quyết định hiệu ứng này có đẹp hay không.

Các thiết kế kính má hồng đa dạng phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt. (Nguồn: Instagram)

Từ một món đồ quen thuộc, kính cận đang bước vào “kỷ nguyên mới” - nơi ranh giới giữa thời trang và làm đẹp ngày càng mờ đi. Và biết đâu, trong tương lai gần, việc chọn kính cũng sẽ giống như chọn màu son: không chỉ để nhìn rõ hơn, mà còn để… xinh hơn.