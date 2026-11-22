Hóa thân thành "thần trộm" màn ảnh và triết lý dưỡng da tối giản

Trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình đánh dấu cột mốc mới, Kim Yoo Jung rũ bỏ hình tượng ngọt ngào thường thấy để hóa thân thành một nữ đạo tặc có đôi tay linh hoạt, mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho đến những màn đấu trí căng thẳng cùng bạn diễn. Cô hóm hỉnh chia sẻ rằng sau khi tập luyện các động tác trộm cắp để phục vụ cho vai diễn, ngay cả các nhân viên trong đoàn làm phim cũng phải tự giác... giữ chặt túi tiền khiến ai nấy bật cười. Trái ngược với tạo hình gai góc trên phim, ngoài đời nữ diễn viên lại theo đuổi chu trình chăm sóc da vô cùng tinh gọn và lành tính.

Chia sẻ trong chuyến công tác, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho biết triết lý làm đẹp của cô thực chất rất cơ bản: dù lịch trình có bận rộn đến đâu thì các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng vẫn luôn được duy trì đều đặn kết hợp cùng việc ngủ đủ giấc. Thay vì chạy theo một làn da hoàn hảo không góc chết, cô ưu tiên giữ cho bề mặt da sự tự nhiên và khỏe mạnh từ sâu bên trong. Đối với cô, việc tích lũy những thói quen tốt mỗi ngày quan trọng hơn việc lạm dụng quá nhiều bước dưỡng da phức tạp.

Bí kíp chống sưng mặt bằng nước đá và thói quen vận động hơn 10 năm

Là một diễn viên thường xuyên phải đối mặt với ống kính cận cảnh trong mọi biểu cảm khóc cười, Kim Yoo Jung luôn đặt sự thoải mái lên hàng đầu thay vì áp lực phải giữ góc mặt hoàn hảo mọi lúc mọi nơi. Sự tự tin này cũng gắn liền với quan điểm làm đẹp tôn trọng nét riêng vốn có, không can thiệp quá đà để giữ lại trọn vẹn biểu cảm linh hoạt khi diễn xuất. Dẫu vậy, để đối phó với tình trạng mặt sưng vào những buổi sáng sớm quay hình, cô nàng từng khiến các fan thích thú khi áp dụng mẹo vặt dân gian là dùng khăn ấm chườm, kết hợp massage bằng thanh cạo gió cho các vùng cơ mặt, cổ và bấm huyệt bàn chân.

Đặc biệt, trong một chương trình truyền hình thực tế ghi hình cùng dàn diễn viên cũ, cô nàng từng gây chú ý khi là người thức dậy sớm nhất và tự tay chuẩn bị một chậu nước lạnh để nhúng cả khuôn mặt vào nhằm kích thích tuần hoàn máu, cấp tốc đánh bay vẻ mệt mỏi buổi sáng. Bên cạnh gương mặt không tì vết, vóc dáng thon gọn cùng bờ vai thon thả của nữ diễn viên còn đến từ bộ môn yoga mà cô đã kiên trì theo đuổi hơn 10 năm nay. Kết hợp cùng các bài tập pilates và huấn luyện viên riêng, thói quen vận động lâu năm này không chỉ giúp cô duy trì độ dẻo dai, cơ bắp săn chắc mà còn là "liều thuốc" xả stress hiệu quả sau những lịch trình quay phim xuyên đêm.

Vẻ đẹp không tuổi và nguồn năng lượng tích cực theo năm tháng

Trưởng thành từ vạch xuất phát là một diễn viên nhí được công chúng dõi theo từng bước chân, Kim Yoo Jung giờ đây đã có màn lột xác ngoạn mục để trở thành ngọc nữ thực lực của màn ảnh Hàn. Khi được hỏi về áp lực thời gian hay sự lão hóa, nữ diễn viên giữ thái độ điềm tĩnh và rạng rỡ khi bày tỏ rằng mỗi độ tuổi đều mang lại một nét đẹp riêng cùng những trải nghiệm sống quý giá. Thay vì tiếc nuối thanh xuân, cô chọn cách trân trọng phiên bản trưởng thành của hiện tại. Khép lại sự kiện bằng loạt biểu cảm đáng yêu "đốn tim" người hâm mộ, nàng tiểu hoa đán một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ không chỉ đến từ diện mạo thanh tú mà còn nhờ nguồn năng lượng tích cực và sự yêu thương bản thân chân thành.

Theo TVBS