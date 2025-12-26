Kim Tuyến kiếm 2000 USD năm 16 tuổi nhờ 1 tấm ảnh

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải trên mạng xã hội Threads tư liệu hiếm chính là bức ảnh quảng cáo của Kim Tuyến cho nhãn hàng thuốc nhỏ mắt V.Rohto năm 2003. Ngay dưới bài đăng, nữ diễn viên để lại bình luận đầy bất ngờ: "Tìm khắp nhân gian ngờ đâu lại trên Threads...".

Trong bức ảnh, Kim Tuyến xuất hiện với gương mặt tươi trẻ, làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười rạng rỡ và mái tóc dài suôn mượt đặc trưng của những cô gái tuổi teen đầu những năm 2000. Đặc biệt, đôi mắt to tròn, sáng ngời của cô chính là điểm nhấn hoàn hảo cho một quảng cáo thuốc nhỏ mắt.

Bức ảnh quảng cáo nổi tiếng khiến Kim Tuyến cho hay đã tìm kiếm bấy lâu (Ảnh Threads).

Câu chuyện xoay quanh bức ảnh này đã được Kim Tuyến chia sẻ trong một phỏng vấn trước đó, khiến công chúng và truyền thông chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên từng cho hay dự án này đến với cô năm 16 tuổi (2003) với mức catxe 2000 USD (tương đương 53 triệu đồng theo thời điểm hiện tại) - một con số "khủng" đối với thời điểm đó.

Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa gương mặt Kim Tuyến đến gần hơn với công chúng, trước khi cô bước vào showbiz một cách chính thức. Người hâm mộ nhận xét: "Thời đó xem quảng cáo này nghĩ: Trời sao có người đẹp vậy", "Đúng là mỹ nhân từ bé"...

Người đẹp từng gây bất ngờ khi chia sẻ về catxe 2000 USD từ năm 26 tuổi (Nguồn @kimmntx).

Năm 2006, khi mới 19 tuổi, Kim Tuyến tiếp tục gây chú ý khi giành giải Á quân cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" - một chương trình truyền hình thực tế nhằm tôn vinh vẻ đẹp thể chất lẫn tâm hồn của phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi năm đó quy tụ nhiều gương mặt được chú ý như Lã Thanh Huyền (Quán quân), Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan.

Nhan sắc Kim Tuyến ở cuộc thi nhan sắc đầu tiên năm 19 tuổi (Ảnh Internet).

Về sau khi chính thức theo nghiệp diễn xuất, Kim Tuyến gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu, nụ cười tự nhiên, đặc biệt là chiều cao 1m72 khá ấn tượng với một diễn viên phim truyền hình. Không ồn ào, Kim Tuyến đẹp lặng lẽ theo cách rất riêng vừa mang nét hiện đại lại có chút cổ điển, pha trộn giữa nét dịu dàng Á Đông cùng ánh mắt đầy chiều sâu. Chính vì thế, nữ diễn viên luôn trở thành cái tên hàng đầu cho những vai diễn quý tộc, mỹ nhân thời xưa.

(Ảnh Internet).

Thời gian gần đây, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1987 được chú ý trở lại như một viên ngọc hiếm được một lần nữa toả sáng. Những mỹ từ được dành tặng cho Kim Tuyến ngày càng nhiều: "Nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam", "Vẻ đẹp hiếm có giữa thời đại như những mỹ nhân xưa", "Mỹ nhân không thể thay thế"... Nhiều người còn so sánh nhan sắc của Kim Tuyến có thể sánh ngang với mỹ nhân đẹp nhất Philippines - Marian Rivera bởi một video diện bikini khoe body đã thu hút gần 2 triệu lượt xem, với hàng loạt bình luận khen ngợi không ngớt.

Sự toả sáng trở lại của Kim Tuyến mang đến làn gió mới cho công chúng (Ảnh IGNV).

Ở tuổi 38, Kim Tuyến vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ với vóc dáng cực phẩm cùng thần thái cuốn hút. Kim Tuyến vẫn khiến nhiều người bất ngờ với ngoại hình trẻ trung, thách thức thời gian. Làn da mịn màng không tì vết, gương mặt không một nếp nhăn, vóc dáng thon gọn - tất cả khiến người ta khó tin đây là một người phụ nữ đã 38 tuổi và là mẹ đơn thân nuôi con từ năm 21 tuổi.

Bí quyết của Kim Tuyến nằm ở lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học. So với hình ảnh năm 16 tuổi trong bức ảnh quảng cáo thuốc nhỏ mắt, Kim Tuyến hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Gương mặt tròn, bầu bĩnh trước đây giờ có thiên hướng V-line thời thượng.